Братья Старостины: за что четырех звезд «Спартака» одновременно отправили в ГУЛАГ

Репрессии Сталина не обошли стороной даже всесоюзных любимцев и чемпионов. Чем не угодили вождю футболисты команды «Спартак»?

Братья Старостины: Николай, Александр, Андрей и Петр были известными на весь СССР футболистами. Они играли в сборной СССР и в московской команде «Спартак» и неоднократно выигрывали различные турниры. Болельщики команды до сих пор почитают Старостиных, а в Москве есть даже улица, названная в честь старшего из братьев, Николая Старостина.

Граффити-портрет Николая Старостина на улице его имени на востоке Москвы mos.ru

Однако всесоюзная любовь не спасла их от сталинской репрессивной машины - и по нелепому подозрению все четверо были арестованы…

Как Старостины стали знамениты

В 1934 году Николая Старостина позвали быть спортивным организатором добровольного спортивного общества «Спартак». По примеру того, как добровольные общества появлялись при министерствах и ведомствах, «Спартак» вырос из физкультурных кружков предприятий Промысловой Кооперации, внегосударственной организации, которая включала огромное количество мелких производств из легкой и пищевой промышленности.

При обществе организовали футбольную команду, которая позже получила название «Спартак». Она существовала на деньги общества, и поддерживали ее обычные люди, а не представители армии или других государственных структур, как «Динамо» или ЦСКА. Поэтому московский «Спартак» называли «народной командой».

Все четверо братьев стали игроками «Спартака», а Николай еще и стал начальником команды, занимался ее делами. Благодаря талантливым футболистам, команда сразу показала класс, одержав победу в нескольких турнирах.

Команда Промкооперации в 1934 году. Братья Старостины: четвертый слева - Андрей, пятый - Николай, седьмой - Александр, третий справа - Петр Журнал "Огонек" Журнал "Огонек"

В то время в обычных олимпиадах и чемпионатах СССР не участвовал, считая их «буржуазными» и вредными. Но советские спортсмены ездили на международные соревнования рабочих организаций. В 1937 году «Спартак» триумфально победил в футбольном турнире на III Летней Рабочей Олимпиаде в бельгийском Антверпене.

В 1937 же году спартаковцев чествовали и на любимом зрелище Сталина - физкультурном параде на Красной площади. Футболисты проехали мимо Сталина в огромной бутсе с надписью «“Спартак” – Испания (Баски) – 6:2» в честь победы над испанцами накануне парада.

Как Старостины впали в немилость

«Спартак» неоднократно побеждал ведомственные клубы и внутри СССР. В их числе оказалась и «Динамо», команда министерства внутренних дел (НВКД). Ходили слухи, что руководство НКВД раздражали победы «народной» команды над «своей».

В 1937 году НКВД издал указ о репрессировании «бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», положивший начало сталинскому Большому террору. «Антисоветскими» элементами могли признать кого угодно.

Футболисты-чемпионы из «Спартака» ездили в буржуазные страны, а в НКВД любые контакты советских людей с иностранцами считались подозрительными. В 1937 году ряд советских газет обвинили спартаковцев в том, что на эти поездки футболисты растрачивают «народные» деньги, собранные за счет добровольных выплат членов своего спортивного общества.

Николай Старостин в 1938 году В. Красинская/Sputnik В. Красинская/Sputnik

Кроме того, футболистов обвинили в том, что они получают из этих денег зарплату. А ведь это было запрещено, профессионального спорта за деньги в СССР не было, атлеты были любителями и денег не получали.

«Надо решительно очистить спортивные общества, и в частности “Спартак”, от буржуазных перерожденцев, грязных дельцов, залезающих в общественный карман», - писала «Комсомольская правда».

В 1937 году среди окружения Старостиных началась волна арестов - многих подозревали в заговоре и организации покушения на самого Сталина на параде физкультурников. На допросе с пристрастием из одного из спортсменов следователи выбили признание, что в «Спартаке» действует контрреволюционная террористическая группировка, которую возглавляет сам Старостин.

Как Старостины попали в тюрьму

Во время Большого террора Старостиных не коснулись аресты. Считалось, что у основателей «Спартака» были покровители в НКВД. Однако позже руководство ведомства сменилось, и в 1942 Николая, Петра и Андрея Старостиных арестовали. Ко всем троим сотрудники НКВД ворвались в квартиры внезапно - в одну и ту же ночь. Спустя полгода в тюрьму попал и четвертый брат, Александр, вернувшийся с фронта Второй мировой.

Старостины писали в мемуарах, что полтора года следователи допрашивали их, били и издевались над ними. Из них хотели выбить признания в заговоре и покушении на Сталина, но признаваться братьям было не в чем.

Братья Старостины в 1936 году. Внизу слева направо: Петр и Андрей, вверху слева направо: Николай и Александр. Sputnik Sputnik

В итоге на одной из очных ставок братья решили «признаться» в меньших «преступлениях», чтобы избежать дальнейших допросов и пыток. Николай, Александр и Андрей признались в якобы растрате общественных денег. Им вменили «восхваление буржуазного спорта и попытки протащить в советский спорт буржуазные нравы». Петр признался в критике колхозов и маленьких зарплат, и его обвинили в антисоветской агитации. Всех троих приговорили к 10 годам лагерей.

Как Старостины пережили лагеря

Хотя всех четверых братьев направили в разные лагеря, они были в некотором роде счастливы. По крайней мере они избежали расстрела. Все братья, кроме Николая, были назначены на тяжелые работы. Петр вспоминал зиму 1944 года как один из самых сложных периодов за весь его лагерный срок: «Вовсю действует приказ Сталина – за отказ от работ применять жесткие меры, вплоть до расстрела. Поэтому на развод выходим через не могу. По дороге многие падали. Смертность доходила до 40 человек в день». В день ему выдавали лишь 750 грамм хлеба. В разгар войны лагерным заключенным урезали питание, при этом работать нужно было еще больше, чтобы обеспечить нужды фронта.

Петр Старостин Архивное фото Архивное фото

«Принадлежность к футболу была лучшей охранной грамотой», - писал Николай. Ему повезло больше братьев - его не принудили к тяжелому труду, но сразу же назначили тренером лагерной команды. Позже Николая отправили в Комсомольск-на-Амуре, по иронии судьбы, тренировать местное «Динамо». Позже разрешили даже жить вне зоны и перевезти к себе семью.

Как Сталин спас Старостина

В 1948 году случилось то, что Николай Старостин позже назовет «былью с невиданным сюжетом». Его позвали к телефону и сказали, что звонит... Сталин. Оказалось, что известному футболисту звонил сын Сталина, Василий. Он был известным покровителем спорта. Он прямо сказал Николаю, что борется за его свободу: «Посадили-то попусту, это же ясно».

По протекции Василия Сталина, Старостина устроили работать на завод и за каждый день выполненной нормы ему урезали два дня срока заключения. В итоге через два года Николая досрочно освободили из лагеря.

Василий Сталин хотел, чтобы Старостин тренировал его футбольную команду военно-воздушных сил. Тренера привезли в Москву и даже восстановили прописку в его старой квартире. Однако даже всесильный сын Сталина не мог в открытую нарушать законы - бывшим лагерным заключенным нельзя было жить в радиусе 100 км от Москвы. Прописку Старостина аннулировали. Тогда Василий предпринял еще одну попытку оставить талантливого тренера - поселил его прямо у себя в резиденции. Позже в мемуарах Старостин вспоминал это и иронизировал по поводу своего «трагикомического» положения «персоны, приближенной к отпрыску тирана» и того, что они были «обречены на неразлучность».

Василий Сталин (справа) Архивное фото Архивное фото

«Вместе ездили в штаб, на тренировки, на дачу. Даже спали на одной широченной кровати. Причем засыпал Василий Иосифович, непременно положив под подушку пистолет», - писал Старостин в книге «Футбол сквозь года».

Однажды, пока Василий отлучился из Москвы, Старостина вновь забрали органы и и посадили на поезд из города. Сталин вновь вернул его в Москву, но в скором времени Старостина за злостное нарушение паспортного режима сослали в Казахстан. Он должен был там находиться пожизненно, но после смерти Иосифа Сталина в 1953 году его реабилитировали и разрешили вернуться в Москву.

Как братья Старостины вернулись в футбол

Андрей Старостин в своем кабинете Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

После смерти Сталина освободили из лагеря и реабилитировали и остальных братьев Старостина. Петр решил не возвращаться в футбол, а стал инженером. Лагерная жизнь сильно подкосила его здоровье: у него был тяжелый туберкулез, а из-за обморожений пришлось ампутировать ногу. Петр умер в 1993 году в возрасте 83 лет.

Остальные трое братьев вернулись к любимому виду спорта и занимались им до конца жизни. Андрей возглавил сборную СССР, а Александр - Федерацию футбола. Оба брата умерли в 1980-х.

Памятник братьям Старостиным на спартаковском стадионе «Открытие Арена» Валерий Шарифулин/TASS Валерий Шарифулин/TASS

Николай же вернулся в родной «Спартак», стал руководителем всего общества и занимал этот пост вплоть до 1992 года. После развала СССР Николай успел поучаствовать в создании Профессиональной футбольной лиги России. Он дожил до 93 лет, умер в 1996, и остался в истории как одна из самых значимых фигур советского и российского футбола.