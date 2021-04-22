Владимир Ленин в современном искусстве (ФОТО)

«Неофициальный альбом», Ринат Волигамси (2005-2006)

Волигамси больше всех мифологизирует образ вождя. Он придумывает Ленину забавную альтернативную биографию с братом-близнецом Сережей, с которым они вместе «сделали революцию».

«Ленин ловит такси в Нью-Йорке», Комар и Меламид (1993)

Комар и Меламид Комар и Меламид

Мастера соц-арта Виталий Комар и Александр Меламид высмеивали советское идеологическое искусство с его культом личности, чередой однотипных памятников и перепроизводством пропаганды.

«Ленин-кока-кола», Александр Косолапов (1982)

Ленин у еще одного пионера соц-арта Косолапова становится настоящим героем поп-арта. Для художника вождь - такой же растиражированный бренд, как для энди Уорхола банка супа Кэмпбелл.

«Последний передвижной памятник Ленину», Владимир Козин (2013)

Коллекция Игоря Суханова Коллекция Игоря Суханова

Трогательные санки с кирпичом, куском бетона и крохотным бюстом Ленина - своего рода прощание с героям ушедшего времени.

«Ленин в тебе и во мне, или Мавзолей: ритуальная модель», Юрий Шабельников и Юрий Фесенко (1998)

TASS TASS

В разгар общественной дискуссии о возможном выносе тела Ленина из Мавзолея, Шабельников и Фесенко решили устроить художественную акцию - раздать всем желающим его личный кусочек вождя. Конечно, из бисквита и крема.

«Ленин и девушка», Павел Пепперштейн (2019)

Евгения Новоженина/Sputnik Евгения Новоженина/Sputnik

Концептуалист Пепперштейн пояснил, что хотел изобразить вождя, находящегося во власти волшебного сна. Девушку тут же прозвали Россией.

«Ленин-уточка», Маяна Насыбуллова (2016)

Работа из цикла художницы «Ленин для души», в которой герой появляется в самых неожиданных образах, от резиновой утки до Джокера..

«Встреча двух скульптур» («Ленин и Джакометти»), Леонид Соков (1987)

Пластическая метафора столкновения двух принципиально разных художественных систем и миров: социалистического реализма и модернизма.

«Ленин-горка», Александр Кутовой (2015)

Кутовой увлекается трансформацией советского опыта и поколенческой памяти, часто апеллируя к собственным детским воспоминаниям. «Ленин-горка» - это и вариация на тему мифотворчества вокруг фигуры революционера, процветавшее в СССР в том числе и в детских садах, и образ прощания с прошлым.

«Ленин в зимнем уборе», Наташа Юдина (2017)

Сибирячка Юдина часто использует клише и этнографизмы, связанные с Сибирью: холод, мех, снег, спячка, бескрайность и пустота. В эту же художественную стратегию укладывается и ироничный меховой Ленин.

«…В той норе, во тьме печальной/Гроб качается хрустальный/На цепях между столбов,/Не видать ничьих следов,/Только ветра слышен вой,/В том гробу правитель твой!», Ирина Дрозд (2020)



Петербургская художница Ирина Дрозд представила Ленина в виде то ли чудовища со щупальцами, то ли пустившего в прямом смысле корни Ленина в хрустальном гробу - и написала к нему стихотворение. Еще одна вариация на извечную тему неупокоенного вождя и его места.