8 АМЕРИКАНЦЕВ, получивших премию МИРА в СССР

Премию получали самые разные люди: писатели, ученые, общественные деятели. Но всех их объединяет одно - в США они часто страдали за свои взгляды.

Международная премия «За укрепление мира между народами» была одной из самых престижных наград Советского Союза. Премия была учреждена в 1949 году и до 1955 называлась Сталинской, а после развенчания культа личности Сталина стала носить имя Ленина.

Каждый год премию присуждали 5-10 гражданам любой страны мира, «независимо от их политических, религиозных и расовых различий, за выдающиеся заслуги в деле борьбы против поджигателей войны и за укрепление мира». Лауреату вручалась медаль, диплом и денежная премия (около $25 тысяч по курсу тех лет). Вопрос о том, кому присуждать, решал специальный комитет.

1. Артур Моултон в 1950 году

Слева направо: Писатель Джон Хоуард Лоусон, советский писатель Александр Фадеев, социолог Уильям Эдуард Беркхардт Дюбуа, композитор Дмитрий Шостакович, общественный деятель Артур Моултон, философ Олаф Стэплдон и Кири Хровек на Культурно-научной конференции по вопросам мира во всем мире в Нью-Йорке Bettmann/Getty Images Bettmann/Getty Images

Моултон (1873-1962) был протестантским епископом и общественным деятелем. Еще простым священником он принимал участие в Первой мировой войне, служа капелланом при полевой артиллерии и в военном госпитале во Франции. После войны занял кафедру епископа в американском штате Юта, но в 1946 году ушел на пенсию и занялся продвижением мира во всем мире. От денежного приза за сталинскую премию мира он отказался, заявив, что «единственной наградой, которую я хотел бы получить от работы за мир, является только мир».

Кстати, в тот же 1950 год СССР отметил этой же премией еще одного крупного священника - настоятеля Кентерберийского собора в Англии Джонсона Хьюлетта, которого считали большим другом страны советов и сторонником идей коммунизма.

2. Поль Робсон в 1952 году

Американский певец Поль Робсон посещает пионерский лагерь "Артек" Валентин Мастюков /TASS Валентин Мастюков /TASS

Афроамериканский певец и актер Поль Робсон (1898-1876) был ярым борцом с расовой сегрегацией в США и очень симпатизировал Советскому Союзу, заявляя, что в СССР нет расовых предрассудков, так как это многонациональная страна. Из-за такой позиции к Робсону было повышенное внимание ФБР, а позже его концерты стали запрещать в США.

В 1934 году Поль приехал в Москву по приглашению советского режиссера Сергея Эйзенштейна сниматься в его проекте о расизме в США, который, однако, не состоялся. «Здесь я впервые в жизни не негр, а человек. Вы не можете себе представить, что это значит для меня, как для негра», - цитирует слова Робсона в Москве его биограф Скот Ноллен. В 1949 году он еще раз приезжал на гастроли в СССР и даже пел песни на русском языке.

В начале 1950-х Робсон был занесен в «черный список Голливуда» за антиамериканские убеждения и ему был запрещен выезд за границу. Зато в 1952 году СССР присудил Робсону сталинскую премию мира.

На смерть Сталина он написал трогательную статью, где похвалил его политику «дружбы народов». Приезжал американский певец и позже - в 1958 давал концерты в СССР, выступал на телевидении и встречался с советскими зрителями.

3. Говард Фаст в 1953 году

Говард Фаст в 1962 году Legion Media Legion Media

Отец американского писателя Говарда Фаста (1914-2003) был выходцем из Российской Империи. Фаст выступал критиком расовой ненависти и был членом компартии США, за свою «антиамериканскую деятельность» он провел некоторое время в тюрьме, где начал писать свой знаменитый роман «Спартак» об античном восстании рабов. Позже он будет экранизирован Стенли Кубриком и станет одним из самых популярных иностранных фильмов за все время в СССР.

В 1953 году Фасту вручили премию мира и стали активно печатать в советских газетах и издавать его романы на многих языках народов СССР. Однако позже он изменил отношение к советской политике и был предан забвению в СССР.

4. Уильям Дюбуа в 1959 году

Уильям Дюбуа и американская писательница Шерли Грэхем (слева) во время визита в Ленинград в 1959 году Николай Науменков/TASS Николай Науменков/TASS

Общественный деятель и писатель Уильям Дюбуа (1868-1963) в 1895 году стал первым афроамериканцем, получившим степень доктора философии Гарвардского университета. В начале 20 века он создал Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения, а также поддерживал Американский крестовый поход против линчевания, созданный Полем Робсоном.

Дюбуа много раз посещал СССР и придерживался левых взглядов, за что даже был заподозрен в работе на советскую разведку, однако, судебному процессу не дали хода и за Дюбуа вступились влиятельные люди, в том числе Альберт Эйнштейн, который поддерживал его Ассоциацию. В 1959 году СССР присудил Дюбуа премию мира, а в 1961 году писатель вступил в компартию США. Позже он эмигрировал в Гану и отказался от американского гражданства, разочаровавшись в стране.

5. Сайрус Итон в 1960 году

Никита Хрущев жмет руку Сайрусу Итону во время его визита в СССР в 1964 году TASS TASS

Американский предприниматель канадского происхождения Итон Сайрус (1883-1979) сколотил большое состояние на газовой и металлургической отрасли. В 1950-х он искал возможности развития бизнеса в СССР - неоднократно прилетал в страну, встречался с Никитой Хрущевым. Для покупки хромовой руды из Казахской ССР Итону пришлось зарегистрировать в Канаде новую компанию, потому что в разгар Холодной войны торговать с СССР американской компании не позволили бы.

Итон пытался наладить связи Америки и СССР и выступал за обоюдное разоружение. Он также проспонсировал Пагуошскую конференцию ученых, куда пригласили и трех советских профессоров. В итоге в 1960 году Сайрусу присудили премию мира. После этого он попытался вложиться в советские проекты - построить газопровод через Сибирь и несколько высоток в Москве, например. Однако амбициозные планы так и не осуществились.

6. Рокуэлл Кент в 1967 году

Рокуэлл Кент преподносит свою картину в дар Союзу писателей СССР, 1967 Евгений Кассин, Владимир Савостьянов/TASS Евгений Кассин, Владимир Савостьянов/TASS

Художник Рокуэлл Кент (1882-1971) был приверженцем социалистических взглядов, за что в США его недолюбливали. В СССР же, ровно по этой же причине, он стал очень популярен и ему доверили почетную миссию возглавить Национальный совет американо-советской дружбы (на должности он пребывал с 1957 по 1971 год).

К тому же реализм в живописи, которого придерживался Кент, был уже не интересен американцам, зато весьма соответствовал эстетике советского официального искусства. В 1960-х Кент передал множество своих картин в дар советскому народу, за что его удостоили звания почетного члена советской Академии Художеств. А в 1967 году наградили премией мира, часть приза от которой Кент потратил на благотворительность.

7. Лайнус Полинг в 1970 году

Лайнус Полинг выступает на Международном симпозиуме «Перспективы биоорганической химии и молекулярной биологии» в Московском Университете, 1978 Владимир Акимов/Sputnik Владимир Акимов/Sputnik

До того, как стать лауреатом советской премии мира, американский химик Лайнус Полинг (1901-1994) был удостоен двух Нобелевских премий - награду по химии он получил в 1954 году и премию мира в 1962. Полинг известен по всему миру как ученые, чьи научные интересы лежать в самом широком поле - от квантовой механики до молекулярной биологии (он считается одним из основателем этой дисциплины). Он также выступал активным популяризатором науки и содействовал ее развитию, как и развитию научных международных связей.

Кроме того, Полинг вел активную общественную деятельность. Он выступал против распространения ядерного оружия, доказывая его негативное воздействие на атмосферу и опасность для будущих поколений. Именно эту борьбу за мир высоко оценили при Брежневе, хотя в 1950-х в СССР критиковали его «буржуазные» и «лженаучные» химические идеи.

8. Анджела Дэвис в 1979 году

Анджела Дэвис во время вручения ей Международной Ленинской премии 20 июля 1979 Виктор Великжанин, Борис Кавашкин/TASS Виктор Великжанин, Борис Кавашкин/TASS

В СССР чернокожая коммунистка Анджела Дэвис (р. 1944) была невероятно популярна. Афроамериканка, правозащитница, да еще и левых взглядов, она стала кумиром многих советских граждан. Когда в 1970 году ее арестовали и посадили в тюрьму по обвинению в сговоре и причастности к захвату заложников и убийству, в Советском Союзе широко распространился лозунг «Свободу Анджеле Дэвис!», а советские дети писали Дэвис письма в тюрьму.

Дэвис на Красной площади в 1972 году Чернов /Sputnik Чернов /Sputnik

После освобождения Дэвис неоднократно приезжала в СССР, встречалась с поклонниками, участвовала во встречах советского женского движения и выступала на фестивале молодежи. Прежде чем в 1979 году ей вручили премию за укрепление мира, в 1972 году ее наградили медалью в честь дня рождения Владимира Ленина и присвоили звание Почетного доктора Московского Университета.

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