8 современных российских архитекторов, которых нужно знать

Это они строят невероятные московские небоскребы и создают модные общественные пространства в городах России

1. Сергей Чобан, бюро SPEECH

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Автор одного из самых высоких зданий мира, башни «Федерация» в Москва-Сити (374 метра), Сергей Чобан (родился в 1962) - один из самых именитых современных архитекторов и основатель бюро SPEECH. После распада СССР Чобан переехал в Германию, и сегодня живет на два города, Москву и Берлин.

Небоскреб "Федерация". Dinozaurus (CC BY-SA 4.0) Dinozaurus (CC BY-SA 4.0)

По его проектам были построены жилые здания и городские пространства в германской столице (площадь перед аэропортом Шенефельд, Еврейский культурный центр, Музей архитектурной графики) и Дюссельдорфе (офис C&A).

Музей архитектурной графики. Legion Media Legion Media

В России он проектировал известные спортивные объекты - ледовый дворец «ЦСКА Арена» в Москве, Дворец водных видов спорта в Казани, Главный медиацентр Олимпийских игр в Сочи, а также новые жилые кварталы в крупных городах страны.

2. Николай Шумаков, АО «Метрогипротранс»

Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Пожалуй, ни один российский архитектор не строил такое количество станций метро и транспортных объектов, как Николай Шумаков (родился в 1954).

Станция "Фонвизинска". Агентство «Москва» Агентство «Москва»

В Москве по его проектам появилось более 20 станций метро («Бутырская», «Фонвизинская», «Шипиловская», «Парк Победы»), новый аэровокзальный комплекс «Внуково-1», диспетчерский пункт управления движением на севере Москвы в форме гигантского яйца, а также несколько вантовых мостов, включая Живописный, один из самых красивых в России.

Живописный мост. Mos.ru Mos.ru

3. Андрей Адамович и Дана Матковская, бюро A2M

Молодые архитекторы и основатели бюро A2M стали авторами одного из самых масштабных военных музеев последних лет. Музей-мемориал в подмосковной деревне Петрищево посвящен герою Второй мировой войны Зое Космодемьянской, он так и назван - «ЗОЯ». Многие критики назвали его одним из самых впечатляющих архитектруных сооружений последних лет в России.

Музей "ЗОЯ". A2M

По проектам этого дуэта в Московской области также построено несколько суперсовременных перинатальных центров, спортивных и офисных зданий.

Торгово-офисный центр в Подмосковье. A2M

4. Дмитрий Ликин и Олег Шапиро, бюро WOWHAUS

Дмитрий Ликин (слева) и Олег Шапиро. Сергей Карпухин/TASS Сергей Карпухин/TASS

Основатели московского бюро WOWHAUS Дмитрий Ликин (род. в 1966) и Олег Шапиро (род. в 1966) с 2007 года задают тренды развития общественных пространств. Вместе с командой молодых и талантливых архитекторов они превращают заброшенные набережные и скверы в любимые места отдыха местных жителей.

Новое общественное пространство у Политеха. WOWHAUS

Амфитеатр у Политехнического музея в Москве, набережная Тульского кремля, инновационный центр в Калуге, парк в Севастополе - эти проекты получились очень современными и экологичными благодаря использованию деревянных конструкций.

Территория у Тульского кремля. WOWHAUS

Архитекторы также участвовали в реконструкции Парка Горького и Крымской набережной в Москве.

5. Борис Бернаскони, бюро Bernaskoni

Донат Сорокин/TASS Донат Сорокин/TASS

Бернаскони (род. в 1977) занимается в основном проектированием культурных и образовательных центров. Одними из самых известных его проектов стали Ельцин-центр в Екатеринбурге (интерактивный музей, посвященный политической истории России), Гиперкуб в инновационном центре Сколково, и пресс-центр Правительства России.

Ельцин-центр в Екатеринбурге. Bernaskoni

Свой стиль Бернаскони называет гиперфункционализмом, подчеркивая, что функциональность здания важнее дизайна.

6. Никита Явейн, бюро «Студия-44»

Сергей Коньков/TASS Сергей Коньков/TASS

Санкт-Петербург - это один из самых красивых городов мира с потрясающей архитектурой, и строить новые здания и общественные пространства в этом месте непростая задача. Явейну (род. в 1954) и его команде здесь доверили масштабную реставрацию и реновацию Главного штаба Эрмитажа.

Главный штаб Эрмитажа. Студия-44

Под его руководством в Петербурге же был построен Ладожский вокзал, самый новый в городе, и академия танца Бориса Эйфмана.

Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге. Студия-44

7. Юрий Григорян, бюро «Меганом»

Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Бюро во главе с архитектором Юрием Григоряном (род. в 1965) едва ли не флагман музейного строительства в России. Именно оно ведет глобальную реконструкцию Пушкинского музея в Москве, объединяя здания и территории в единый музейный городок, ему же доверили новое здание Музеев Московского Кремля и строительство нового здания филиала Третьяковской галереи в Калининграде.

Дом-риф в Сочи. Меганом

С 2014 года «Меганом» превращает прибрежные зоны Москвы в экологичные и функциональные променады, а еще с конца 1990-х ведет активную урбанистическую деятельность по всей стране: архитекторы бюро построили ряд элитных жилых комплексов в Москве, необычный дом в Сочи, похожий на морской риф, торговую улицу с магазинами и концертным залом в подмосковной Барвихе, вернули исторический облик типографии «Утро России».

Барвиха Luxury Village. Меганом

Также по проекту Григоряна и его команды должен быть построен один из самых высоких небоскребов Нью-Йорка 262 Fifth.

8. Сергей Скуратов, Sergey Skuratov Architects

Скуратов (род. в 1955) проектирует футуристические жилые комплексы, состоящие из разных по объему конструкций. Издалека они похожи на скопления разновеликих геометрических фигур, будто застывших в воздухе. Особое внимание уделяется общественным пространствам новых кварталов.

Жилой дом на Мосфильмовской. Sergey Skuratov Architects

Среди самых интересных проектов - небоскреб на Мосфильмовской, «Садовые кварталы» на Фрунзенской, жилой комплекс на Алексеевской, а также «Русская гостиная» в Центре Исполнительского Искусства им. Джона Кеннеди в Вашингтоне.