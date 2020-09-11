Адольф Гитлер посещал СССР. Что? Да!

Нацистский лидер прилетал на оккупированные территории Советского Союза не только с кратковременными визитами, но даже жил здесь месяцами.

Малнава, Латвийская ССР, июль 1941 года

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Почти через месяц после начала операции «Барбаросса» Адольф Гитлер прилетел на оккупированную территорию Латвийской Советской Социалистической Республики. Здесь, в здании сельскохозяйственной школы в небольшом населенном пункте Малнава на востоке Латвии располагалась ставка командующего группой армии «Север» фельдмаршала Вильгельма фон Лееба.

Dpoikans (CC BY-SA 3.0) Dpoikans (CC BY-SA 3.0)

Фюрер провел в Малнаве около 5 часов, обсудив за это время с фон Леебом текущую обстановку и дальнейшие наступление немецких войск в сторону Ленинграда.

«Утром, выглянув из окна школьной спальни, заметил огромную охрану, которая стояла вдоль живой изгороди по краям дороги, что тянулась мимо дома учителя Вагулана», — вспоминал местный житель Виестурс Шкидра: «Военные стояли каждые 10 шагов. Идя на завтрак, кто-то смеясь пошутил: "Ну, сейчас Гитлер явится!" Так и было!»

Брестская крепость, Белорусская ССР, август 1941 года

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26 августа 1941 года Адольф Гитлер вместе с итальянским лидером Бенито Муссолини посетил пограничную с Рейхом Брестскую крепость в западной Белоруссии. Именно здесь Вермахт понес первые ощутимые потери, встретив неожиданно яростное сопротивление Красной Армии.

Фюрер решил лично разобраться в произошедшем, а заодно продемонстрировать дуче, что мощь немецкой армий способна сломить любой отчаянный героизм русских. Двух диктаторов сопровождали командующий Люфтваффе Герман Геринг, глава МИД Третьего Рейха Иоахим фон Риббентроп и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Италии Уго Кавальеро.

Szeder László (CC BY-SA 3.0) Szeder László (CC BY-SA 3.0)

Несмотря на то, что крепость была занята противником еще в первые дни войны, сопротивление разрозненных советских отрядов в ней продолжалось почти до конца июля. К приезду Гитлера вся территория десятки раз была исследована вдоль и поперек во избежание неприятных сюрпризов. Во время самого визита крепость оцепил батальон СС из личной охраны Гитлера, не допускавший туда ни немецких военнослужащих, ни, тем более, гражданских.

Любопытно, что в то время как руководство Третьего Рейха изучало в Брестской крепости свидетельства героизма советских солдат, в самом СССР о нем никто понятия не имел. О подвигах защитников крепости узнали лишь в феврале 1942 года, когда под Орлом Красная Армия захватила архив штаба разгромленной 45-й пехотной дивизии, участвовавшей в ее штурме.

Ставка «Вервольф», Украинская ССР, 1942-1943 гг.

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Гитлер не всегда прилетал на оккупированные территории СССР с краткосрочными визитами. Для его продолжительного пребывания здесь были сооружены несколько командных пунктов — так называемых Главных ставок фюрера.

Построенная в лесу под городом Винница в центральной Украине ставка «Вервольф» (Оборотень) состояла из 3 железобетонных бункеров и 81 наземной постройки. Помимо электростанции, двух радиотелеграфных станций, столовой для высшего командования, казарм, тут даже соорудили кинозал, плавательный бассейн и казино.

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Как и все подобные ставки Гитлера, «Вервольф» был прекрасно защищен несколькими кольцами обороны, рядами колючей проволоки, дотами, минными полями, артиллерийскими позициями, зенитными орудиями и истребителями, располагавшимися на близлежащем аэродроме. Действовавшие в местных лесах партизаны были осведомлены о назначении «Вервольфа», но против такой обороны оказались бессильны.

В общей сложности Адольф Гитлер провел в своей ставке на Украине 138 дней: с июля по октябрь 1942 года, в феврале-марте и в августе-сентябре 1943 года. Именно здесь были приняты судьбоносные решения о наступлении на Сталинград, Кавказ и Курск, повлиявшие на ход Второй мировой войны.

Håkan Henriksson (CC BY 3.0) Håkan Henriksson (CC BY 3.0)

Когда в сентябре 1943 года Красная Армия начала форсирование Днепра, Гитлер покинул «Вервольф». Ставка была передана в пользование командующему группой армий «Юг» фельдмаршалу Эриху фон Манштейну, находившемуся в ней до конца года. В марте 1944 года комплекс был взорван.

Ставка «Беренхалле», РСФСР, ноябрь 1941 и март 1943 гг.

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В куда более скромном по размерам «Беренхалле» («Медвежье логово») недалеко от Смоленска Гитлер был только дважды: в ноябре 1941 года и 13 марта 1943 года. В тот мартовский визит один из участников заговора против фюрера полковник Хеннинг фон Тресков подбросил в его самолет бомбу, но взрывное устройство не сработало.

В основном «Беренхалле» использовало командование группы армий «Центр». Осенью 1943 года, за месяц до прихода советских войск, он был заброшен, но по какой-то причине не взорван. Спецподразделения НКВД, прибывшие туда сразу после освобождения Смоленска, затопили бункер и забетонировали входы.

John Nennbach (CC BY-SA 4.0) John Nennbach (CC BY-SA 4.0)

Помимо «Вервольфа» и «Беренхалле» на территории Советского Союза создали еще одну Главную ставку фюрера — «Вассербург» («Замок на воде») недалеко от Пскова. Гитлер никогда ее не посещал, и она использовалась исключительно для нужд военного командования.