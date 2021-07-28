8 современных российских архитекторов, которых нужно знать

Автор одного из самых высоких зданий мира, башни «Федерация» в Москва-Сити (374 метра), Сергей Чобан (родился в 1962) - один из самых именитых современных архитекторов и основатель бюро SPEECH. После распада СССР Чобан переехал в Германию, и сегодня живет на два города, Москву и Берлин.
Небоскреб "Федерация".Dinozaurus (CC BY-SA 4.0)
По его проектам были построены жилые здания и городские пространства в германской столице (площадь перед аэропортом Шенефельд, Еврейский культурный центр, Музей архитектурной графики) и Дюссельдорфе (офис C&A).
Музей архитектурной графики.Legion Media
В России он проектировал известные спортивные объекты - ледовый дворец «ЦСКА Арена» в Москве, Дворец водных видов спорта в Казани, Главный медиацентр Олимпийских игр в Сочи, а также новые жилые кварталы в крупных городах страны.
Пожалуй, ни один российский архитектор не строил такое количество станций метро и транспортных объектов, как Николай Шумаков (родился в 1954).
Станция "Фонвизинска".Агентство «Москва»
В Москве по его проектам появилось более 20 станций метро («Бутырская», «Фонвизинская», «Шипиловская», «Парк Победы»), новый аэровокзальный комплекс «Внуково-1», диспетчерский пункт управления движением на севере Москвы в форме гигантского яйца, а также несколько вантовых мостов, включая Живописный, один из самых красивых в России.
Живописный мост.Mos.ru
Молодые архитекторы и основатели бюро A2M стали авторами одного из самых масштабных военных музеев последних лет. Музей-мемориал в подмосковной деревне Петрищево посвящен герою Второй мировой войны Зое Космодемьянской, он так и назван - «ЗОЯ». Многие критики назвали его одним из самых впечатляющих архитектруных сооружений последних лет в России.
Музей "ЗОЯ".A2M
По проектам этого дуэта в Московской области также построено несколько суперсовременных перинатальных центров, спортивных и офисных зданий.
Торгово-офисный центр в Подмосковье.A2M
Дмитрий Ликин (слева) и Олег Шапиро.Сергей Карпухин/TASS
Основатели московского бюро WOWHAUS Дмитрий Ликин (род. в 1966) и Олег Шапиро (род. в 1966) с 2007 года задают тренды развития общественных пространств. Вместе с командой молодых и талантливых архитекторов они превращают заброшенные набережные и скверы в любимые места отдыха местных жителей.
Новое общественное пространство у Политеха.WOWHAUS
Амфитеатр у Политехнического музея в Москве, набережная Тульского кремля, инновационный центр в Калуге, парк в Севастополе - эти проекты получились очень современными и экологичными благодаря использованию деревянных конструкций.
Территория у Тульского кремля.WOWHAUS
Архитекторы также участвовали в реконструкции Парка Горького и Крымской набережной в Москве.
Бернаскони (род. в 1977) занимается в основном проектированием культурных и образовательных центров. Одними из самых известных его проектов стали Ельцин-центр в Екатеринбурге (интерактивный музей, посвященный политической истории России), Гиперкуб в инновационном центре Сколково, и пресс-центр Правительства России.
Ельцин-центр в Екатеринбурге.Bernaskoni
Свой стиль Бернаскони называет гиперфункционализмом, подчеркивая, что функциональность здания важнее дизайна.
Гиперкуб.Bernaskoni
Санкт-Петербург - это один из самых красивых городов мира с потрясающей архитектурой, и строить новые здания и общественные пространства в этом месте непростая задача. Явейну (род. в 1954) и его команде здесь доверили масштабную реставрацию и реновацию Главного штаба Эрмитажа.
Главный штаб Эрмитажа.Студия-44
Под его руководством в Петербурге же был построен Ладожский вокзал, самый новый в городе, и академия танца Бориса Эйфмана.
Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге.Студия-44
Бюро во главе с архитектором Юрием Григоряном (род. в 1965) едва ли не флагман музейного строительства в России. Именно оно ведет глобальную реконструкцию Пушкинского музея в Москве, объединяя здания и территории в единый музейный городок, ему же доверили новое здание Музеев Московского Кремля и строительство нового здания филиала Третьяковской галереи в Калининграде.
Дом-риф в Сочи.Меганом
С 2014 года «Меганом» превращает прибрежные зоны Москвы в экологичные и функциональные променады, а еще с конца 1990-х ведет активную урбанистическую деятельность по всей стране: архитекторы бюро построили ряд элитных жилых комплексов в Москве, необычный дом в Сочи, похожий на морской риф, торговую улицу с магазинами и концертным залом в подмосковной Барвихе, вернули исторический облик типографии «Утро России».
Барвиха Luxury Village.Меганом
Также по проекту Григоряна и его команды должен быть построен один из самых высоких небоскребов Нью-Йорка 262 Fifth.
Скуратов (род. в 1955) проектирует футуристические жилые комплексы, состоящие из разных по объему конструкций. Издалека они похожи на скопления разновеликих геометрических фигур, будто застывших в воздухе. Особое внимание уделяется общественным пространствам новых кварталов.
Жилой дом на Мосфильмовской.Sergey Skuratov Architects
Среди самых интересных проектов - небоскреб на Мосфильмовской, «Садовые кварталы» на Фрунзенской, жилой комплекс на Алексеевской, а также «Русская гостиная» в Центре Исполнительского Искусства им. Джона Кеннеди в Вашингтоне.
"Садовые кварталы".Sergey Skuratov Architects