За что москвичи возненавидели скульптуру в виде большого куска глины?

Уже не первый год в Москве ожидают открытия «ГЭС-2», нового Центра искусств фонда современного искусства V–A–C, принадлежащего российскому миллиардеру Леониду Михельсону. Под него еще в 2014 году он купил здание выведенной из эксплуатации электростанции в самом центре Москвы на Болотной площади. Реконструировать постройку и окружающую территорию взялся автор Центра Помпиду в Париже и многих других музеев по всему миру, притцкеровский лауреат Ренцо Пьяно. Проект был одобрен и лично мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Открытие Центра из-за пандемии переносят уже год, но в качестве своеобразного анонса организаторы решили установить объект паблик-арта на уже отреставрированной набережной. Им стала 12-метровая скульптура «Большая глина №4» известного швейцарского художника Урса Фишера, гипертрофированно увеличенный кусок глины, смятый в руках скульптора. Однако жителям столицы и хейтерам в соцсетях работа ужасно не понравилась.

Что не так со скульптурой «Большая глина»?

По мнению искусствоведов, скульптура воспевает сырой материал и все будущие произведения, которые могут из него получится. «Запечатленный в громадном размере обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы - знак незавершенности, преображения и становления», - рассказали представители фонда V-A-C в интервью ТАСС.

Трактовки произведений современного искусства могут быть разные, однако, многие пользователи соцсетей углядели в «глине» кучу экскрементов. «Это просто выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма», - заявил еще до установки монумента в своем инстаграме юморист и телеведущий Максим Галкин. Сотни подобных комментариев появились в соцсетях после открытия объекта.

Скульптура «Большая глина №4» посвящена осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека Сергей Киселев/Moskva agency Сергей Киселев/Moskva agency

В основном недовольство выражали «обыватели», однако, негативную реакцию вызвала скульптура и у людей из мира искусства. «В Москве навалили кучу говна!» - не стала стесняться в выражениях известный фотограф и художник-модельер Екатерина Рождественская. «Автор - некий Фишер, который назвал свою какашку "Большая глина номер 4", типа, разминал глину в руках и ему тааааак понраааавилась композиция! Ну и вот результат, сами видите», - написала Рождественская у себя на фейсбуке. Правда, вживую скульптуру она не видела, потому что находилась в этот момент за рубежом.

Претензию всех недовольных иронично сформулировал у себя на фейсбуке архитектурный критик Григорий Ревзин: «Нас обос*али! Всех! Кто? По какому праву? Куда смотрит правительство?»

Ревзин также считает, что скульптура довольно банальна, но скандал - часть замысла, и с этой точки зрения, работа удалась. Он также напомнил обывателю про скандальный русский авангард. «Чуть больше века назад искусство открыло стратегию "пощечины общественному вкусу". Ну то есть оно начало специально провоцировать обывателя на отрицательные эмоции, и их сила стала критерием качества произведения».

Сергей Киселев/Moskva agency Сергей Киселев/Moskva agency

Ажиотаж вокруг произведения, по мнению экспертов, это вообще неотъемлемая составляющая современного искусства. «Конечно, это намеренная (и весьма удачная провокация) от Урса Фишера, она уже доводит до ярости комментаторов и это говорит о точности выбора», - написал на фейсбуке искусствовед Дмитрий Пиликин. «То, что она так злит обывателя так же ее качественное слагаемое».

Почему в России не любят современное искусство

Организатор крупнейшего фестиваля лэнд-арт объектов «Архстояние» в Никола-Ленивце, Иван Полисский считает, что фонд V-A-C выбрал неправильную стратегию. «Нельзя не учитывать свой народ. Пусть он вот такой вот и ему лишь бы устроить срач, но он должен хотеть ходить в музеи, а не проповедовать антихудожественные идеологии», - написал Полисский на фейсбуке.

Работа Урса Фишера стала настоящей лакмусовой бумагой отношения к современному искусство в России. Ведь ранее скульптура стояла в Нью-Йорке, а также во Флоренции, прямо рядом с копией «Давида» Микеланджело, но местные жители не устраивали истерик.

У культурного обозревателя Анны Наринской нашелся ответ, почему именно москвичей так задела «Большая глина». Она совершенно не удивилась хейту, и по ее мнению, работа перекликается с памятником Петру I работы Зураба Церетели на той же Болотной - одному из самых ненавистных монументов москвичей. «Скульптура покойно становится в ряд и так ненавидимых предметов», - пишет она в своей статье в Новой Газете.

Сергей Киселев/Moskva agency Сергей Киселев/Moskva agency

Полемика на тему «Большой глины» вышла за пределы комментариев в соцсетях. Общество буквально разделилось, а волна хейта заставила отреагировать даже власти.

«Все, что оскорбляет чувства жителей - москвичей и гостей [столицы], не должно быть выставлено напоказ», - сказал Глава Общественного Совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов в интервью ТАСС. Он также пообещал вынести вопрос на обсуждение в Общественной Палате Москвы.

Случай с глиной Фишера не единственный скандал, связанный с современным искусством за последнее время. В России, воспитанной долгими годами советским соцреализмом с предельно понятными образами, все новое и требующее трактовки и анализа вызывает, как правило, нездоровый ажиотаж. (Впрочем, как заметил Резвин критикуют в России любой крупный скульптурный проект - будь то мемориал Ржевскому солдату или памятник создателю автомата АК-47 Михаилу Калашникову).

Выставка «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты» прошла в 2016 году в Эрмитаже Сергей Коньков/TASS Сергей Коньков/TASS

Один из самых громких скандалов последних лет - выставка в Эрмитаже бельгийского классика Яна Фабра, чьи работы выставлялись в Лувре, на Венецианской биеннале и в сотнях других престижных мест. Петербуржцев тогда оскорбило, что среди классических картин Эрмитажа появились «трупы животных» Фабра.