Cовременный иконописец рисует необычныe сюжеты с Христом

А что если Христос всегда рядом? Спасает ребенка из люка, кормит рабочих, благословляет молодоженов? Художник Андрей Бодько пофантазировал об этом в серии картин «Всегда рядом».

Андрей Бодько – профессиональный иконописец. Он окончил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в Москве, с 2009 года написал множество икон для храмов и частных лиц.

Но у Андрея свой уникальный взгляд – до 25 лет он был уличным художником. В марте этого года он решил разнообразить свой иконописный ряд и написать серию неканонических религиозных картинок «Всегда рядом». Он считает, что его работы напоминают дореволюционные лубки церковной тематики.

«Это не иконы, а религиозные картины на христианскую тематику, – говорит художник. – Как мы верим в Христа в XXI веке? Он рядом, помогает нам? Мы верим, что Бог вездесущ, он слышит каждое биение нашего сердца, видит все наши помыслы. Бог всегда рядом, но мы его не видим».

Андрей считает, что так как Иисус Христос был рожден, воплотился в образе человека, то мы можем его изображать, можем изображать, что он рядом, где мы бы ни были. «Иногда он помогает, а иногда просто сочувствует».

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