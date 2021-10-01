Как страшное место сибирской ссылки превратилось в рай для туристов

Зачем вам eхать в Тобольск? Чтобы посмотреть на настоящую древнюю столицу Сибири, прочувствовать, что испытал здесь Федор Достоевский и семья Романовых.

Вы вряд ли уже были в Тобольске. А зря. Теперь с недавним открытием нового современного аэропорта это будет сделать намного проще. Этот ни на что не похожий, уникальный сибирский город стоит на отшибе основных дорог, в окружении глухой безбрежной тайги, нескольких практически безлюдных селений и величественного Иртыша. Удивительно обнаружить в этих краях совершенно сказочный город с ослепительно белым кремлем, по-европейски мощеными улочками, уютными кофейнями и даже неоготическим костелом.

Когда-то он был настоящей столицей Сибири, но потом другие сибирские города перехватили у Тобольска пальму первенства, и на несколько веков он стал печально знаменитым местом ссылки осужденных. Здесь в качестве узников содержались в числе прочих будущий великий русский писатель Федор Достоевский и последний российский император Николай Второй с семьей.

Сегодня 100-тысячный город - динамичный промышленный центр благодаря производству полиэтилена и сжиженных газов, принадлежащему компании Сибур. Этот крупный нефтегазовый холдинг вкладывает значительные средства в развитие городской среды и превращение старого сибирского острога в настоящий туристический центр. Сибур инвестировал и в строительство нового аэропорта Ремезов (назван в честь картографа и составителя атласа Сибири Семена Ремезова, самого известного жителя Тобольска), чтобы сделает город еще доступнее и привлекательнее для туристов.

Древняя столица Сибири

Виды Тобольска Getty Images Getty Images

Тобольск появился на карте России во времена освоения Сибири: под предводительством атамана Ермака русские войска в 1582 году заняли столицу Сибирского ханства Кашлык, а в 1587 году в нескольких километрах от нее, на месте слияния рек Иртыш и Тобол основали новый город. Кашлык был полностью разрушен, а Тобольск получил статус города первым в Сибири. С 1708 года был столицей Сибирской губернии, утратив свой статус лишь в конце 19 века, когда областной центр перенесли в Тюмень.

Старые дома на улице в Тобольске. Getty Images Getty Images

Столичные чиновники и даже императорский двор покровительствовали Тобольску и активно инвестировали в строительство. Здесь сохранилось большое количество старинных построек, которые сложно найти где-то еще в Сибири: например, католический Храм Пресвятой Троицы 1907 года (основу прихода составляли поляки и литовцы, отправленные сюда за участие в антигосударственных восстаниях 1830 года). Работал он, правда, не очень долго: в советские годы здание занимал кинопрокат. Сегодня здесь проходят службы и органные концерты. Но еще раньше, чем костел, в Тобольске появился каменная соборная мечеть - ее построили в 1890 году в районе, где с самого основания города селились татары из Кашлыка.

Единственный кремль в Сибири

Ослепительный кремль Тобольска. Getty Images Getty Images

Главный центр притяжения Тобольска - это белокаменный кремль 17-18 веков, единственный сохранившийся в Сибири. Как и полагается, стоит он на высоком холме и окружен высокими стенами. Кремль неоднократно перестраивался, а нынешний вид приобрел в начале 18 века, когда за дело взялся Ремезов. По его проекту, одобренному в Москве, были построены извилистые стены Кремля, Гостиный двор, Приказная палата.

Строили кремль в это время пленные шведы, находившиеся здесь в ссылке.

Одно из самых старых зданий города - это кафедральный Софийский собор середины 17 века, который очень хорошо сохранил свой исторический облик.

Удивительно, но Ремезов предусмотрел и туристический потенциал города - вы только полюбуйтесь, какие виды на город и Иртыш открываются со смотровой площадки кремля!

Смотровая площадка в Тобольске. Getty Images Getty Images

Кстати, русло реки пришлось отвести на 2 км на юг, чтобы вода не размывала холм.

От кремля можно спуститься в город по невероятно длинной деревянной лестнице (ее называются Прямским, или Софийским взвозом), которая соединяет нижнюю и верхнюю часть исторического центра. У местных влюбленных есть такая традиция вдвоем считать эти ступеньки. Если цифры совпадут, значит, пара совместима. Но мы не будем долго томить: здесь 198 ступеней, которые растянулись на 400 метров.

Хостел в тюрьме

Цесаревич Алексей и Николай II пилят дрова, Зима 1917-1918 года, Тобольск. Общественное достояние Общественное достояние

Знаете, какой у Тобольска сегодня слоган? «В Сибирь по своей воле». Еще не так давно поездка в Тобольск, скорее всего, не сулила бы ничего хорошего: город был известен как место сибирской ссылки. Первым ссыльным, как ни странно, был даже не человек, а колокол из Углича, который оповестил о смерти царевича Дмитрия в 1591 году. В качестве наказания ему вырвали «язык» и сослали на 300 лет в Тобольск. Ну, а затем в этом городе побывал писатель Федор Достоевский (во время пересылки к основному месту каторги в Омске в 1850), философ Николай Чернышевский (в 1864 году он следовал к месту ссылки в Иркутск), а также последний император России Николай II вместе с семьей (в 1917 году по пути в Екатеринбург).

Большая часть ссыльных (за исключением императорской семьи) отбывала наказание в специально построенном для этого в середине 19 века тюремном замке. Заключенным в ту пору обривали головы наполовину, чтобы было легко вычислить в толпе. Да и бежать отсюда было некуда - всюду глухие места.

Коридоры тюремного замка. Getty Images Getty Images

В советские годы здесь была тюрьма с особо строгим режимом, причем до сих пор ходят страшные легенды о замурованных подземных пыточных. Закрыли тюрьму только в 1989 году, а сегодня здесь работает музей. Можно самому побродить по старым тюремным коридорам и заглянуть в камеры.

Для любителей максимально погрузиться в историю музей даже проводит квест «Побег из тюремного замка», но если этого недостаточно, то можно там даже остаться на ночь. Посетители хостела «Узник» на территории замка единогласно одобряют удобное расположение и атмосферу, но отмечают, что ночью бывает «жутковато»: «что-то потрескивает, полязгивает, подвывает». Кто знает, может, это просто ветер в старом здании.

Экспозиция в тюремном замке. Getty Images Getty Images

Находится этот замок буквально в двух шагах от кремля и составляет с ним весьма гармоничный архитектурный ансамбль.

Колоритная улица с заброшками

Улица Мира в Тобольске. Getty Images Getty Images

Возможно, это одна из самых необычных пешеходных улиц в России. Улица Мира с новыми аккуратными тропинками, скамейками и фонарями тянется вдоль полуразрушенных каменных и деревянных домов к самому подножию кремля и Базарной площади с милыми деревянными киосками с едой и сувенирами. А внутри домов уже вовсю хозяйничают выросшие там кусты и деревья, стирая их купеческое прошлое. Некоторые здания все же планируется со временем восстановить.

Музей семьи российского императора Николая II. Максим Слуцкий/TASS Максим Слуцкий/TASS

Один из сохранившихся домов - это дом купца Куклина, где семья Романовых провела свое последнее Рождество.

Внутри Музея семьи российского императора Николая II. Максим Слуцкий/TASS Максим Слуцкий/TASS

Около 8 месяцев в этом доме жил Николай II с супругой Александрой Федоровной и детьми после Революции. Там имелось электричество, водопровод, канализация - невероятная роскошь по тем временам. Тем не менее, зимой не хватало дров, чтобы протопить все помещение, у ссыльных не было никаких кулинарных изысков, да и выходить из дома им разрешалось только в церковь под охраной. Последний раз за пределы купеческих стен они выходили на рождественскую службу в Благовещенской церкви, утраченной в середине 20 века. В апреле 1918 года императорская семья была отправлена в Екатеринбург, где окончила свои дни. В доме Куклина сегодня устроен музей, где показаны личные вещи и фото Романовых.

Тобольские калачи

Тобольские калачи. Пресс-служба Сибура Пресс-служба Сибура

Какой же город без фирменного блюда? Калачи - это старорусский стрит-фуд, как бы мы сейчас сказали, который представляет собой бублик с ручкой. Ее полагалось выбрасывать из соображений гигиены (про человека, который ее съедал, говорили «дошел до ручки»). Во многих городах были свои виды калачей (вы наверняка слышали про коломенские или московские). Но тобольские калачи совсем другие! Во-первых, их пекут из трех видов муки: пшеничной, цельнозерновой и ржаной, а во-вторых, они подаются с начинкой. Это может быть и курица, и утка, и яблоки с орехами.

Как добраться: на самолете из Москвы или Екатеринбурга или на электричке из Тюмени.