О чем рассказывали советские плакаты с рекламой косметики? (ФОТО)

Они не только знакомили советских граждан с новинками парфюмерной индустрии, но и напоминали о правилах гигиены.

В царской России производили в основном мыло, кремы и духи. Макияж в те времена считался уместным только для актеров. После революции парфюмерные заводы были национализированы и, помимо средств гигиены, стали выпускать и декоративную косметику. Поэтому и дизайн рекламных плакатов приобрел дополнительный сюжет.

1. Высшего качества пудра и губная помада «Красный мак»

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В 1922 году заводы объединились в трест «Жиркость» (сокращено «ТЭЖЭ»), который курировала Полина Жемчужина, супруга революционера и политика Вячеслава Молотова. Она считала, что за уход за собой должен быть доступен любому. Цены на продукцию «ТЭЖЭ» были очень низкими.

2. Духи, одеколон, мыло, пудра «Москвичка»

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Особенное внимание уделялось теме гигиены. Тогда были очень распространены плакаты, напоминающие о мытье рук и о чистке зубов. Мыло и зубная паста были, пожалуй, самыми распространенными косметическими продуктами на таких плакатах.

3. 15 миллионов человек покупают мыло «Букет моей бабушки»

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Хотя Советский Союз декларировал борьбу с «буржуазным» стилем жизни, плакаты того времени показывали, как косметика может вписаться в пролетарских и крестьянский быт. Соблюдение личной гигиены считалось признаком культурного человека наряду с грамотностью.

4. Крем «Красный мак». Прекрасно смягчает кожу, защищает ее от влияния солнечных лучей и обветривания

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Впрочем, у движения за просвещение в вопросах гигиены были и многочисленные противники среди населения. Они считали уход за собой уделом «буржуев», с которыми активно боролись.

5. Государственные парфюмерные фабрики. ТЭЖЭ – Москва

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Тем не менее, в 1936 году Советский Союз по выпуску парфюмерии стал третьим в мире после США и Великобритании.

6. Лучшее туалетное мыло «Рекорд»

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Во время Великой Отечественной войны, конечно же, о красоте уже не думали. Заводы были эвакуированы за Урал и выпускали, по большей части, мыло и зубные порошки для фронта. Новая эра плакатов с рекламой косметики началась в 1950-х.

7. Зубная паста «Санит»

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На послевоенных плакатах стали появляться не только женщины, но и мужчины. В это время уже выпускают разнообразные средства для бритья.

8. Три предмета необходимы каждому!

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Советскому мужчине предлагали несколько видов бритв, мыльный крем, а также одеколон после бритья.

9. Прекрасные средства для бриться. Мыльный крем в тубе и гигиенический освежающий тройной одеколон

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Использовали одеколоны и мужчины, и женщины, это считалось хорошим тоном. Они были и распространенным подарком.

10. Сирень. Одеколон и духи сильного запаха

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В 1960-х в СССР появляется мода на «натуральность»: подчеркивается наличие эфирных масел в косметике, в журналах публикуют статьи о том, как сделать крем для лица своими руками.

11. Туалетное мыло из импортного сырья «Экспресс», «Прогресс», «Крымская роза»

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В 1970-х в СССР появились и цветные тени для век, и тушь для ресниц, а также стали завозить косметику из Европы. Одновременно с этим меняется и формат рекламы. Фото товаров публикуют в журналах, как и сегодня, а плакаты уходят в прошлое.

12. Жидкий крем «Этери». Применяется для смягчения сухой кожи

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