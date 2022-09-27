Этот русский художник соединил иконопись и фантастику

В картинах Антона Фролова с первого взгляда угадывается стиль древнерусской иконописи. Но вместо святых он изображает инопланетян и фантазирует о технологиях будущего.

Антон Фролов (1982 г.р.) с детства увлекался научной фантастикой - Станиславом Лемом и братьями Стругацкими. Отдельным удовольствием для него было разглядывать невероятные иллюстрации, которые в советских изданиях и в журнале «Техника — молодёжи» рисовал художник Роберт Авотин. «Хрупкие, загадочные, иллюзорные миры, звезды, плывущие в таинственной дымке», - все это захватило воображение Антона.

Роберт Авотин "Основоположники гелиоцентриума". Репродукция Хоменко/Sputnik Хоменко/Sputnik

Теперь он и сам стал художником. По стилю его работы напоминают древнерусские иконы. Он работает с деревом, темперой и поталью, имитирующей сусальное золото. Однако изображены на его «иконах» вовсе не святые и библейские сюжеты, а сверхцивилизации, загадочные инопланетные существа, искусственный интеллект и самые необычные послания из других вселенных.

Экспериментируя с живописными стилями, в 2012 году Антон сделал наброски, на которых соединил пластику японской манги и лаконизм древнерусской иконописи. Неожиданно для себя художник увидел футуристические черты в своих работах.

«Это были своего рода зарисовки инопланетных форм жизни, посещавших наш мир в далеком прошлом и давших начало разумной жизни», - говорит Антон.

Свой стиль он назвал иконописный футуризм - синтез духовности и высоких технологий. Вот лишь некоторые из работ Антона Фролова.

«Красная черта», 2022

Антон признается, что долго не мог окончить работу, пока не нашел одной недостающей детали - той самой тонкой красной линии. Она символизирует черту “невозврата”, за которой - лишь разрушение. А страж преграждает путь к ней.

«Алый цветок», 2022

Эта картина отсылает к сказке «Аленький цветочек». Только вот цветочек стилизован под протонную схему, а вместо солнца из-за крон тополей на бренный мир смотрит - «вездесущий» тетраэдр.

«Другие атомы», 2022

По задумке иконографические лики должны были быть изображены на фоне планет и космоса. Но в процессе из макромира Антон переместился в микро-, символически изобразив «другие атомы». (Это название отсылает к повести «Тумана» Стивена Кинга).

«Антигравитация», 2022

В этой работе Антон иконописную технику «ассист», или штриховку золотом. Ее применяли иконописцы и живописцы палехской школы в своих миниатюрах. «Тонкой кистью наносится клей и сверху укладывается золото. В результате золото играет под разными углами, подчеркивая объем фигуры».

«Юность мира», 2022

Уже не первый раз фоном место иконописных пейзажей Антон выступает архитектура в духе социализма 1970-х. «Есть что-то первомайское в этой работе, навеянной советской фантастикой. Образ свободы и энергии на фоне причудливой архитектуры, парящей в золотой бесконечности».

«Фотон-1» и «Фотон-2» (группа «Йормала»), 2022

«Фотон» - свет познания. В этих космических ликах - отсылка к Миру Полудня братьев Стругацких. Научно-исследовательская группа «Йормала» совершила погружение на звездолете «Тьма» в черную дыру, но назад так и не вернулась. Антон предлагает фантазийные портреты участников этого эксперимента.

«Релятивистский всадник», 2022

Эта картина - намек на четырех всадников Апокалипсиса и размышление о попытках человека управлять нашим миром. «Не разгонит ли прогресс человечество до такой скорости, когда контроль будет утерян?» - задается вопросом художник.

«Калейдоскоп», 2021

Картина-фантазия о колонизации Марса и о «притяжению мужского и женского начал». Вдохновлена сценой из фильма «Чужой» (1979).

Кадр из фильма «Чужой» реж. Ридли Скотт, 1979 / 20th Century Fox реж. Ридли Скотт, 1979 / 20th Century Fox

«Византийский радар», 2022

Эфемерные византийские образы на фоне архитектуры брутализма рассказывают об изоляции и одиночество цифрового мира.

«Тайны созвездий», 2021

Размышляя о религии и науке, Антон фантазирует о некоем третьем феномене, которое может возникнуть в результате их слияния.

«Упавший НЛО», 2021

В научно-фантастических произведениях часто поднимается тема контакта гуманоидного и негуманоидного разума. А в этой сложнейшей по композиции картине Антон размышляет о духовном контакте между этими двумя мирами.

«Андромеда», 2016

И наконец, научно-фантастическая версия Богоматери.

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