Сумасшедшие предсказания будущего из советского журнала «Техника-Молодёжи» (ФОТО)

Советские мечтатели имели смелые представления о будущем. Не все из этих предсказаний сбылись, но некоторые попали в точку.

«Техника-Молодёжи» была главным научно-фантастическим журналом в Советском Союзе. Издаваемый с 1933 года, журнал быстро стал основной публикацией в мире научной фантастики в СССР. Здесь публиковались произведения как советских, так и западных писателей.

Однажды публикация отрывка романа британского писателя Артура Кларка спровоцировала скандал в издательской индустрии СССР. Дело в том, что Кларк назвал героев своего романа именами советских диссидентов и при этом сумел опубликовать отрывок в журнале.

Сергей Гунеев/Sputnik Сергей Гунеев/Sputnik

Помимо художественных произведений, журнал, который ежемесячно издавался тиражом 1,7 миллиона экземпляров, также печатал научные статьи известных ученых. Такие имена, как Королев, Глушко и Капица фигурировали в многочисленных выпусках журнала с момента его первого выхода в 1933 году.

В журнале публиковались футуристические идеи о технологиях будущего. Иногда авторы с поразительной точностью предсказывали появление технологий и гаджетов, которые окружают нас сегодня.

В 1966 году «Техника-Молодёжи» опубликовала иллюстрацию гаджета, который сегодня известен под брендом Apple Watch. На иллюстрации человек смотрит передачу «Голубой огонек» на экране часов.

Техника Молодежи, 1966 Техника Молодежи, 1966

На другой иллюстрации изображен робот, которого вы могли видеть в фильме 2013 года «Тихоокеанский рубеж». Да, советские мечтатели опередили Голливудских продюсеров примерно на 30 лет. Но, в отличие от боевых роботов голливудского производства, советская машина предназначалась для вырубки лесов.

Техника Молодежи Техника Молодежи

Панорамные стеклянные крыши в современных автомобилях - не такое уж и новое изобретение, если полистать старые номера советского журнала. Советские автолюбители давно предсказывали эту особенность дизайна. Ниже иллюстрация 1955 года.

Техника Молодежи Техника Молодежи

Но не все иллюстрации в «Техники-Молодёжи» были оригинальными предсказаниями будущего. Некоторые авторы, видимо, черпали вдохновение в технологиях, которые уже использовались где-то в мире, но были не знакомы советскому читателю. Например, эта железнодорожная система подозрительно похожа на чикагскую систему метро.

Техника Молодежи Техника Молодежи

Некоторые идеи журнала так и не были реализованы. Например, это паукообразное транспортное средство для лазания по скалам так и осталось иллюстрацией на страницах журнала.

Техника Молодежи Техника Молодежи

В 1977 году журнал предсказал, что самолёты, перевозящие грузы внутри своих крыльев, могут появиться в 2000 году. Еще одно предсказание, которое не оправдалось.

Техника Молодежи Техника Молодежи

А вот эта иллюстрация выглядит как попытка советского инженера спроектировать спортивный автомобиль, похожий на Lamborghini или Ferrari.

Техника Молодежи Техника Молодежи

В 1975 году советские писатели были одержимы идеей электромобилей. На этом рисунке показан прототип электропоезда, которому даже не требовалась железная дорога.

Техника Молодежи Техника Молодежи

Проект Илона Маска «Hyperloop, который предполагает создание высокоскоростной системы транспортировки пассажиров и грузов, также был обыгран на страницах журнала в далеком 1978 году. Уже тогда советские авторы выдвинули гипотезу о том, что возможно создать высокоскоростные поезда, используя магнитную силу. Кстати, то, что когда-то было советской мечтой стало реальностью после того, как такой поезд был запущен в Китае в 2021 году.