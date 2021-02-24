Как племянники Гитлера попали в советский плен

Гитлер предлагал обменять одного из них на сына Сталина, оказавшегося в самом начале войны в руках немцев. Советский лидер категорически отказался.

Хайнц Гитлер

У фюрера германской нации Адольфа Гитлера были довольно напряженные отношения со своим единокровным братом Алоисом Гитлером-младшим. Однако к его сыну Генриху (Хайнцу) он относился с большой теплотой и вниманием.

Хайнц Гитлер на Восточном фронте. Архивное фото Архивное фото

Убежденный национал-социалист, Хайнц Гитлер мечтал быть похожим на своего знаменитого дядю. При содействии последнего он с радостью поступил в НАПОЛАС в городе Балленштедт — элитное учебное заведение для подготовки руководящих кадров для нацистской партии и СС. На этом, однако, помощь фюрера племяннику закончилась. Он хотел, чтобы тот всего добивался сам, не пользуясь высоким родством.

В 1941 году двадцатиоднолетний Хайнц, унтер-офицер связи 23-ого потсдамского артиллерийского полка, принял участие во вторжении в СССР и даже был награжден Железным крестом 2-го класса.

Первые пленные немцы, взятые в день начала наступательных боев под Москвой. Борис Вдовенко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Однако боевой путь младшего Гитлера оказался недолог. 10 января 1942 года, в ходе масштабного контрнаступления Красной Армии под Москвой, он был взят в плен в районе Вязьмы.

Дальнейшая судьба юного нациста остается практически неизвестной. Опознанный как родственник самого главного врага Советского Союза, Хайнц Гитлер был вывезен в Бутырскую тюрьму в Москву, где и скончался 21 февраля. В Германии о его судьбе ничего не знали, считая пропавшим без вести.

Лео Раубаль

Лео Раубаль. Архивное фото Архивное фото

Куда больше повезло другому родственнику фюрера, сыну его единокровной сестры Ангелы Раубаль — Лео Рудольфу Раубалю.

В отличие от Хайнца, Лео, хоть и состоял в нацистской партии с 1932 года, держался от политики на почтительном расстоянии. Тем не менее, Адольф считал его самым любимым своим племянником и часто проводил с ним время.

Вскоре после начала Второй мировой войны тридцатидвухлетнего Лео, работавшего управляющим на сталолитейном заводе австрийского города Линц, призвали в армию. Он стал служить в Люфтваффе в качестве лейтенанта инженерных войск.

Фридрих Паулюс в советском плену. Global Look Press Global Look Press

В конце 1942 года Раубаль оказался в Сталинграде вместе с отрезанной от основных сил 6-й армией. Ее командующий Фридрих Паулюс предлагал Гитлеру отправить раненого на тот момент Лео домой по воздуху. Фюрер, однако, отказал, заявив, что как офицер он должен остаться со своими солдатами.

23 января 1943 года Лео Раубаль был взят в плен советскими войсками. Поначалу никто не догадывался о его родственных связях. Лео сам рассказал о них, и его слова подтвердили другие пленные офицеры.

Лейтенанта Раубаля вывезли в Москву, где подвергли допросам. Он написал подробную справку о родственниках своего дяди, его привычках, распорядке дня, круге интересов, дал характеристику ближайшего окружения фюрера, выделил степень их влияния на Гитлера. Эта информация очень пригодилась после войны, когда некоторые из этих лиц оказались в советском плену.

Яков Джугашвили в немецком плену. Global Look Press Global Look Press

Через посредников Гитлер предложил советской стороне обменять своего любимого племянника на находящегося в немецком плену с июля 1941 года командира артиллерийской батареи Якова Джугашвили — сына Иосифа Сталина. Глава СССР, однако, категорически отказался.

Несмотря на то, что доказательств его вины не было, в 1949 году Лео Раубаля осудили как военного преступника. Суд приговорил его к 25 годам лагерей за то, что он как племянник поддерживал преступную агрессивную политику Гитлера, а помимо этого был причастен к преступлениям 6-й армии на советской территории.

Нюрнбергский процесс. Global Look Press Global Look Press

В 1955 году после ходатайства канцлера ФРГ Конрада Аденауэра тысячи немецких военных преступников были освобождены из мест заключения в Советском Союзе. Среди них был и Раубаль. Он вернулся в родной Линц, где работал преподавателем химии до своей смерти в 1977 году.