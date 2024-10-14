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Как чехи и словаки помогли Красной армии сокрушить нацизм

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Борис Егоров
Население Праги приветствует бойцов 1-го Чехословацкого армейского корпуса.

Население Праги приветствует бойцов 1-го Чехословацкого армейского корпуса.

Sputnik
1-й отдельный Чехословацкий батальон был первым иностранным формированием в Красной армии в ходе Великой Отечественной. Шесть его военнослужащих стали Героями Советского Союза.

«Чехи показали себя смелыми воинами, в бою не пасовали, за жизнь свою не держались и жертвовали ею без колебаний, когда это требовалось», — так советский артиллерист Роман Глок отзывался о военнослужащих 1-го Чехословацкого армейского корпуса, которые плечом к плечу с солдатами Красной армии сражались против нацистов. 

Офицер Красной Армии поздравляет офицера 1-го Чехословацкого армейского корпуса со взятием Дуклинского перевала в ходе Карпатско-Дуклинской наступательной операции.

Офицер Красной Армии поздравляет офицера 1-го Чехословацкого армейского корпуса со взятием Дуклинского перевала в ходе Карпатско-Дуклинской наступательной операции.

Sputnik

В июле 1941 года СССР и Чехословацкое временное правительство в изгнании договорились о совместных действиях против нацистской Германии. В сентябре того же стороны подписали соглашение, по которому на советской территории планировалось создание чехословацких воинских частей. 

Бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса в одной из деревень Черновицкой области.

Бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса в одной из деревень Черновицкой области.

Григорий Капустянский/Sputnik

Формирование 1-го отдельного Чехословацкого батальона началось в январе 1942 года в городе Бузулук недалеко от Казахской ССР. В него добровольно вступали чехи, оказавшиеся в Советском Союзе после оккупации их родины немцами, а также словаки, которые не захотели жить в созданной нацистами марионеточной Словацкой республике. 

Солдаты 1-й Чехословацкой отдельной пехотной бригады на огневой позиции.

Солдаты 1-й Чехословацкой отдельной пехотной бригады на огневой позиции.

Sputnik

«Добровольцы, прибывавшие в Бузулук с разных концов необъятной советской земли, вступали в воинскую часть не ради какой-то демонстрации, а чтобы воевать, чтобы помочь своему народу смыть позор Мюнхена и быстрее рассчитаться с оккупантами, коллаборационистами и предателями», — вспоминал командир батальона, генерал и президент Чехословацкой Социалистической Республики Людвик Свобода. 

Командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса генерал Людвик Свобода на наблюдательном пункте.

Командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса генерал Людвик Свобода на наблюдательном пункте.

Sputnik

В организационных вопросах батальон подчинялся Чехословацкому эмигрантскому правительству, а в военном отношении — командованию Красной армии. «Прибывшие с фронта советские офицеры-инструкторы… оказывали нам большую помощь, передавая свой богатый боевой опыт. Занятия с личным составом велись непрерывно. Они проходили в условиях, приближенных к боевой обстановке», — писал Свобода.  

Санитарки и связистки 1-й Чехословацкой отдельной пехотной бригады.

Санитарки и связистки 1-й Чехословацкой отдельной пехотной бригады.

М. Филимонов/Sputnik

27 января 1943 году 1-му отдельному Чехословацкому батальону торжественно вручили боевое знамя с написанным на нем лозунгом гуситов, последователей чешского религиозного реформатора Яна Гуса — «Pravda vítězí» («Истина торжествует»). А уже в марте батальон получил свое боевое крещение в ходе Третьей битвы за Харьков.  

Знаменосцы 1-го Чехословацкого корпуса.

Знаменосцы 1-го Чехословацкого корпуса.

Григорий Капустянский/Sputnik

Чехословацкие бойцы находились в оперативном подчинении 25-й гвардейской стрелковой дивизии и заняли позиции по левому берегу реки Мжа на юго-западных подступах к Харькову. «Горьким и кровавым было наше первое боевое крещение…» — сокрушался Свобода. В тех боях погибло 112 добровольцев, в том числе трое ротных и десять взводных командиров; 106 солдат было ранено и почти 30 пропали без вести.

Пулеметный расчет чехословацкой пехотной бригады.

Пулеметный расчет чехословацкой пехотной бригады.

Sputnik

Один из погибших в те дни, надпоручик (старший лейтенант) Отакар Ярош стал первым среди иностранцев Героем Советского Союза. Ярош получил два ранения, но продолжал командовать ротой и вести огонь по наступающему противнику. Он погиб, когда поднимал бойцов в контратаку против немецких танков.

Герой Советского Союза Отакар Ярош.

Герой Советского Союза Отакар Ярош.

Общественное достояние

Советское командование высоко оценило боеспособность батальона. В апреле 1943 года на его базе развернули бригаду, которая участвовала в освобождении Киева. Весной 1944 года сформировали корпус. В распоряжении чехословацких бойцов появилась полевая, противотанковая и зенитная артиллерия, а также отдельный танковый полк.

На позициях 1-го Чехословацкого корпуса.

На позициях 1-го Чехословацкого корпуса.

Sputnik

29 августа 1944 года началось масштабное Словацкое национальное восстание. Советское командование бросило на помощь восставшим войска двух Украинских фронтов, включая 1-й Чехословацкий армейский корпус. 6 октября его бойцы при поддержке частей Красной армии овладели Дуклинским перевалом, вступив таким образом на территорию своей родины. Однако противнику удалось задержать войска и подавить восстание.

Части 1-го Чехословацкого армейского корпуса вместе с войсками 359 Ярцевской стрелковой дивизии вышли на рубеж своей страны и установили пограничный столб.

Части 1-го Чехословацкого армейского корпуса вместе с войсками 359 Ярцевской стрелковой дивизии вышли на рубеж своей страны и установили пограничный столб.

Sputnik

Конец войны сражавшиеся на стороне СССР чехи и словаки встретили в Праге. 10 мая 1945 года в город вошел передовой отряд 1-й чехословацкой танковой бригады, а через неделю по улицам столицы прошел торжественным парадом уже весь личный состав корпуса. После войны это общевойсковое объединение стало основой Чехословацкой народной армии.

Население Праги встречает воинов Чехословацкого корпуса.

Население Праги встречает воинов Чехословацкого корпуса.

Эммануил Евзерихин/Sputnik

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