В чем Эрмитаж обвиняет певца из группы Rammstein?

Музей позволил Тиллю Линдеманну снять у себя клип на русскую песню «Любимый город». Тот, однако, решил также нелегально продать свои изображения на фоне картин.

Настоящий скандал разразился между главным российским музеем Эрмитажем и немецким певцом Тиллем Линдеманном. Неделю назад фронтмен метал-группы Rammstein объявил у себя в инстаграме, что выпустил на продажу собственные цифровые токены, которые назвал NFTill. Пять видеоработ с Тиллем на фоне залов Эрмитажа хранятся на маркетплейсе twelve x twelve и стоят от 199 до 100,000 евро.

Оказалось, что Эрмитаж не давал согласия на использования изображений музея для создания и продажи этих токенов. Более того, в сообщении пресс-службы музея говорится, что «в ходе проведения съемок г-н Линдеманн злоупотребил “правом гостя”, и в клип были включены изображения, заранее не согласованные сторонами».

«Это типичное свинство и хамство», - назвал поведения Линдеманна и его команды директор музея Михаил Пиотровский в интервью Forbes Life, добавив, что речь идет не только об интеллектуальных правах, но об интеллектуальной агрессии.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский Игорь Руссак/Sputnik Игорь Руссак/Sputnik

Как Линдеманн оказался в Эрмитаже

Весной 2021 года, вопреки обыкновению не разрешать снимать в музее музыкальные клипы, Пиотровский дал согласие на съемку видеофильма Линдеманну. Идея проекта родилась в рамках перекрестного года культуры России в Германии - немецкий певец решил спеть на русском языке в стенах Эрмитажа песню «Любимый город» времен Второй мировой войны.

Музею идея показалась интересной, особенно накануне празднования Дня Победы 9 мая 2021 года. На странице YouTube Линдеманна клип вызвал большой интерес и собрал более 2 миллионов просмотров.

Однако контракт, который подписал певец с музеем предполагал передачу неисключительных прав на изображения Эрмитажа - и только для создания видео. Использование их в производстве коммерческих токенов не входит в условия контракта.

Музей отправил Линдеманну предупреждение о нарушении условий и предложил заключить дополнительное соглашение, которое бы регламентировало использование изображений в NFT токенах. Однако певец и его представители проигнорировали предложение и не вышли на связь.

«Мы также отправили официальное письмо на платформу, на которой они разместили свои NFT. Там подтвердили, что получили наш запрос, но пока ответа не последовало», - рассказала Russia Beyond начальник службы развития музея Екатерина Сираканян. На запрос Forbes Life Анар Линдеманн, брат Тилля Линдеманна и его агент, на русском языке сообщил: «Ничего не комментирую, на вопросы не отвечаю».

Эрмитаж и рынок NFT

Представитель Эрмитажа добавила, что у музея не было никаких планов в отношении NFT с Тиллем Линдеманном. Однако у Эрмитажа есть свои планы по выходу на NFT-рынок. «Мы выпускаем пять токенов, которые будут продаваться на сервисе Binance», - поделилась Сираканян.

Винсент Ван Гог «Куст сирени» Эрмитаж Эрмитаж

Ограниченная серия NFT-токенов Эрмитажа должна появиться в конце августе - начале сентября 2021 года и будет представлять уникальные цифровые копии произведений из собрания музея - таких, как «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Клод Моне «Уголок сада в Монжероне» Эрмитаж Эрмитаж

По каждой картине создано два NFT экземпляра - один будет храниться в музее, а другой на маркетплейсе Binance. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский лично подписал цифровые копии, заверив их подлинность.

По словам главы юридической службы музея Марины Цыгулевой, одно только создание легитимной системы для использования изображений в токенах в международном пространстве заняло у Эрмитажа полгода. «Своим же контрафактным поступком, Линдеманн влез в нашу лицензионную политику, грубо нарушил права музея», - говорит Цыгулева, добавляя, что для музея его действия неприемлемы еще и по этическим соображениям.

Эрмитаж и интеллектуальная собственность

В Эрмитаже нет ограничений на некоммерческое использование изображений. Частное лицо может сколько угодно фотографировать и даже тиражировать картины для личного использования. Однако крупные съёмки с камерами и постановочным светом музей разрешает только в просветительных целях, для создания документальных и исторических фильмов.

Посетители у картины Рафаэля "Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем" на выставке одного шедевра в Эрмитаже Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

«Лишь два художественных фильма было разрешено снимать в стенах Эрмитажа в последнее время - это "Ковчег" Александра Сокурова, посвященный музею. А также недавний фильм о Рудольфе Нурееве, который снимал Райф Файнс, и это была неигровая съемка, а снято любимое полотно танцора "Возвращение блудного сына" Рембрандта», - добавила начальник службы развития Эрмитажа.

Кадр из фильма "Русский ковчег" Александр Сокуров/AST Studio, 2002 Александр Сокуров/AST Studio, 2002

Музей неоднократно сталкивался с нарушениями прав интеллектуальной собственности в коммерческой среде, за их соблюдением следит целая структура в юридической службе. Обычно решить эту проблему удается просто заключением договора.

«На территории Российской Федерации музей вызывает уважение, и часто люди нарушают [права] не потому, что хотят сделать нам неприятно - они могут просто не знать закона. И многие партнеры после разъяснения лицензионной политики и законодательства РФ, принимают наши условия. Мы просто заключаем договор, который имеет и ретроспективное действие, распространяется и до даты заключения», - говорит юрист Эрмитажа Марина Цыгулева.

Однако случались и громкие нарушения, которые не удавалось урегулировать, и дело доходило до суда. Так модельер из Санкт-Петербурга Ия Йоц использовала без разрешения изображение картины Томаса Гейнсборо «Дама в голубом» из коллекции Эрмитажа на сайте и двери своего магазина одежды.

Томас Гейнсборо «Дама в голубом» Эрмитаж Эрмитаж

Музей предложил Йоц заключить договор на 150 тысяч рублей с правом использования картины на 5 лет. Предприниматель сначала согласилась, но потом передумала. В итоге суд по интеллектуальным правам решил дело в пользу музея, запретив использовать изображение.

Случай с Линдеманном, по словам Цыгулевой, глобально ничем не отличается от кейса с дизайнером.