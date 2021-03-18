Кем был советский предатель из нового шпионского триллера с Камбербэтчем?

Ради осуществления своей мечты жить в США полковник советской разведки Олег Пеньковский был готов буквально на все.

19 марта 2021 года на мировые экраны вышел новый исторический триллер «Игры шпионов», главную роль в котором сыграл Бенедикт Камбербэтч. Фильм рассказывает историю Олега Пеньковского, одного из самых известных западных агентов в СССР, и его связного — Гревилла Винна (его и сыграл британский актер).

Олег Пеньковский. ЦРУ ЦРУ

Чем же так прославился полковник Главного Разведывательного Управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Пеньковский, что многие считают его самым результативным агентом западных спецслужб в Советском Союзе за всю историю Холодной войны?

Агент трех разведок

«В моей преданности, твердости, самоотверженности и решительности в борьбе за ваше (теперь и мое) дело можете не сомневаться. Вы не раз будете довольны мною, не раз вспомните меня добрым словом. Ваше признание я завоюю», — так писал в своем тайном послании к королеве Елизавете II, президенту США Дуайту Эйзенхауэру и десяти ведущим политикам Запада Олег Пеньковский. Это было одно из нескольких писем, которые полковник ГРУ подготовил летом 1960 года, чтобы вместе с частью военных секретов СССР скрытно передать сотрудникам ЦРУ или МИ-6. Таким образом один из высокопоставленных советских офицеров шел на сотрудничество с западными спецслужбами.

Олег Пеньковский (третий справа в первом ряду) среди выпускников Военная артиллерийская инженерная академия имени Ф. Э. Дзержинского. ЦРУ ЦРУ

Три года, по словам Пеньковского, ему понадобилось, чтобы все осмыслить и наконец стать «солдатом-бойцом за дело Правды, за идеалы истинного свободного Мира и Демократии для Человека». Он несколько раз пытался выйти на контакт за Западом: как через американских туристов в Москве, так и через британского бизнесмена Гревилла Винна, связанного с британской разведкой.

Поскольку Олег Пеньковский предложил свои услуги как американцам, так и британцам, то спецслужбы двух стран разрабатывали его совместно. Во время командировки в Лондон в апреле 1961 года полковник провел ряд встреч со своими новыми кураторами и получил специальное оборудование, включая портативную фотокамеру «Минокс».

Фотопленки и тайник, замаскированный под коробку из-под сигарет, изъятые у шпионов Олега Пеньковского и Гревилла Винна. Sputnik Sputnik

За свою службу Пеньковский просил предоставить ему гражданство США или Великобритании, а также высокую должность в спецслужбах одной из этих стран. Ему даже дали возможность примерить и сфотографироваться в форме полковников американской и британской разведок.

Самый эффективный шпион

Будучи заместителем начальника Управления внешних сношений Государственного комитета по координации научно-исследовательских работ при Совете Министров СССР, Пеньковский мог часто бывать в зарубежных командировках, чем и пользовался для встреч со своими новыми западными коллегами.

Пропуск Пеньковского в здание Министерства обороны СССР. ЦРУ ЦРУ

В Москве главным каналом связи для полковника стал Гревилл Винн, все чаще и чаще бывавший в СССР «по торговым делам». Кроме него, с Пеньковским контактировали больше десяти американских и британских агентов — сотрудников иностранных посольств.

За несколько лет своей шпионской деятельности Олег Пеньковский нанес огромный вред обороноспособности Советского Союза. Он смог передать на Запад 111 пленок «Минокс», на которых было отснято 5500 сверхсекретных документов военного ведомства общим объемом 7650 страниц. Распечатка его бесед с сотрудниками МИ-6 и ЦРУ составила порядка 1200 страниц машинописного текста. Он раскрыл личности сотен советских агентов на Западе, а некоторые из его сведений касательно планов военно-политического руководства СССР ЦРУ напрямую направляло в Белый дом на стол президенту Джону Кеннеди.

Почтовая открытка с зашифрованным текстом из судебного дела полковника советской военной разведки Олега Пеньковского. Борис Приходько/Sputnik Борис Приходько/Sputnik

Предоставленная Пеньковским американцам информация о технических характеристиках ряда советских баллистических ракет оказалась весьма полезна в ходе Карибского кризиса 1962 года. Благодаря своему шпиону, Вашингтон прекрасно понимал, какие ракеты Хрущев отправил тогда на «остров свободы» и на что они способны. Однако получить благодарность США полковник не успел. 22 октября, в самый период кульминации конфликта, он был задержан КГБ.

Провал

Под подозрение КГБ Пеньковский попал почти за год до ареста. Оперативники увидели его в компании сотрудницы британского посольства Анны Чизхолм, которую подозревали в шпионаже.

Заседание суда по делу Пеньковского. Getty Images Getty Images

В течение 1962 года оперативники осуществляли за полковником слежку, выявляли его связных, аккуратно опрашивали его коллег по работе, провели тайный обыск квартиры вероятного шпиона. Оперативную разработку дела Олега Пеньковского взял под личный контроль руководитель КГБ Владимир Семичастный.

«В деле изменника Родины Пеньковского и Винна было установлено, что беспечность, политическая близорукость, безответственная болтовня некоторых военнослужащих, с которыми встречался и пьянствовал Пеньковский, прямо способствовали его преступной деятельности», — писал начальник следственного отдела КГБ Николай Чистяков: «Но в этом деле отмечено и другое. Пеньковского окружали не только собутыльники и ротозеи, но и зоркие, проницательные люди. Их сигналы о чрезмерной любознательности Пеньковского к делам, не имеющим к нему прямого отношения, и о некоторых его подозрительных поступках легли в основу работы наших чекистов по разоблачению опасного преступника».

Олег Пеньковский в ходе суда. Getty Images Getty Images

Гревилл Винн был задержан в Будапеште спустя десять дней после ареста полковника и доставлен в Москву. Суд приговорил его к восьми годам тюрьмы за шпионаж, однако уже в апреле 1964 года его обменяли на советского разведчика Конона Молодого, задержанного в Великобритании.

Что же касается Олега Пеньковского, то ему повезло куда меньше. Несмотря на его чистосердечные признания и полную готовность работать со следствием он был расстрелян за измену Родине 16 мая 1963 года.