Художники уходят онлайн: 10 главных виртуальных произведений искусства

Новые времена - новое искусство! Сегодня появляется все больше площадок, которые торгуют его виртуальными произведениями. В мире случился настоящий бум NFT( расшифровывается как non-fungible token, или невзаимозаменяемый, уникальный токен). Это новая единица в цифровом мире, которая позволяет своему владельцу подтвердить право собственности на нее и подлинность покупки. Мы выбрали десять знаменитых российских художников, которые вышли на этот новый рынок.

1. Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски

Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски Пресс фото Пресс фото

Последователь психологического реализма и постконцептуалист Пепперштейн - участник крупнейших художественных форумов. Он участвовал в Венецианской биеннале, Манифесте, выставлялся в Лувре и Центре Помпиду в Париже, New Museum в Нью-Йорке и многих других институциях. Его новый совместный проект с мультимедиа-дизайнером Соней Стереостырски называется ППСС, и этой зимой пара представила выставку «Видения звезд», в которой исследовала влияние музыкантов на нашу жизнь. По ее следам на NFT-платформе они размещают свежую работу «Новый мир», в которой на карте стран и континентов хаотично перемещаются фигурки-колобки.

Новый мир Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски

Необозначаемые границы, цветастый узор, которым покрыты территории разных государств - все это одновременно напоминает какую-то затейливую настольную игру или же видение совершенно нового мира будущего.

2. Ольга Тобрелутс

Доллар Ольга Тобрелутс

Художница много работает с видеоартом, соединяя компьютерную графику с каноническими образами искусства. В 2019 году Ольга Тобрелутс вместе с Мице Янкуловски представили выставку «Транскодер. До и после медиа в абстракции» в павильоне Северной Македонии на Венецианской биеннале. А в апреле вышла на площадку NFT с работой «Доллар» из серии «Новая мифология». Объемный символ валюты трансформируется, превращаясь то в воздушный шар, то в молекулу коронавируса.

3. Аристарх Чернышев

Personal Informational Organism. PiO v1.1 Аристарх Чернышев

В апреле свой первый NFT продал и Аристарх Чернышев. Видео Personal Informational Organism. PiO v1.1 показывает гибрид смартфона и пиявки, универсальный помощник, который питается кровью своего владельца.

Стипендиат Берлинской академии художеств, Чернышев увлечен трансформацией информационных потоков, переосмысливает новые технологии, связанные как с соцсетями, так и с генной инженерией, соединяя их с искусством.

Следующие дропы также были связаны с технологиями: натюрморт «Последнее обновление» представляет собой череп, который «висит» на апдейте, и фрагмент проекта «Дистопия».

4. R66

Никита Реплянский (настоящее имя художника) работает с производителями игр, таких как Borderlands, группой Bring me the horizon, а также с Adidas. Как говорится в его биографии на платформе SupperRare, он соединяет технологии и людей в их двух реальностях. Он одним из первых вышел на рынок NFT - еще в прошлом году. И вполне успешно: первая же работа, портрет футуристичной принцессы, ушла за 3,5 эфира.

5. Покрас Лампас

В портфолио уличного художника или, как он сам себя называет, каллиграфутуриста - работы для YSL, Adidas, Dries Van Noten, Panasonic. Несколько лет назад Покрас Лампас расписал крышу римского Дворца итальянской цивилизации, создав каллиграффити F is for… для модного дома Fendi.

Свой первый дроп (то есть, выпуск работы на NFT-маркетплейсе) на платформе Foundation он продал за 16 эфиров - каллиграффити проецируется на фоне Чиркейской гидроэлектростанции на реке Сулак в Дагестане. В этом проекте Покрас Лампас исследовал баланс между природой и антропогенным воздействием.

6. AES+F Group

Кадр из видео «Круг жизни» AES+F Group

Квартет свой художественный метод называет «социальным психоанализом». Их многоканальные видеоинсталляции показывали в крупнейших музейных институциях и глобальных проектах. Например, «Пир Трималхиона», вдохновленная одной из глав «Сатирикона» Петрония Арбитра - на Сиднейской биеннале, а Last Riot - на Венецианской. Размещение на NFT-площадке для одной из самых известных российских арт-групп стало естественным продолжением их творчества. Весной AES+F выпустили три дропа - видео из серии Psychosis - продолжение театрального проекта по одноименной пьесе Сары Кейн. Токен включал в себя доступ к полной 18-минутной версии Psychosis, недоступного для широкой публики. Видео «Грибы» ушло за 5,5 эфиров, «Волна ногтей» - за 2,43. А 10 мая прошел аукцион, где в качестве NFT была представлена коллаборация AES+F и южнокорейского фэшн-бренда Gentle Monster, видео «Круг жизни» под музыку композитора Дмитрия Курляндского.

7. Brickspacer

I Will Carve for You Brickspacer

Медиахудожник создавал графику для Арианы Гранде и Jeembo, сочинял ролики для Puma и Pepsi, его работы показывали в токийской медиа-галерее NeoShibuya. А два года назад он занялся перформансами, в которых «хотел представить всепоглощающую мощь музыки». В NFT художник не просто вошел, а влетел: среди первых цифровых работ были видео с парящими китами. А самой трогательной композицией стала I Will Carve for You, которую Brickspacer посвятил резчику по дереву Игорю Перевалову, чья жена страдает от полиартрита. Полученные от ее продажи деньги - в общей сложности 100 тысяч рублей - художник отправил Переваловым.

8. Александр Шишкин-Хокусай

Из серии «Проекты кровавых фонтанов для страны вампиров» Александр Шишкин-Хокусай

Петербургский автор много работает в театре, выставляется в Музее стрит-арта в Петербурге и музее современного искусства «Гараж» в Москве. В 2019 году он создал проект «Фламандская школа», посвященный Эрмитажу, для павильона России на Венецианской биеннале. На территорию цифрового искусства художник зашел сравнительно недавно: две работы из серии «Проекты кровавых фонтанов для страны вампиров», вдохновленные скульптурой Микеланджело «Скорчившийся мальчик», нашли своих покупателей за 0,5 эфира.

9. Артем Ткач

Диджитал-художник выставлялся в петербургском музее стрит-арта, Эрмитаже и Британском музее. К истории с токенами он подключился и как самостоятельный автор, и как цифровой куратор. Ткач объединил работы художников, участвовавших в создании AR-фильтра для Эрмитажа и выпустил на их базе дроп. В общей сложности, он продал 42 копии, с десяток из них потом перепродали. А деньги, полученные от продажи (16 тысяч долларов), передал авторам, которые пока не успели продать свои nft-произведения.

10. Миша Most

In search of Миша Most

Художник начинал как стрит-артист, в двухтысячных переключился на работу с галереями, в том числе со знаменитой лондонской Lazarides, которая в свое время открыла миру Бэнкси. Most хорошо известен и в Америке: несколько лет назад художник создал одну из своих самых масштабных работ - из серии Future of the past. В прошлом году, оказавшись во время пандемии в Лос-Анджелесе, Миша нарисовал мурал под названием In search of. Его фотодокументация была токенизирована и продана за 4,95 эфира (сейчас 18 тысяч долларов) на площадке Foundation. В дополнение к nft владелец получил также акварельную копию работы.