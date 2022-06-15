8 ИНДИЙЦЕВ, получивших премию МИРА в СССР

В сталинское время советское руководство приняло решение вручать почетную премию мира иностранцам. За все время существования она была присуждена в том числе этим гражданам дружественной Индии.

Международная премия «За укрепление мира между народами» была одной из самых престижных наград Советского Союза. Она была учреждена в 1949 году и до 1955 называлась Сталинской, а после развенчания культа личности Сталина стала носить имя Ленина.

Каждый год премию присуждали 5-10 гражданам любой страны мира, «независимо от их политических, религиозных и расовых различий, за выдающиеся заслуги в деле борьбы против поджигателей войны и за укрепление мира». Лауреатов выбирал специальный комитет и затем им вручалась медаль, диплом и денежная премия (около $25 тысяч по курсу тех лет). За все время существования премией, помимо прочих, были награждены восемь американцев, девять британцев - и вот эти восемь индийцев.

1. Сайфуддин Китчлу в 1952

Китчлу на награждении в Москве Владимир Савостьянов/ТАСС Владимир Савостьянов/ТАСС

Кашмирец-мусульманин Сайфуддин Китчлу (1888-1963) был адвокатом, боролся за независимость Индии и был приверженцем идеи Сатьяграха Махатмы Ганди, проще говоря, ненасильственной формы гражданского неповиновения. Позже он возглавил Всеиндийский Совет мира, а также стал вице-председателем Всемирного Совета Мира (эту организацию, как потом выяснилось, тайно спонсировал СССР). Китчлу приезжал в Москву на церемонию награждения, а также был в индийской делегации на похоронах Сталина.

2. Сахиб Синг Сокхей в 1953

Сокхей на награждении в Кремле Василий Егоров/ТАСС Василий Егоров/ТАСС

Сэр, профессор, генерал-майор, Сахиб Синг Сокхей (1887-1971) получил медицинское образование, в том числе учился в университете Эдинбурга и как врач даже участвовал в первой мировой войне. Более всего он прославился как один из основателей фармакологии в Индии и немало сделал для массового производства вакцин и препаратов от чумы, холеры, малярии - и даже состоял в Совете штатов - Верхней палате индийского парламента. Был он активистом в вопросах мира, был членом Всеиндийского Совета Мира и Всемирного совета мира.

3. Чандрасекхара Венката Раман в 1957

Чандрасекхара Венката Раман Public domain Public domain

Физик и брахман по происхождению Чандрасекхара Венката Раман (1888-1970) был основателем и многолетним президентом Индийской Академии Наук. В 1930 году он стал первым ученым из Индии (и из Азии), кто получил Нобелевскую премию по физике - «за работы по рассеянию света и за открытие эффекта, названного в его честь» (Эффект Рамана). В 1947 году он стал и членом-корреспондентом Академии Наук СССР.

4. Рамешвари Неру в 1961

Член Президиума Советского комитета защиты мира Нина Попова (справа) встречает Рамешвари Неру в московском аэропорте, 1961 Валентин Кунов/ТАСС Валентин Кунов/ТАСС

Общественная деятельница Рамешвари Неру (1886-1966) была в первую очередь известна как феминистка и создательница женского движения в Индии, она боролась за равноправие женщин. Другую сторону общественно-политической жизни Неру занимал вопрос мира и разоружения. Она неоднократно приезжала в СССР на конференции по защите мира. Ее работа была награждена и престижной государственной наградой Индии - Падма бхушан, и советской премией мира.

5. Аруна Асаф Али в 1965

Аруна Асаф Али во время награждения на фоне бюста Владимира Ленина Василий Егоров/ТАСС Василий Егоров/ТАСС

Революционерка Аруна Асаф Али (1909-1996) активно боролась за независимость Индии, за что англичане хотели ее даже арестовать, но она скрылась в подполье. В отличие от последователей Ганди, Асаф Али призывала к активной революции. В 1950-х она стала членом компартии Индии, а также основала национальную федерацию женщин (и даже приезжала в СССР выступать на собрании женского комитета). Кроме того, Аруна была вице-президентом Всеиндийской ассоциации солидарности стран Азии и Африки. За ее деятельность в СССР ее наградили не только премией мира, но и орденом Дружбы народов.

6. Ромеш Чандра в 1968

Ромеш Чандра на Всесоюзной конференции сторонников мира в Москве, 1979 Лев Иванов/Sputnik Лев Иванов/Sputnik

Общественного деятеля Ромеша Чандру (1919-2016) можно смело назвать большим другом СССР. Во всяком случае он полностью разделял позицию Советского Союза по вопросам мира и разоружения, нередко выступал на конференциях в Москве, а главного оппонента СССР, НАТО, считал «большой угрозу миру во всем мире». К тому же Чандра был левых взглядов и состоял в компартии Индии.

Ромеш Чандра награждает Леонида Брежнева "Золотой медалью мира" имени Ф. Жолио-Кюри, 1975 Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

С середины 1960-х он был генеральным секретарем, а затем и председателем Всемирного совета мира и занимал этот пост вплоть до 1990 года. Советский Союз наградил Чандру не только премией мира, но и Орденом Ленина и орденом Дружбы народов.

7. Кумар Падма Шивашанкар Менон в 1979

Кумар Менон (справа) на вручении премии в Москве Лев Иванов/Sputnik Лев Иванов/Sputnik

Почти 10 лет Кумар Падма Шивашанкар Менон (1898-1982) был послом Индии в СССР и смог выстроить доверительные отношения и с Иосифом Сталиным и с Никитой Хрущевым (хоть и критиковал советскую прессу за то, что отражает лишь официальное мнение партии). Позже, а 1960-70-х Менон был председателем Индийско-советского культурного общества, а также занимал высокую должность во Всемирном Совете Мира.

8. Индира Ганди в 1985

Слева направо: Валентина Терешкова, Индира Ганди, летчик-космонавт Светлана Савицкая в Звездном городке, 1982 Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

К Индире Ганди (1917-1984) в СССР было особое отношение. У советских граждан и особенно у женщин, вызывало восхищение, что она стала первой женщиной премьер-министром Индии. Ганди не раз приезжала в СССР и встречалась с Леонидом Брежневым (а также была на его похоронах), кроме того принимала и советскую делегацию в Дели.

После ее убийства ее посмертно наградили советской премией мира, а также открыли в Москве площадь, названную в ее честь (рядом есть также площадь в честь Джавахарлала Неру, отца Ганди).

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