Как прошла последняя для Российской Империи Олимпиада (ФОТО)

Летние Олимпийские Игры 1912 года в Стокгольме стали последними, в которых участвовала Российская империя. В следующий раз, уже в составе Советского Союза, спортсмены приняли участие в Олимпиаде только через сорок лет!

История олимпийского движения в Российской Империи была довольно короткой - и закончилась вместе с существованием самой Империи. До революции 1917 года Россия успела поучаствовать в трех Олимпийских Играх - пропустив самые первые в новейшей истории игры в Афинах, в 1900 году Россия поехала на Олимпиаду в Париж, а в 1908 в Лондон (где фигурист Николай Панин-Коломенкин завоевал единственное в истории Российской Империи олимпийское золото).

Николай Панин-Коломенкин Общественное достояние Общественное достояние

И наконец, в 1912 последние Игры для Российской Империи случились в Стокгольме. Вот несколько фото с Олимпиады, которая прошла 110 лет назад.

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6 июля 1912 года состоялась торжественная церемония открытия на специально построенном в шведской столице олимпийском стадионе. На открытии присутствовала королевская чета, а национальные сборные спортсменов прошли маршем почетный круг.

Сборная России на открытии Олимпиады в Стокгольме, 1912 Общественное достояние Общественное достояние

Команда России состояла из 181 спортсменов, почти все были из Санкт-Петербурга, Эстляндской и Лифляндской губерний на Балтике, входивших тогда в состав Империи, при этом Финляндия выступала на Олимпиаде отдельной командой.

Открытие Олимпийских Игр 1912 года Библиотека Конгресса Библиотека Конгресса

Возглавлял российскую сборную никто иной, как великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат Николая II (тот самый, который позже будет принимать участие в убийстве Распутина, после революции эмигрирует и будет иметь недолгий роман с Коко Шанель). Дмитрий Павлович и сам принимал участие в состязаниях - он был прекрасным наездником и выступал в индивидуальном и командном конкуре (после, уже в эмиграции он будет почти профессионально играть в поло).

Великий князь Дмитрий Павлович (фото около 1911 года) Библиотека Конгресса Библиотека Конгресса

К сожалению, выступление сборной России на Олимпиаде 1912 было практически провальным. Атлеты завоевали всего пять медалей и ни одного золота. Кстати, единственный олимпийский чемпион из России, Николай Панин участвовал в этой Олимпиаде как стрелок, но занял лишь 8 место.

Бронзу для России завоевал эстонский спортсмен Март Куузик в гребле, а также латвийский спортсмен Гарри Блау в стрельбе. Третье место также заняла команда в парусном спорте - выступая на 10-метровой яхте, наши спортсмены уступили лишь Швеции и Финляндии. Командное серебро сборная получила за стрельбу на 30 метров.

Отдельного внимания заслуживает серебряный призер в греко-римской борьбе, эстонец Мартин Клейн. Он установил абсолютный рекорд по когда-либо зафиксированной длительности поединка - схватка с финским борцом Альфредом Асикайненом длилась 11 часов 40 минут! На следующий день изнуренный, но победивший Мартин, к сожалению, просто не смог принять участие в поединке за первое место и уступил золото.

Мартин Клейн в белом трико на первом плане Общественное достояние Общественное достояние

В отличие от других спортсменов Российской империи, Мартий Клейн сохранил свою олимпийскую историю: в 1919 году он стал тренером по борьбе и готовил эстонских борцов к Олимпиаде 1920 года.

Выступала на Играх в Стокгольме и российская сборная по футболу, однако, почти сразу выбыла из турнира, проиграв Финляндии 2:1. В последующем утешительном турнире сборная Российской Империи потерпела самое большое поражение за всю историю, проиграв 16:0 Германии.

Сборная России по футболу Общественное достояние Общественное достояние

Результаты Игр расстроили великого князя Дмитрия Павловича и для подготовки спортсменов он организовал внутри России собственную Олимпиаду - она проходила в 1913 году в Киеве и в 1914 году в Риге.

Дмитрий Павлович в эмиграции - на фото справа после турнира по поло в Париже, 1928 Общественное достояние Общественное достояние

Затем началась Первая мировая война, которая помешала проведению всех спортивных мероприятий. Следующие Олимпийские игры состоялись в 1920 году в Антверпене, но Россия, охваченная Революцией и Гражданской войной, не была приглашена, да и власть большевиков мировая общественность еще не признавала. Советский Союз был образован в 1922 году и, в свою очередь, решил не участвовать в следующих «капиталистических» спортивных соревнованиях, организовав собственную «Спартакиаду» для международных рабочих и коммунистов. Впервые СССР принял участие в Олимпийских играх уже после Второй мировой войны - в 1952 году советские спортсмены отправились на Игры в Хельсинки.

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