Самые громкие провалы агентов западных спецслужб в СССР

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Борис Егоров

Дмитрий Чернов/Sputnik; ‘The Billion Dollar Spy’ by David E. Hoffman/Corpus, 2017; Евгений Тиханов/Sputnik
Если рассекреченных иностранных шпионов высылали из страны или сажали в тюрьму, то завербованных ЦРУ или МИ-6 советских граждан неминуемо ждал расстрел.

1. Неудачный полет Пауэрса

Открытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР СССР по делу американского летчика Френсиса Гарри Пауэрса.

Открытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР СССР по делу американского летчика Френсиса Гарри Пауэрса.

ТАСС

1 мая 1960 года в 8 часов 53 минуты утра над «столицей Урала» Свердловском (сегодня - Екатеринбург) советские силы противовоздушной обороны сбили нарушивший государственную границу СССР американский высотный самолет-разведчик U-2. Выпрыгнувшего с парашютом пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса задержали на земле местные жители.

Сбить американца сразу после пересечения пакистано-советской границы не удалось - U-2 шел на недосягаемой для сил ПВО высоте в 24 км. Только когда он снизился до 14 км над Свердловском его настигла одна из восьми выпущенных по нему ракет. Другой ракетой был по ошибке поражен идущий на перехват МиГ-19, пилот которого погиб. 

Остатки сбитого самолета U2, пилотируемого американским летчиком Френсисом Генри Пауэрсом, выствленные в ЦПКО имени Горького.

Остатки сбитого самолета U2, пилотируемого американским летчиком Френсисом Генри Пауэрсом, выствленные в ЦПКО имени Горького.

Михаил Озерский/Sputnik

Как выяснилось в ходе допросов, Пауэрс по заданию ЦРУ должен был пролететь всю территорию Советского Союза от границы с Пакистаном до Норвегии, осуществляя при этом фотосъемку промышленных и военных объектов потенциального противника.

Инцидент незамедлительно привел к международному скандалу. Президент США Дуайт Эйзенхауэр официально заявил, что пилот просто сбился с курса, выполняя метеорологические исследования. В ответ СССР предоставил на обозрение общественности полный набор специального шпионского оборудования, изъятого у самого Пауэрса и найденного среди обломков его разбившегося самолета.

Вещественные доказательства по делу Фрэнсиса Генри Пауэрса.

Вещественные доказательства по делу Фрэнсиса Генри Пауэрса.

Sputnik

19 августа 1960 года Фрэнсис Гэри Пауэрс был приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионаж. Однако долго сидеть в тюрьме ему не пришлось. 10 февраля 1962 года его обменяли на раскрытого в США советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля. 

2. Крах «Героя»

Подсудимый Олег Пеньковский, обвиняемый в шпионаже в пользу США и Великобритании.

Подсудимый Олег Пеньковский, обвиняемый в шпионаже в пользу США и Великобритании.

Евгений Тиханов/Sputnik

Его считали одним из самых эффективных агентов Запада в СССР за всю историю холодной войны. Несколько лет полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Олег Пеньковский плодотворно работал на американские и британские спецслужбы. 

Пеньковский сам искал контакт с Западом. В июне 1960 года он обратился в Москве к нескольким американским туристам с просьбой передать от него в их посольство письмо. В нем подробно описывались, как 1 мая того же года над Свердловском был сбит самолет-разведчик U-2 Фрэнсиса Гэри Пауэрса. В апреле 1961 года полковник был завербован МИ-6 в ходе своей командировки в Лондон.

Техническое оборудование для шпионажа, принадлежавшее полковнику советской военной разведки Олегу Пеньковскому.

Техническое оборудование для шпионажа, принадлежавшее полковнику советской военной разведки Олегу Пеньковскому.

Борис Приходько/Sputnik

Олег Пеньковский, получивший оперативный псевдоним «Герой», снабжал своих новых западных коллег секретной информацией о состоянии советских Вооруженных Сил, о Группе советских оккупационных войск в Германии, советско-китайских отношениях, настроениях, царивших в высших эшелонах власти СССР. С помощью миниатюрной фотокамеры «Минокс» он сделал 111 пленок, на которых было отснято 5500 документов общим объемом в 7650 страниц. Его стараниями на Западе было обезврежено 600 советских разведчиков.

«Герою» были обещаны американское гражданство и высокая должность в разведывательных структурах США или Великобритании. Но этим планам не суждено было сбыться. КГБ вышло на след Пеньковского в конце 1961 года, когда его увидели в компании сотрудницы британского посольства Анны Чизхолм, которую подозревали в шпионаже.

В течение года советские спецслужбы следили за Олегом Пеньковским, выявляли его связи и контакты. В октябре 1962 года он был арестован. Вскоре был задержан и его связной Гревилл Винн. 

Процесс по делу англо-американских шпионов Олега Пеньковского и Гревилла Винна (2 слева).

Процесс по делу англо-американских шпионов Олега Пеньковского и Гревилла Винна (2 слева).

Тиханов/Sputnik

«В деле изменника Родины Пеньковского и Винна было установлено, что беспечность, политическая близорукость, безответственная болтовня некоторых военнослужащих, с которыми встречался и пьянствовал Пеньковский, прямо способствовали его преступной деятельности», - писал начальник следственного отдела КГБ Николай Чистяков: «Но в этом деле отмечено и другое. Пеньковского окружали не только собутыльники и ротозеи, но и зоркие, проницательные люди. Их сигналы о чрезмерной любознательности Пеньковского к делам, не имеющим к нему прямого отношения, и о некоторых его подозрительных поступках легли в основу работы наших чекистов по разоблачению опасного преступника». 

Гревилл Винн был приговорен к восьми годам лишения свободы (в апреле 1964 года его обменяли на пойманного в Британии разведчика Конона Молодого). Ряд американских и британских дипломатов, замешанных в деле Пеньковского, были высланы из страны. Самого же «Героя» ждала более суровая доля. Он был лишен звания, всех наград и расстрелян за измену Родине 16 мая 1963 года.  

3. Провал советского миллионера

Адольф Толкачев.

Адольф Толкачев.

‘The Billion Dollar Spy’ by David E. Hoffman/Corpus, 2017

Этот ведущий конструктор секретного НИИ радиостроения в течение шести лет был самым ценным агентом ЦРУ в СССР. «Диссидент в сердце», как описал сам себя Адольф Толкачев, он передал на Запад массу ценной информации касательно обороноспособности Советского Союза.

Толкачев долгое время искал выходы на западные спецслужбы и наконец 1 января 1979 года сумел встретиться с резидентом ЦРУ в СССР. Тот сразу понял, какой исключительный кадр попал в его руки. 

Адольф Толкачев 9 июня 1985 года.

Адольф Толкачев 9 июня 1985 года.

‘The Billion Dollar Spy’ by David E. Hoffman/Corpus, 2017

За свои услуги Адольф Толкачев попросил огромные суммы с шестью нулями, объяснив, что деньги для него - это знак уважения, свидетельство того, что его труд ценят. Несмотря на то, что на такие условия ЦРУ не пошло, его годовая зарплата в несколько сот тысяч долларов была в 1979 году эквивалента зарплате президента США, а в последующие годы даже превышала ее. За шесть лет на заграничном счете советского инженера скопилось около двух миллионов долларов. Кроме того, в СССР он получил 800 тысяч рублей, при том, что в НИИ ему платили около 350 рублей в месяц - довольно хорошо по советским меркам.

Толкачев передал США секретную информацию о проектах ракет, зенитно-ракетных комплексов, радаров и авионики истребителей МиГ и Су. Благодаря этим сведениям, американцы смогли сэкономить на собственных разработках несколько миллиардов долларов, а также довольно легко разобраться с МиГами Саддама Хусейна в ходе операции «Буря в пустыне» в Ираке в 1991 году.   

Задержание Толкачева.

Задержание Толкачева.

‘The Billion Dollar Spy’ by David E. Hoffman/Corpus, 2017

«Шпион на миллиард долларов», как прозвали Толкачева в ЦРУ, смог продержаться долго лет во многом благодаря своей осторожности. Обладая громадными финансовыми возможностями, он приобрел себе лишь скромный автомобиль и небольшую дачу.

Толкачева выдал сбежавший в СССР в 1985 году сотрудник ЦРУ Эдвард Ли Говард. 24 сентября 1986 года советского инженера-миллионера расстреляли за государственную измену. 

История
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