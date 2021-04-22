Владимир Ленин в современном искусстве (ФОТО)

Волигамси больше всех мифологизирует образ вождя. Он придумывает Ленину забавную альтернативную биографию с братом-близнецом Сережей, с которым они вместе «сделали революцию».
Мастера соц-арта Виталий Комар и Александр Меламид высмеивали советское идеологическое искусство с его культом личности, чередой однотипных памятников и перепроизводством пропаганды.
Ленин у еще одного пионера соц-арта Косолапова становится настоящим героем поп-арта. Для художника вождь - такой же растиражированный бренд, как для энди Уорхола банка супа Кэмпбелл.
Трогательные санки с кирпичом, куском бетона и крохотным бюстом Ленина - своего рода прощание с героям ушедшего времени.
В разгар общественной дискуссии о возможном выносе тела Ленина из Мавзолея, Шабельников и Фесенко решили устроить художественную акцию - раздать всем желающим его личный кусочек вождя. Конечно, из бисквита и крема.
Концептуалист Пепперштейн пояснил, что хотел изобразить вождя, находящегося во власти волшебного сна. Девушку тут же прозвали Россией.
Работа из цикла художницы «Ленин для души», в которой герой появляется в самых неожиданных образах, от резиновой утки до Джокера..
Пластическая метафора столкновения двух принципиально разных художественных систем и миров: социалистического реализма и модернизма.
Кутовой увлекается трансформацией советского опыта и поколенческой памяти, часто апеллируя к собственным детским воспоминаниям. «Ленин-горка» - это и вариация на тему мифотворчества вокруг фигуры революционера, процветавшее в СССР в том числе и в детских садах, и образ прощания с прошлым.
Сибирячка Юдина часто использует клише и этнографизмы, связанные с Сибирью: холод, мех, снег, спячка, бескрайность и пустота. В эту же художественную стратегию укладывается и ироничный меховой Ленин.
Петербургская художница Ирина Дрозд представила Ленина в виде то ли чудовища со щупальцами, то ли пустившего в прямом смысле корни Ленина в хрустальном гробу - и написала к нему стихотворение. Еще одна вариация на извечную тему неупокоенного вождя и его места.