10 современных русских иконописцев

Возможно, кому-то иконопись покажется неактуальным жанром. Однако многие современные художники с этим не согласны.

Архимандрит Зинон (Теодор)

Еще студентом художественного училища Владимир Теодор заинтересовался иконописью. Сначала копировал старые образы, сам изучал каноны и технику исполнения. В конце 1970-х принял монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре.

Отец Зинон расписывал храмы Троице-Сергиевой лавры, Данилова монастыря, а также церкви в Италии, Бельгии, Австрии, Франции и Финляндии, а также в обители Симонопетра на Афоне. В Санкт-Петербурге он создал росписи нижнего храма и иконы для Феодоровского собора в память 300-летия Дома Романовых. Ему же принадлежат росписи храма Сергия Радонежского и часовни Усекновения главы Иоанна Предтечи, построенных на месте убийства протоиерея Александра Меня. Продолжатель традиций византийской религиозной живописи, отец Зинон одним из первых вернулся к использованию техники энкаустики.

Протоиерей Андрей Давыдов

Выпускник Школы-студии МХАТ, художник сцены, Андрей Давыдов заинтересовался иконописью в конце 1970-х. В 1986-м стал священником: для древнего псковского храма Рождества Иоанна Предтечи он написал образы для иконостаса и фрески.

Анна Давыдова (CC BY-SA 4.0) Анна Давыдова (CC BY-SA 4.0)

С 2007 года - настоятель Никольского и Христорождественского храмов в Суздале, здесь же работает его иконописная мастерская, где обучают работе в технике росписи по сырой штукатурке. Отец Андрей, как и архимандрит Зинон (с ним он познакомился во время работы над росписями в Даниловом монастыре), работает в технике энкаустики. Иконопись он считает современным искусством, которое позволяет ему воплотить все творческие замыслы.

Ирина Зарон

Выпускница худо­же­ственно-про­мыш­лен­ного университета им. С.Г.Стро­га­нова в начале 1990-х пришла к вере и заинтересовалась иконописью. Вместе с мужем, скульптором Сергеем Антоновым, в церкви Святителя Николая в Голутвинском переулке она создала алтарную преграду и первые иконы - художница писала их на картоне, чтобы можно было скорее начать проводить богослужения.

Интересно, что один из приделов храма освятил Святитель Филарет - Ирина написала одну из первых его икон, в которой теперь хранится частица его мощей. За вдохновением художница часто ходила в Третьяковскую галерею и подолгу рассматривала древние образы. За росписи в церкви Священномученика Антипы на Колымажном дворе художница получила Золотую медаль Российской академии художеств. Также вместе с мужем она создала росписи надвратного храма Андреевского монастыря в Москве.

Ольга Шаламова и Филипп Давыдов

Сын священника Андрея Давыдова Филипп мастерство создания икон перенял от отца и считает, что святой образ должен быть “поводом к созерцанию”, чтобы современный человек не прошел мимо, обратил на него внимание. Давыдов и его жена Ольга создали в Санкт-Петербурге иконописную мастерскую.

Филипп писал фрески для церкви Святого Иоанна Богослова в Нью-Брансуике (США), росписи и мозаики алтаря храма священномученика Леонида в Ильичево (Ленинградская область). Ольга работает в разных техниках, создает хоругви и плащаницы.

Александр Чашкин

Художник заинтересовался иконописью в середине 1980-х, после встречи с архимандритом Зиноном, помогал ему в работе над росписями Данилова монастыря. Свою первую самостоятельную работу Чашкин выполнил в 1988 году, накануне празднования Тысячелетия Крещения Руси - фресковые росписи в стиле XVI-XVII веков Свято-Никольского храма в Кочаках.

Именно в этой церкви крестили Льва Толстого. Также его авторству принадлежат иконы и фрески в Иверской часовне на Красной площади и в церкви Георгия Победоносца на Поклонной горе, Никольском кафедральном соборе Вашингтона.

Юрий и Ирина Грецкие

В 1990 году Грецкие купили участок в деревне Акулова гора в Ленинградской области. Здесь когда-то стояло родовое поместье художника Василия Поленова. На его месте они построили храм Святого Василия Великого в старорусском стиле и написали для него иконы и фрески.

Это был их первый опыт в религиозной живописи: они ориентировались на образцы новгородской иконописи. Работы Ирины и Юрия Грецких можно увидеть в храме Сяндемского Успенского женского монастыря (Карелия).

Александр Соколов

Первая встреча Соколова с иконописью произошла, когда ему было 14 лет: в Третьяковской галерее он увидел Звенигородский чин. Через несколько лет, после крещения, он задумался о создании иконы и создал копию образа Святой Параскевы из Покровского собора на Рогожском кладбище.

В 1993 году Соколов написал образ Божией Матери “Неупиваемая чаша” для Покровского храма Высоцкого мужского монастыря в Серпухове. Икона считается чудотворной. Художник создал росписи в том числе для храма Святого Пантелеймона в Сукаве (Япония).

Александр Лавданский

Участник мастерской нонконформиста Василия Ситникова, Лавданский в середине 1980-х отошел от светской живописи и сосредоточился на создании икон. Интересно, что художник восстановил принцип, который использовали иконописцы ушедших веков - работу в артели, когда каждый выполняет свою задачу. Это позволяло быстро работать над фресками и при этом создавать произведения в едином стиле.

Его иконы и росписи находятся в храме Святых Отцов Семи Вселенских Соборов Данилова Монастыря, Всех Святых на Кулишках и Трех святителей на Кулишках. Работает он и за рубежом: фрески для нью-йоркского храма Святого Николая в Уайт-Стоуне и церкви Святой Троицы на Лонг-Айленде – его рук дело.

Анатолий Эйтенейер

На создание икон его благословил архимандрит Зинон. Тогда же он познакомился с Александром Лавданским, с которым впоследствии работал над росписями храма Живоначальной Троицы в Хохлах.

Для этой церкви Эйтенейер создал образы Владимирской Божией Матери, Троицы Ветхозаветной и Покрова Божьей Матери, страстной цикл. Художник также написал иконы для церкви Троицы в Никитниках.

Ольга Клодт

К изучению техники иконописи художница обратилась в середине 1980-х, училась у Ксении Покровской, последовательницы реставраторов Троице-Сергиевой лавры. Ольга создала иконостасы в церкви Спаса Нерукотворного в селе Никулино в Подольске, тушинском храме Преображения Господня и Покрова Богородицы в Бутырской тюрьме.