Любимый спорт императора Николая II (ФОТО)

Теннис из Великобритании пришел в Российскую империю в 1860-е годы и почти сразу же завоевал огромную популярность среди местной аристократии. Играли в эту игру и представители правящего дома Романовых. Никто из них, однако, не был ей одержим так, как Николай II.
Впервые двадцативосьмилетний царь вышел на корт 2 июня 1896 года в своей усадьбе Ильинское под Москвой. «После чаю пошел играть с другими в lawn-tennis (теннис на траве), в первый раз», — отметил тогда монарх в своем дневнике. На протяжении последующих нескольких недель он корт практически не покидал.
Николай II с большой охотой играл в теннис и в холодные осенние дни, когда зябли руки, и во время летней жары, когда рубашку можно было буквально выжимать от пота. «Играл очень хорошо, и его противники, морские офицеры и фрейлины, были много слабее его», — отмечал начальник Канцелярии министерства Императорского двора генерал-лейтенант Александр Мосолов.
Теннисные корты были оборудованы в резиденциях Николая II под Санкт-Петербургом, в Крыму и в польской Спале. Еще один появился в Финляндии недалеко от местечка Виролахти, где с удовольствием проводила время царская семья. «Только в шхерах для их величеств была спокойная морская и семейная жизнь», — писал служивший на борту императорской яхты «Штандарт» офицер Николай Саблин.
Путешествуя на своем корабле по Финскому заливу, Романовы регулярно сходили на берег, чтобы устроить пикник, погулять по лесу и пособирать ягоды. Бывало, что рано утром изумленный хозяин какого-нибудь прибрежного финского имения мог увидеть у себя на пороге императора, просящего у него разрешения поиграть на его корте в теннис.
Николай II с радостью сражался на корте против членов собственной семьи, фрейлин и офицеров конвоя, однако для такого мастера, каким стал царь, требовался более серьезный соперник. В ноябре 1913 года такой наконец-то нашелся.
Отдыхая в своей резиденции в Ливадии в Крыму, император узнал, что по соседству у князей Юсуповых гостит их родственник Михаил Сумароков-Эльстон. Этот молодой студент к 20 годам уже успел стать 8-кратным чемпионом страны. Царь незамедлительно пригласил молодое дарование на теннисный корт.
Михаил Сумароков-Эльстон (слева).Общественное достояние
Соперники провели четыре игры. Николай II уступил, но остался весьма доволен процессом. «Сегодня в теннисе принял участие гр. Сумароков — молодой студент — лучший игрок в России. Есть чему поучиться у него», — отметил он в своем дневнике.
«Сумароков ухитрился так попасть царю мячом в ногу, что государь упал и должен был пролежать три дня в постели», — вспоминал Мосолов: «Бедный чемпион был в отчаянии, хотя вины с его стороны не было, конечно, никакой. Говорят, что Юсуповы сильно его бранили. Выздоровев, государь снова пригласил Сумарокова в Ливадию, но чемпион уже не смог играть с прежней энергией».
В 1914 году Николай II учредил «Кубок Его Императорского Величества», победителем которого стал все тот же Михаил Сумароков-Эльстон. Разразившаяся вскоре Первая мировая война заставила самодержца отложить ракетку в долгий ящик. Как оказалось — навсегда.
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