Как Запад планировал разгромить СССР сразу после Гитлера

Британия не хотела мириться с возросшим влиянием русских и была готова начать Третью мировую уже в 1945 году. Остановила ее только трезвая оценка численности и мощи Красной Армии.

В начале мая 1945 года СССР с западными союзниками мощными ударами с востока и запада окончательно добили нацистскую Германию. Столь долгожданный мир в разрушенной и истерзанной многолетней войной Европе наконец-то наступил. Сама мысль, что здесь может начаться новый вооруженный конфликт, казалась тогда абсурдной и кощунственной. Но не всем.

Еще не успели завершиться празднования в честь победы над немецким нацизмом, а премьер-министр Уинстон Черчилль уже поручил своим военным разработать план нападения на советские войска, которое предполагалось осуществить летом того же года.

Непримиримый враг

Последовательный противник большевизма Черчилль стал верным союзником Сталина во время общей борьбы против Германии. Однако по мере того, как Красная Армия все больше продвигалась вглубь Европы, а СССР на освобожденных территориях устанавливал советскую власть, его настроение все больше менялось.

Corbis/Getty Images Corbis/Getty Images

«Произошли ужасные вещи. Волна русского господства несется вперед... После ее окончания территории под контролем России будут включать балтийские провинции, всю восточную Германию, всю Чехословакию, большую часть Австрии, всю Югославию, Венгрию, Румынию и Болгарию», — Черчилль писал министру иностранных дел Энтони Идену 4 мая.

Премьер-министр не мог думать ни о чем другом, кроме как о том, какую страшную угрозу Советский Союз несет для «свободного мира». Спустя десять лет в 1955 году он описал в мемуарах, какие мысли владели им в те дни: «Еще не была побеждена Япония. Атомная бомба еще не родилась. Мир был в смятении. Основа связи — общая опасность, объединявшая великих союзников, — исчезла мгновенно. В моих глазах советская угроза уже заменила собой нацистского врага».

22 мая 1945 года британский лидер наконец-то получил от Штаба Объединенного планирования Военного кабинета долгожданный план операции «Немыслимое». Вот только то, как военные видели перспективы будущей войны, его совсем не порадовало.

«Барбаросса» по-британски

Цель военной кампании против СССР была обозначена так — «навязать русским волю Соединенных Штатов и Британской империи». Под этой размытой формулировкой подразумевалось изгнание Красной Армии и советской администрации с территорий Германии и Польши.

Высадка британских танков «Валентайн». Общественное достояние Общественное достояние

В случае начала военной кампании 1 июля 1945 года 47 англо-американских дивизий (14 из которых были бронетанковыми) должны были нанести два мощных удара по советским войскам на севере и юге Германии. После достижения оперативного успеха им следовало прорываться в Польшу.

Вдобавок к основным силам предполагалось переформировать и перевооружить 10 дивизий из бывших военнослужащих вермахта, а также привлечь к боевым действиям настроенные антисоветски польские вооруженные формирования в тылу Красной Армии. Подчеркивалось, что западные союзники обладают преимуществом в стратегической авиации и военно-морских силах.

Главную ставку британские военачальники делали на быстрый разгром советских войск, который должен был заставить русских (хотя бы временно) подчиниться воле западных союзников и пойти на переговоры. Если бы этого не произошло, допускался переход вооруженного конфликта в состояние тотальной войны.

Неосуществимое «Немыслимое»

Предлагая Черчиллю план военной кампании против СССР, британские генералы не преминули указать всю сложность его осуществления. Тотальная война обещала быть долгой и дорогостоящей. Предполагалось, что оккупация обширных советских территорий не приведет (судя по немецкому опыту) ни к краху существующего политического режима, ни к прекращению сопротивления со стороны противника, обладающего «колоссальными людскими ресурсами».

Советские бомбардирощики Пе-2. Григорий Чертов/Sputnik Григорий Чертов/Sputnik

Несмотря на господство союзных флотов на морях, оно в такой войне не сыграло бы почти никакой значимой роли. Второй козырь — тотальное преимущество в стратегической авиации (2750 бомбардировщиков против 960 у ВВС Красной Армии) — также не мог быть удачно разыгран: большие расстояния до советской промышленности и ее рассредоточенность на огромной территории не позволили бы использовать самолеты также эффективно, как против Германии.

Главным же фактором, который делал операцию «Немыслимое» неосуществимой, была громадная численность Красной Армии. По расчетам британцев, против их 47 дивизий СССР мог выставить силы, эквивалентные 170 дивизиям западных союзников, из которых 30 дивизий были бы бронетанковыми.

«Существующий на сегодня баланс сил в Центральной Европе, где русские располагают преимуществом приблизительно три к одному, делает в нынешней ситуации маловероятной полную и решающую победу союзников на этой территории», — говорилось в докладе: «Хотя у союзников лучше обстоят дела с организацией и чуть лучше со снаряжением войск, русские в войне с немцами показали себя грозными противниками. Они располагают компетентным командованием, соответствующим снаряжением и организацией войск, которая, возможно, и не отвечает нашим стандартам, но выдержала испытание войной».

Военные эксперты допускали, что Советский Союз в случае начала конфликта мог оккупировать Норвегию, Грецию и Турцию, закрыв тем самым для британского и американского флотов доступ в Черное море. Более того, вполне вероятной виделась перспектива вступления русских в альянс с японцами.

От нападения к обороне

Фельдмаршал Алан Брук. Yousuf Karsh/Dutch National Archives Yousuf Karsh/Dutch National Archives

Начальник Имперского Генерального штаба фельдмаршал Алан Брук, подписавший легший на стол премьер-министра документ, открыто заявил, что шансы на успех такой операции довольно призрачны, а Россия является сегодня в Европе по-настоящему всемогущей.

В итоге, скрепя сердце, Уинстон Черчилль отказался от идеи удара по Красной Армии и не стал начинать каких-либо переговоров по этому вопросу с американцами. Вместо этого он поручил разработать план обороны Британских островов, получивший все то же название — «Немыслимое». Политик опасался, что если США эвакуируют большую часть своих войск из Европы, Сталин безусловно не упустит момент подчинить себе весь континент.

На самом же деле обескровленный и измученный жестокой войной Советский Союз и не собирался развязывать на европейском континенте никаких полномасштабных войн. Уже 23 июня 1945 года был издан закон о демобилизации армии и флота, и за несколько лет советские Вооруженные Силы сократились с 11 до 3 миллионов человек

Кроме того, в странах Восточной и Южной Европы значительно уменьшилось количество советской техники и вооружения. Они вернутся сюда несколько позже, когда станет окончательно ясно, что мир вступил в эпоху Холодной войны.