Как чехи и словаки помогли Красной армии сокрушить нацизм

1-й отдельный Чехословацкий батальон был первым иностранным формированием в Красной армии в ходе Великой Отечественной. Шесть его военнослужащих стали Героями Советского Союза.

«Чехи показали себя смелыми воинами, в бою не пасовали, за жизнь свою не держались и жертвовали ею без колебаний, когда это требовалось», — так советский артиллерист Роман Глок отзывался о военнослужащих 1-го Чехословацкого армейского корпуса, которые плечом к плечу с солдатами Красной армии сражались против нацистов.

Офицер Красной Армии поздравляет офицера 1-го Чехословацкого армейского корпуса со взятием Дуклинского перевала в ходе Карпатско-Дуклинской наступательной операции. Sputnik Sputnik

В июле 1941 года СССР и Чехословацкое временное правительство в изгнании договорились о совместных действиях против нацистской Германии. В сентябре того же стороны подписали соглашение, по которому на советской территории планировалось создание чехословацких воинских частей.

Бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса в одной из деревень Черновицкой области. Григорий Капустянский/Sputnik Григорий Капустянский/Sputnik

Формирование 1-го отдельного Чехословацкого батальона началось в январе 1942 года в городе Бузулук недалеко от Казахской ССР. В него добровольно вступали чехи, оказавшиеся в Советском Союзе после оккупации их родины немцами, а также словаки, которые не захотели жить в созданной нацистами марионеточной Словацкой республике.

Солдаты 1-й Чехословацкой отдельной пехотной бригады на огневой позиции. Sputnik Sputnik

«Добровольцы, прибывавшие в Бузулук с разных концов необъятной советской земли, вступали в воинскую часть не ради какой-то демонстрации, а чтобы воевать, чтобы помочь своему народу смыть позор Мюнхена и быстрее рассчитаться с оккупантами, коллаборационистами и предателями», — вспоминал командир батальона, генерал и президент Чехословацкой Социалистической Республики Людвик Свобода.

Командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса генерал Людвик Свобода на наблюдательном пункте. Sputnik Sputnik

В организационных вопросах батальон подчинялся Чехословацкому эмигрантскому правительству, а в военном отношении — командованию Красной армии. «Прибывшие с фронта советские офицеры-инструкторы… оказывали нам большую помощь, передавая свой богатый боевой опыт. Занятия с личным составом велись непрерывно. Они проходили в условиях, приближенных к боевой обстановке», — писал Свобода.

Санитарки и связистки 1-й Чехословацкой отдельной пехотной бригады. М. Филимонов/Sputnik М. Филимонов/Sputnik

27 января 1943 году 1-му отдельному Чехословацкому батальону торжественно вручили боевое знамя с написанным на нем лозунгом гуситов, последователей чешского религиозного реформатора Яна Гуса — «Pravda vítězí» («Истина торжествует»). А уже в марте батальон получил свое боевое крещение в ходе Третьей битвы за Харьков.

Знаменосцы 1-го Чехословацкого корпуса. Григорий Капустянский/Sputnik Григорий Капустянский/Sputnik

Чехословацкие бойцы находились в оперативном подчинении 25-й гвардейской стрелковой дивизии и заняли позиции по левому берегу реки Мжа на юго-западных подступах к Харькову. «Горьким и кровавым было наше первое боевое крещение…» — сокрушался Свобода. В тех боях погибло 112 добровольцев, в том числе трое ротных и десять взводных командиров; 106 солдат было ранено и почти 30 пропали без вести.

Пулеметный расчет чехословацкой пехотной бригады. Sputnik Sputnik

Один из погибших в те дни, надпоручик (старший лейтенант) Отакар Ярош стал первым среди иностранцев Героем Советского Союза. Ярош получил два ранения, но продолжал командовать ротой и вести огонь по наступающему противнику. Он погиб, когда поднимал бойцов в контратаку против немецких танков.

Герой Советского Союза Отакар Ярош. Общественное достояние Общественное достояние

Советское командование высоко оценило боеспособность батальона. В апреле 1943 года на его базе развернули бригаду, которая участвовала в освобождении Киева. Весной 1944 года сформировали корпус. В распоряжении чехословацких бойцов появилась полевая, противотанковая и зенитная артиллерия, а также отдельный танковый полк.

На позициях 1-го Чехословацкого корпуса. Sputnik Sputnik

29 августа 1944 года началось масштабное Словацкое национальное восстание. Советское командование бросило на помощь восставшим войска двух Украинских фронтов, включая 1-й Чехословацкий армейский корпус. 6 октября его бойцы при поддержке частей Красной армии овладели Дуклинским перевалом, вступив таким образом на территорию своей родины. Однако противнику удалось задержать войска и подавить восстание.

Части 1-го Чехословацкого армейского корпуса вместе с войсками 359 Ярцевской стрелковой дивизии вышли на рубеж своей страны и установили пограничный столб. Sputnik Sputnik

Конец войны сражавшиеся на стороне СССР чехи и словаки встретили в Праге. 10 мая 1945 года в город вошел передовой отряд 1-й чехословацкой танковой бригады, а через неделю по улицам столицы прошел торжественным парадом уже весь личный состав корпуса. После войны это общевойсковое объединение стало основой Чехословацкой народной армии.