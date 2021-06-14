ИЗОизоляция: борясь со скукой локдауна, они создали настоящий арт-феномен

Вынужденно сидя дома, многие пользователи фейсбука увлеклись копированием шедевров мировой живописи и скульптуры из подручных средств. За год группа выпустила печатный альбом, попала в итоги года Google и получила премию русского интернета.

Оставшись скучать на самоизоляции дома, русские принимали участие во множестве онлайн-челленджей, но лишь один из них вышел за рамки пандемии и стал самостоятельным культурным феноменом, все больше набирающим популярность по всему миру.

Суть «ИЗОизоляции» (напомним, что ИЗО - сокращение от «изобразительного искусства») в том, чтобы дома из подручных средств делать римейки мирового искусства. Основное правило - сделать фотографию без фотошопа и с антуражем из бытовых вещей.

Одни пользователи подходили к вопросу серьезно и старались изобразить нечто максимально приближенное к оригиналу.

Другие же делали ставку в первую очередь на юмор и ассоциативную схожесть предметов и изображений на картинах. Это особенно полюбилось пользователям.

Группа в фейсбуке под названием Изоизоляция была создана 30 марта 2020 года. Уже 2 апреля там насчитывались десятки «пародий» на живопись, а к 17 апреля количество подписчиков достигло полмиллиона!

«Наша группа – удивительная случайность и детище пандемии. История, начавшаяся, как развлечение для друзей, в один момент превратилось в группу с более чем полумиллионом участников», - рассказали Russia Beyond модераторы Изоизоляции.

К Изоизоляции стали активно присоединяться иностранцы. При этом модераторы группы никак не занимались ее продвижением. Над проектом вызвались работать 12 добровольцев - столько же модераторов трудятся и по сей день.

«Наша задача была покрыть все часовые пояса, поэтому среди модераторов и жительницы Штатов, и даже Новой Зеландии», - говорят в группе.

Количество и разнообразие картин, которые стали интерпретировать пользователи, росло в геометрической прогрессии. Хотя чаще пользователи выбирают за основу самые известные картины и скульптуры.

Одной из самых популярной работой для копирования была картина нидерландского художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Как раз она и попала на обложку печатного альбома, выпущенного в 2021 году в издательстве АСТ, где были собраны лучшие работы.

Альбом "Изоизоляция", издательство АСТ Альбом "Изоизоляция", издательство АСТ

Многие участники всерьез увлеклись копированием. Так редактор Russia Beyond Мария Григорян привлекла всю семью к созданию своих шедевров, правда, пришлось испортить мамины бусы. Она рассказала свою историю и поговорила с другими пользователями. Можно почитать подробнее о личном опыте копирования картины тут.

А вот Лиза Юхнева из Санкт-Петербурга и вовсе перевоплощалась каждый день в течение целого года! «Получился такой интересный арт дневник года моей жизни», - пишет девушка на фейсбуке. При этом утверждает, что ни дня не была на самоизоляции и работала на двух работах, успевая путешествовать. Для нее галерея портретов-реплик - это чистое служение искусству.

Изоизоляцию заметили и вне фейсбука: группа получила «Премию Рунета», победила в номинации «Вместе против Covid-19» на Moscow Urban Forum Community Awards 2020. Кроме того, группа попала, хоть и одним кадром, в итоги года Гугла, а также в легендарную передачу «Намедни» Леонида Парфенова.

Изоизоляция также провела совместную акцию с Музеем изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и победитель появился на фасаде музея.

Несмотря на все признания от больших институций, модераторы сообщества говорят, что для них главное то, что группа поддержала сотни и тысячи человек со всего мира в самое сложное время.

Группа продолжает жить, и каждый день в ней появляются все новые работы, одна изощреннее другой.