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Cовременный иконописец рисует необычныe сюжеты с Христом

Галереи
Александра Гузева

Андрей Бодько
А что если Христос всегда рядом? Спасает ребенка из люка, кормит рабочих, благословляет молодоженов? Художник Андрей Бодько пофантазировал об этом в серии картин «Всегда рядом».

Андрей Бодько – профессиональный иконописец. Он окончил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в Москве, с 2009 года написал множество икон для храмов и частных лиц. 

Но у Андрея свой уникальный взгляд – до 25 лет он был уличным художником. В марте этого года он решил разнообразить свой иконописный ряд и написать серию неканонических религиозных картинок «Всегда рядом». Он считает, что его работы напоминают дореволюционные лубки церковной тематики. 

«Это не иконы, а религиозные картины на христианскую тематику, – говорит художник. – Как мы верим в Христа в XXI веке? Он рядом, помогает нам? Мы верим, что Бог вездесущ, он слышит каждое биение нашего сердца, видит все наши помыслы. Бог всегда рядом, но мы его не видим».

Андрей считает, что так как Иисус Христос был рожден, воплотился в образе человека, то мы можем его изображать, можем изображать, что он рядом, где мы бы ни были. «Иногда он помогает, а иногда просто сочувствует».

Христос и подросток

Андрей Бодько

Христос спасает ребёнка упавшего в люк

Андрей Бодько

Христос и Гоголь едят макароны

Андрей Бодько

Христос кормит рабочих

Андрей Бодько

Христос вдохновляет писателя

Андрей Бодько

Христос посещает реабилитационный центр

Андрей Бодько

Христос скорбит, когда мы ссоримся

Андрей Бодько

Христос благословляет молодоженов

Андрей Бодько

Сказки на ночь 

Андрей Бодько

Христос в гостях у художника

Андрей Бодько

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