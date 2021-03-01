Самые громкие провалы агентов западных спецслужб в СССР

Если рассекреченных иностранных шпионов высылали из страны или сажали в тюрьму, то завербованных ЦРУ или МИ-6 советских граждан неминуемо ждал расстрел.

1. Неудачный полет Пауэрса

Открытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР СССР по делу американского летчика Френсиса Гарри Пауэрса. ТАСС ТАСС

1 мая 1960 года в 8 часов 53 минуты утра над «столицей Урала» Свердловском (сегодня - Екатеринбург) советские силы противовоздушной обороны сбили нарушивший государственную границу СССР американский высотный самолет-разведчик U-2. Выпрыгнувшего с парашютом пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса задержали на земле местные жители.

Сбить американца сразу после пересечения пакистано-советской границы не удалось - U-2 шел на недосягаемой для сил ПВО высоте в 24 км. Только когда он снизился до 14 км над Свердловском его настигла одна из восьми выпущенных по нему ракет. Другой ракетой был по ошибке поражен идущий на перехват МиГ-19, пилот которого погиб.

Остатки сбитого самолета U2, пилотируемого американским летчиком Френсисом Генри Пауэрсом, выствленные в ЦПКО имени Горького. Михаил Озерский/Sputnik Михаил Озерский/Sputnik

Как выяснилось в ходе допросов, Пауэрс по заданию ЦРУ должен был пролететь всю территорию Советского Союза от границы с Пакистаном до Норвегии, осуществляя при этом фотосъемку промышленных и военных объектов потенциального противника.

Инцидент незамедлительно привел к международному скандалу. Президент США Дуайт Эйзенхауэр официально заявил, что пилот просто сбился с курса, выполняя метеорологические исследования. В ответ СССР предоставил на обозрение общественности полный набор специального шпионского оборудования, изъятого у самого Пауэрса и найденного среди обломков его разбившегося самолета.

Вещественные доказательства по делу Фрэнсиса Генри Пауэрса. Sputnik Sputnik

19 августа 1960 года Фрэнсис Гэри Пауэрс был приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионаж. Однако долго сидеть в тюрьме ему не пришлось. 10 февраля 1962 года его обменяли на раскрытого в США советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля.

2. Крах «Героя»

Подсудимый Олег Пеньковский, обвиняемый в шпионаже в пользу США и Великобритании. Евгений Тиханов/Sputnik Евгений Тиханов/Sputnik

Его считали одним из самых эффективных агентов Запада в СССР за всю историю холодной войны. Несколько лет полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Олег Пеньковский плодотворно работал на американские и британские спецслужбы.

Пеньковский сам искал контакт с Западом. В июне 1960 года он обратился в Москве к нескольким американским туристам с просьбой передать от него в их посольство письмо. В нем подробно описывались, как 1 мая того же года над Свердловском был сбит самолет-разведчик U-2 Фрэнсиса Гэри Пауэрса. В апреле 1961 года полковник был завербован МИ-6 в ходе своей командировки в Лондон.

Техническое оборудование для шпионажа, принадлежавшее полковнику советской военной разведки Олегу Пеньковскому. Борис Приходько/Sputnik Борис Приходько/Sputnik

Олег Пеньковский, получивший оперативный псевдоним «Герой», снабжал своих новых западных коллег секретной информацией о состоянии советских Вооруженных Сил, о Группе советских оккупационных войск в Германии, советско-китайских отношениях, настроениях, царивших в высших эшелонах власти СССР. С помощью миниатюрной фотокамеры «Минокс» он сделал 111 пленок, на которых было отснято 5500 документов общим объемом в 7650 страниц. Его стараниями на Западе было обезврежено 600 советских разведчиков.

«Герою» были обещаны американское гражданство и высокая должность в разведывательных структурах США или Великобритании. Но этим планам не суждено было сбыться. КГБ вышло на след Пеньковского в конце 1961 года, когда его увидели в компании сотрудницы британского посольства Анны Чизхолм, которую подозревали в шпионаже.

В течение года советские спецслужбы следили за Олегом Пеньковским, выявляли его связи и контакты. В октябре 1962 года он был арестован. Вскоре был задержан и его связной Гревилл Винн.

Процесс по делу англо-американских шпионов Олега Пеньковского и Гревилла Винна (2 слева). Тиханов/Sputnik Тиханов/Sputnik

«В деле изменника Родины Пеньковского и Винна было установлено, что беспечность, политическая близорукость, безответственная болтовня некоторых военнослужащих, с которыми встречался и пьянствовал Пеньковский, прямо способствовали его преступной деятельности», - писал начальник следственного отдела КГБ Николай Чистяков: «Но в этом деле отмечено и другое. Пеньковского окружали не только собутыльники и ротозеи, но и зоркие, проницательные люди. Их сигналы о чрезмерной любознательности Пеньковского к делам, не имеющим к нему прямого отношения, и о некоторых его подозрительных поступках легли в основу работы наших чекистов по разоблачению опасного преступника».

Гревилл Винн был приговорен к восьми годам лишения свободы (в апреле 1964 года его обменяли на пойманного в Британии разведчика Конона Молодого). Ряд американских и британских дипломатов, замешанных в деле Пеньковского, были высланы из страны. Самого же «Героя» ждала более суровая доля. Он был лишен звания, всех наград и расстрелян за измену Родине 16 мая 1963 года.

3. Провал советского миллионера

Адольф Толкачев. ‘The Billion Dollar Spy’ by David E. Hoffman/Corpus, 2017 ‘The Billion Dollar Spy’ by David E. Hoffman/Corpus, 2017

Этот ведущий конструктор секретного НИИ радиостроения в течение шести лет был самым ценным агентом ЦРУ в СССР. «Диссидент в сердце», как описал сам себя Адольф Толкачев, он передал на Запад массу ценной информации касательно обороноспособности Советского Союза.

Толкачев долгое время искал выходы на западные спецслужбы и наконец 1 января 1979 года сумел встретиться с резидентом ЦРУ в СССР. Тот сразу понял, какой исключительный кадр попал в его руки.

Адольф Толкачев 9 июня 1985 года. ‘The Billion Dollar Spy’ by David E. Hoffman/Corpus, 2017 ‘The Billion Dollar Spy’ by David E. Hoffman/Corpus, 2017

За свои услуги Адольф Толкачев попросил огромные суммы с шестью нулями, объяснив, что деньги для него - это знак уважения, свидетельство того, что его труд ценят. Несмотря на то, что на такие условия ЦРУ не пошло, его годовая зарплата в несколько сот тысяч долларов была в 1979 году эквивалента зарплате президента США, а в последующие годы даже превышала ее. За шесть лет на заграничном счете советского инженера скопилось около двух миллионов долларов. Кроме того, в СССР он получил 800 тысяч рублей, при том, что в НИИ ему платили около 350 рублей в месяц - довольно хорошо по советским меркам.

Толкачев передал США секретную информацию о проектах ракет, зенитно-ракетных комплексов, радаров и авионики истребителей МиГ и Су. Благодаря этим сведениям, американцы смогли сэкономить на собственных разработках несколько миллиардов долларов, а также довольно легко разобраться с МиГами Саддама Хусейна в ходе операции «Буря в пустыне» в Ираке в 1991 году.

Задержание Толкачева. ‘The Billion Dollar Spy’ by David E. Hoffman/Corpus, 2017 ‘The Billion Dollar Spy’ by David E. Hoffman/Corpus, 2017

«Шпион на миллиард долларов», как прозвали Толкачева в ЦРУ, смог продержаться долго лет во многом благодаря своей осторожности. Обладая громадными финансовыми возможностями, он приобрел себе лишь скромный автомобиль и небольшую дачу.

Толкачева выдал сбежавший в СССР в 1985 году сотрудник ЦРУ Эдвард Ли Говард. 24 сентября 1986 года советского инженера-миллионера расстреляли за государственную измену.