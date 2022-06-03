9 БРИТАНЦЕВ, получивших премию МИРА в СССР

В сталинское время советское руководство приняло решение вручать почетную премию мира иностранцам. За все время существования она была присуждена в том числе этим гражданам Великобритании.

Международная премия «За укрепление мира между народами» была одной из самых престижных наград Советского Союза. Она была учреждена в 1949 году и до 1955 называлась Сталинской, а после развенчания культа личности Сталина стала носить имя Ленина.

Каждый год премию присуждали 5-10 гражданам любой страны мира, «независимо от их политических, религиозных и расовых различий, за выдающиеся заслуги в деле борьбы против поджигателей войны и за укрепление мира». Лауреатов выбирал специальный комитет и затем им вручалась медаль, диплом и денежная премия (около $25 тысяч по курсу тех лет). За все время существования премией, помимо прочих, были награждены восемь американцев - и вот эти девять британцев.

1. Хьюлетт Джонсон в 1951

Хьюлетт Джонсон на вручении премии мира в Москве Василий Егоров, Владимир Савостьянов/TASS Василий Егоров, Владимир Савостьянов/TASS

Крупный религиозный деятель и настоятель Кентерберийского собора, Хьюлетт Джонсон (1874—1966), открыто поддерживал революцию в России и советскую власть, он говорил, что «истинный христианин не может быть врагом коммунизма». Он не раз посещал СССР, во время Второй Мировой собирал средства для помощи Советскому Союзу, а в 1945 году даже посетил пригласили в Москву во время празднования Дня Победы.

За симпатии к большевикам на родине к нему относились настороженно и даже раздраженно, называя «Красный декан Кентербери». Советская премия мира, которую ему вручили в 1951 году еще больше пошатнула его авторитет, им всерьез заинтересовались и спецслужбы. Под давлением общественности он был даже вынужден покинуть свой высокий пост настоятеля.

Кстати, в этом же году премию вручили другому крупному священнику - американцу Артуру Моултону.

2. Моника Фелтон в 1951

Моника Фелтон на вручении премии мира Василий Егоров, Владимир Савостьянов/TASS Василий Егоров, Владимир Савостьянов/TASS

Британская писательница (1906-1970) была известна своей антивоенной и феминистской позицией. Ее много занимали вопросы женщин на войне и в составе Международной демократической федерации женщин (в которой состояли и советские женщины) она посещала различные страны с целью укрепления мира.

В 1951 году она побывала на Корейской войне и даже встретилась с Ким Ир Сеном, заняв непопулярную про-северокорейскую позицию. За это на родине ее исключили из всех возможных организаций и из лейбористской партии, ее даже подозревали в измене родине. Однако СССР отметил ее деятельность премией мира, и она лично приехала в Москву на церемонию награждения.

3. Джон Десмонд Бернал в 1953

Профессор Джон Бернал на Международном симпозиуме по высшему образованию в Москве, 1962 Михаил Озерский/Sputnik Михаил Озерский/Sputnik

Профессор физики Джон Десмонд Бернал (1901-1971) много раз посещал научные встречи в СССР (и даже стал почетным профессором МГУ). Он проникся симпатией к стране и лично к Сталину. Марксист по убеждениям, Бернал интересовался социальной стороной науки и ее ролью в истории развитии общества. Он был сторонником идеи, что научно-технический прогресс должен быть использован исключительно на благо человечеству.

Бернал несколько лет был президентом Всемирного Совета Мира, независимой антиимпериалистической организации, которая критиковала военные действия США (и которую, как потом выяснилось, тайно спонсировал СССР). Таким образом он помогал СССР снизить риски новой глобальной войны и ядерной угрозы - за что и получил советскую премию мира в 1953 году.

4. Денис Ноуэлл Притт в 1954

Денис Притт (справа) на вручении премии мира в Москве Н. Максимов/Sputnik Н. Максимов/Sputnik

Денис Притт (1887-1972) был крупным юристом, адвокатом и общественным деятелем в Великобритании, членом лейбористской партии. При этом еще в 1930-х он активнейшим образом поддерживал СССР, Сталина и даже большой террор и советско-финскую войну. Джордж Оруэлл назвал его «самым эффективным просоветским публицистом» в Великобритании.

Притт был членом уже упомянутого Всемирного Совета Мира, а кроме того многие годы возглавлял британское Общество культурной связи с СССР. В 1950-х во время Холодной войны Притт стал крайне не популярен в Великобритании из-за своих взглядов и из-за оппозиции к НАТО. Зато в 1954 году СССР поддержал его почетной премией мира.

5. Айвор Монтегю в 1959

Монтегю на Всемирном конгрессе миролюбивых сил в Москве, 1973 Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Английский аристократ и кинорежиссер Айвор Монтегю (1904-1984) был лейбористом пока в 1931 году не вступил в компартию Великобритании, а позже и стал членом ее исполкома. В 1920-х благодаря коммунистическим связям он познакомился с Сергеем Эйзенштейном, киногигантом своего времени. Вместе они поехали покорять Голливуд и сняли совместный фильм «Штурм Ла Сарраза».

Монтегю открыто симпатизировал СССР и состоял все в том же Всемирном Совете Мира, а в 1959 году он получил советскую премию мира.

6. Гордон Шаффер в 1965

Шаффер (в центре) на церемонии награждения в Москве Василий Егоров/TASS Василий Егоров/TASS

Гордон Шаффер (1905—1997) был известным британским журналистом, редактором журнала Национального союза журналистов Journalist и активистом в борьбе за мир. Долгие годы он был председателем Британского Комитета Мира и ратовал за разоружение. Выступая на конгрессах мира в разных странах, он критиковал военную активность США, особенно войну во Вьетнаме.

Был он и членом Всемирного Совета Мира, состоял в его президиуме. В 1964 году лично приезжал в Москву с женой (на фото справа) на награждение ленинской премии мира. Также он неоднократно давал комментарии советским СМИ, в которых высказывался за мир - и в частности против США.

7. Эрик Генри Стонли Буроп в 1972

Буроп (справа) в компании советских ученых на заседании федерации научных работников в Москве, 1973 Александр Чепрунов/Sputnik Александр Чепрунов/Sputnik

Физик родом из Австралии Эрик Буроп (1911-1980) был приверженцем левых взглядов и читал научные лекции на мероприятиях австралийской компартии. В Национальном архиве Австралии есть свидетельства спецслужб, которые называют его уничижительным «pink», буквально «розовым», то есть не совсем красным - симпатизирующим коммунистам.

Буроп работал над Манхэттенским проектом по созданию ядерной бомбы и одним из первых обеспокоился вопросом безопасности. Он активно выступал на международных форумах, в том числе в СССР, чтобы привлечь внимание общественности к этой теме. С 1940-х он жил и работал профессором читал лекции в лондонском университете, и британские спецслужбы пристально следили за ним и были обеспокоены его контактами с коммунистами. Некоторое время ему даже запрещали ездить в СССР.

В 1972 году Буропа наградили советской премией мира, и в 1970-х он неоднократно приезжал в Москву на различные научные заседания, а также на собрания по вопросам мира.

8. Джеймс Олдридж в 1973

Слева направо: Джеймс Олдридж, советский поэт Константин Симонов и режиссер Александр Герасимов в Москве, 1965 Михаил Озерский/Sputnik Михаил Озерский/Sputnik

Джеймс Олдридж (1918-2015) был популярным английским журналистом и писателем родом из Австралии. В одном из его самых известных романов «Дипломат» (1949) он показал работу советских и английских дипломатов во время иранской революции 1945 года. Он выступал против военной агрессии (в том числе и самой Великобритании).

Олдридж относился с симпатией к СССР, за что его ценили за железным занавесом и наградили премией за укрепление мира. Олдридж несколько раз приезжал в Москву, был на международном московском кинофестивале, на конгрессе миролюбивых сил и даже посещал съезды писателей СССР.

9. Дороти Кроуфут-Ходжкин в 1987

Дороти Ходжкин на всесоюзной конференции ученых за избавление человечества от угрозы ядерной войны, за разоружение и мир в Москве, 1983 Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Английский химик Дороти Ходжкин (1910-1994) близко общалась и совместно работала над научными проектами с другим лауреатом советской премии мира - Джоном Берналом. Муж Дороти был марксистом и членом британской компартии и она сама симпатизировала левым взглядам и СССР.

Лауреат Нобелевской премии по химии(1964) в течение восьми лет возглавляла независимое Пагоушское движение ученых, куда в том числе приглашали советских профессоров. Движение обсуждало проблемы ядерного разоружения и безопасности - многие его члены и в том числе создатель, американский промышленник Итон Сайрус, были также награждены советской премией мира. Дороти свою получила в 1987 году, при этом еще с 1976 она была иностранным членом Академии наук СССР.

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