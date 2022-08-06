Этот художник соединил русскую иконопись и живопись Ренессанса

Итальянское искусство, средневековая русская живопись и авангард XX века смешались в творчестве самобытного художника Андрея Ремнева.

Мерный лоскут, 2020 Андрей Ремнев

Андрей Ремнев родился в Московской области, в городке Яхрома, где, как он сам утверждает, есть пейзажи «близкие к Брейгелевским».

Навигатор, 2015 Андрей Ремнев

В юности получил художественное образование, с начала 1990-х участвовал в зарубежных культурных обменах и выставках.

Третья стража, 2020 Андрей Ремнев

На сегодняшний день его работы выставляли галереи Германии, Кипра, Нидерландов, Франции, Италии, Испании.

Римские каникулы. 2017 Андрей Ремнев

Одной из самых важных вех своего творчества Ремнев считает изучение иконописи под руководством иконописца отца Вячеслава в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве, известном фресками легендарного Андрея Рублева, главного средневекового русского иконописца.

Бронислава, 2017 [Посвящена сестра Вацлава Нижинского] Андрей Ремнев

«Я копировал лучшие образцы Древнерусской живописи XV-XVII веков. В тоже время я работал над своими картинами. В этот период окончательно сложилась моя собственная техника живописи», - говорит Андрей.

Разделение косы, 2014 Андрей Ремнев

Сегодня его творчество строится на объединении сразу нескольких стилей и направлений в мировом искусстве - на полотнах угадываются мотивы итальянского Возрождения и русской иконописи, модернизма и авангарда.

Веста, 2012 Андрей Ремнев

Мастера Возрождения оказали на художника особое влияние. Он считает, что культура России и Италии неразрывно связаны друг с другом: «Московский Кремль, Успенский собор, Архангельский собор, построенные итальянскими архитекторами, стали неотъемлемой частью русской культуры».

Рыжая, 2004 Андрей Ремнев

Многие русские художники XIX века ездили учиться и оттачивать мастерство в Италии.

Стрелка, 2015 Андрей Ремнев

Преемником этой традиции стал и Ремнев - он часто путешествует по Италии, вдохновляется пейзажами Поццуоли и Неаполя, а также картинами Пьеро делла Франческа и Беноццо Гоццоли.

Укротительница, 2002 Андрей Ремнев

Целая серия его работ - «Лица стихии» - создана под впечатлением от этих поездок.

Направление ветра, 2019 (из серии «Лицо стихии») Андрей Ремнев

Поле брани, 2019 (из серии «Лицо стихии») Андрей Ремнев

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