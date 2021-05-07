Обречены жить в каменных джунглях? Попробуйте симулятор русской деревни!

Представьте - вы один в небольшом деревянном доме, вокруг - ни души, только собственный участок, заброшенные сараи и сотни километров леса вокруг.

Открываю глаза, на улице уже светло. Встаю с кровати, расписанной под хохлому, накрываю ее покрывалом, любуюсь на свой единственный комод с фарфоровым сервизом и спускаюсь вниз завтракать. По пути обязательно смотрю на икону со свечами и благодарю Бога за все перед принятием пищи.

Flex Entertainment Flex Entertainment

Внизу меня ждет печка и стол с самоваром, вишневым пирогом и пирожками с капустой. Только съесть их почему-то нельзя - можно разве что поднять еду и бросить ее в деревянную стену.

Телевизора, и уж тем более компьютера, тут отродясь не было, так что от скуки выхожу на улицу, и сразу слышу пение птиц и кузнечиков. На участке меня встречают пустой колодец, старый сарай и единственное живое существо - бык, с грустью глядящий куда-то в сторону.

Flex Entertainment Flex Entertainment

Именно так выглядит игра «Симулятор одиночества в русской деревне» от российского инди-разработчика Flex Entertainment, которая вышла в Steam 9 апреля 2021 года. В ней нет монстров (разве что крысы в заброшенных домах), сложной сюжетной линии или квестов - только заброшенная деревня в неизвестной русской провинции и возможность почувствовать ее атмосферу в качестве единственного жителя.

Flex Entertainment Flex Entertainment

«Когда-то тут бурлила жизнь, однако отсутствие работы, развлечений и вообще всяких перспектив вынудило уехать сначала молодежь, а потом и всех остальных. Вы – единственный, кто не променял широкие поля, густые леса и утреннее купание в речке на офисную работу и унылую жизнь в многоэтажном панельном человейнике. С точки зрения игрового процесса это классический симулятор ходьбы в узнаваемых для людей из СНГ декорациях», — объясняет разработчик на странице игры в Steam.

Flex Entertainment Flex Entertainment

По сути это классический «симулятор ходьбы». Единственная цель игры - осматривать свои собственные владения, изучать надписи на стенах заброшенных построек или блуждать по летнему густому лесу, пересекая болота, реки и небольшие деревянные мостики. Если включить громкость на максимум, может показаться, что в деревне вы не один - вам то и дело будут мерещиться звуки шагов и пугать странные скрипы. Можно, как и бывшие соседи, попытаться сбежать в город, однако тут главного героя ждет неудача - лес кажется бесконечным, а отсутствие карты серьезно помешает возвращению домой.

Flex Entertainment Flex Entertainment

Игроки в Steam жалуются, в игре не хватает действий - нельзя забраться на печку, выпить водку или попариться в бане. Впрочем, разработчики и не обещали развлечений, а только тотальное погружение в атмосферу заброшенной русской глубинки.

«Автор игры освещает и поднимает очень актуальную и животрепещущую тему вымирания русской деревни в нашей стране, а также проблему одиночества и разобщенность между людьми, неспособность и нежелание преодолевать эти барьеры самим человеком», — философски размышляет в своем отзыве игрок krtdn.

«Симулятор одиночества в русской глубинке» доступен в Steam только на русском языке, цена игры - 59 рублей.