Какими плакатами встречала Москва иностранцев на Олимпиаде-1980?

В нашей подборке – необычные и яркие плакаты с этого невероятного события.

«Добро пожаловать!» – приветствовали гостей и участников плакаты летней Олимпиады. На этом постере собраны главные здания советской столицы – видны башни Кремля, МГУ, Дом Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате (знаменитый дом-книжка), стадион «Лужники».

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Традиционный символ Олимпиады - голубь, напоминающий о традиции прекращать все военные конфликты по время игр

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Эмблему Олимпиады-80 создал Владимир Арсеньев

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Библиотека Рубинштейна, Университет Дьюка Библиотека Рубинштейна, Университет Дьюка

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Главный символ московских Игр – Олимпийский Мишка – покорил сердца болельщиков по всему миру.

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Музей Москвы Музей Москвы

На Международном конкурсе «Плакат Олимпиады-80» рисунок Михаила Аввакумова и Ольги Волковой завоевал вторую премию.

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Музей Москвы Музей Москвы

Музей Москвы Музей Москвы

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