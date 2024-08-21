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Как в СССР боролись с пьянством (ПЛАКАТЫ)
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21 АВГУСТА 2024
Борис Егоров
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Антиалкогольные кампании многими советскими гражданами воспринимались как абсурдные инициативы власти, направленные против «простого народа».
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История
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