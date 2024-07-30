Какими плакатами встречала Москва иностранцев на Олимпиаде-1980?

«Добро пожаловать!» – приветствовали гостей и участников плакаты летней Олимпиады. На этом постере собраны главные здания советской столицы – видны башни Кремля, МГУ, Дом Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате (знаменитый дом-книжка), стадион «Лужники».
Традиционный символ Олимпиады - голубь, напоминающий о традиции прекращать все военные конфликты по время игр
Эмблему Олимпиады-80 создал Владимир Арсеньев
Главный символ московских Игр – Олимпийский Мишка – покорил сердца болельщиков по всему миру.
На Международном конкурсе «Плакат Олимпиады-80» рисунок Михаила Аввакумова и Ольги Волковой завоевал вторую премию.
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