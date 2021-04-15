Как футболист из царской России стал британским шпионом

Петр Соколов играл за сборную Российской империи по футболу на Олимпийских играх 1912 года и планировал свою жизнь связать со спортом. Но приход большевиков к власти заставил футболиста пересмотреть свои планы.

В конце XX века в Российскую империю пришел новый вид спорта – футбол. За короткое время эта игра стала очень популярной, а одним из лучших футболистов на тот момент являлся Петр Петрович Соколов.

Он родился в Санкт-Петербурге в 1891 году, увлекся футболом и первые шаги в карьере делал, защищая цвета футбольной команды «Удельна». В 1911 году Соколов перешел в «Унитас». В составе этого клуба Петр сумел стать победителем первенств Санкт-Петербурга и России. В команде Соколов являлся штатным исполнителем штрафных ударов и пенальти. И перед ударом он всегда сплевывал, за что болельщики и прозвали его «Петя-сплюнь».

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Соколов играл на позиции крайнего защитника. Его характеризовали как неуступчивого и цепкого игрока, способного своим рвением воодушевить команду. Но если во внутренних первенствах карьера Петра складывалась удачно, то международные матчи он себе в актив занести не мог, как, впрочем, и вся сборная Российской империи.

В конце ноября 1911 года команда сыграла свой дебютный товарищеский матч. Играли российские футболисты с англичанами. Оказать хоть какое-то сопротивление родоначальникам футбола не вышло: матч закончился со счетом 11:0 в их пользу.

В следующем году Российская империя приняла участие в Олимпийских играх в Стокгольме. Оба матча в рамках этих игр завершились поражениями. Но никто от той сборной ничего и не ждал, ведь футбол в России только-только начал развиваться. Вскоре началась Первая Мировая война, VI Летние Олимпийские игры были и вовсе отменены.

Петр, хотя и окончил гимназию Александра I, свою жизнь хотел связать именно с футболом. Но 1917 год заставил его пересмотреть взгляды. Он готовился отправиться на фронт после учебы в Петергофской школе прапорщиков. Но Россия вышла из войны.

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Затем исчезла империя, а к власти пришли большевики. Соколов как преданный монархист это событие воспринял очень болезненно. Он не остался вне игры, а примкнул к белому движению. Но Петр не собирался воевать «лоб в лоб», свои интеллектуальные способности он направил в другое русло – шпионское.

В союзе с Британией

Петр сумел связаться с представителями британской разведки. Поскольку Соколов произвел хорошее впечатление, ему поручили первое задание: изучать обстановку в Петрограде, охваченном революцией, и передавать данные английскому командованию в Архангельске. С поручением Соколов справился.

Петр Соколов Архивное фото Архивное фото

Затем британцы отправили Соколова в Хельсинки. Здесь он встретился с Эрнстом Бойсом – английским разведчиком. После разговора Петр получил новое задание. Теперь он являлся связным между штабом британских шпионов в Териоки (ныне Зеленогорск, пригород Санкт-Петербурга) и агентом Полом Дюксом, находящимся в Петрограде.

Тем временем огонь Гражданской войны угас, белые проиграли. Но Соколов не собирался сдаваться, как и возвращаться в красную Россию. Он так и остался в Териоки. Купил дом, обзавелся семьей. Официально английская разведка свернула свою деятельность на территории Советского Союза, но Петр не отошел от дел окончательно. Он промышлял контрабандой различных товаров, а заодно и вербовкой людей. Обычно под его влияние попадали спортсмены, с которыми он был знаком еще со времен Российской империи. Вербовал Соколов и русских эмигрантов, перебравшихся в Финляндию. Для этого шпион создал футбольный клуб «Териоки», где помимо занятий спортом обрабатывал юные умы.

В Советском Союзе знали о подрывной деятельности Соколова. Его пытались поймать, но у сотрудников ОГПУ ничего не получалось. Петр словно чуял чекистов и был для них неуловим. Есть версия, что Соколова пытались вернуть на родину, манипулируя его чувствами к оставленным родственникам, но и эта затея не увенчалась успехом. И тогда в СССР пошли на крайние меры. Кремль официально потребовал у Финляндии убрать Соколова с Карельского перешейка. Финны согласились. И Соколов обосновался в Хельсинки. На жизнь ему пришлось зарабатывать физическим трудом, он устроился на табачную фабрику «Фенния».

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Спокойная жизнь была явно не для него. Соколов принялся редактировать эмигрантское издание «Русское слово», а после пополнил ряды нескольких антисоветских движений. Но никакой конкретной подрывной деятельности Петр на протяжении нескольких лет не вел, поскольку Англия на тот момент завязала со шпионскими играми с СССР.

Ситуация коренным образом изменилась в 1939 году, когда началась война между Советским Союзом и Финляндией. Соколова как опытного шпиона пригласили в отдел пропаганды. По долгу службы Петр посещал лагеря, где содержались советские военнопленные. Он агитировал людей примкнуть к борьбе против большевиков, подбирал кадры для шпионской деятельности на территории СССР.

Последняя попытка

Но то противостояние быстро завершилось. Началось новое – Великая Отечественная война. И Петр в очередной раз примкнул к противникам Советского Союза. Он встал во главе агитационной газеты «Северное слово», занимался пропагандой на радио, а заодно, вербовал советских пленников. Вскоре «Петя-сплюнь» пополнил и ряды зондеркоманды (нацистского отряда специального назначения) «Ленинград».

Петр Соколов в радиоэфире Архивное фото Архивное фото

Несмотря на усилия нацистов, город на Неве не сдался. Да и ход войны изменился, Советский Союз перехватил инициативу. Финляндия же начала готовиться к выходу из противостояния. И Соколов оказался никому не нужен. Оставшись без покровителей, Петр понимал, что чекисты попытаются ему отомстить. В Финляндии оставаться было слишком опасно, и он, бросив жену и трех дочерей, тайно сбежал в Швецию.

«Петя-сплюнь» поселился в городе Энчепинге, сменил имя, женился на местной, взяв ее фамилию. И вскоре в одном из спортивных клубов города стал работать массажист Пауль Салин. Но чекисты все-таки смогли его вычислить. СССР потребовал у Швеции выдачи предателя, но получил отказ. Соколов, понимая, что на него идет охота, смирился с судьбой. Он до конца жизни не покидал Швецию. Умер «Петя-сплюнь» в 1971 году в Стокгольме. Много лет назад именно в этом городе он защищал цвета Российской империи на Олимпийских играх.