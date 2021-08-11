Эти спортсмены бежали из СССР. Как им это удалось?

Немногими, кому был разрешен выезд из страны, были спортсмены. Им легче было сбежать от режима, однако часто для это приходилось идти на большой риск.

Виктор Корчной: несколько лет готовил побег и бросил семью

Побег: июль 1976 года, во время турнира в Амстердаме

Международный гроссмейстер Виктор Корчной. Фред Гринберг/Sputnik Фред Гринберг/Sputnik

Гроссмейстер Виктор Корчной никогда не называл себя диссидентом и борцом с системой, и считал свой побег «спасением карьеры». Будучи четырехкратным чемпионом СССР, он, тем не менее, не переставал рассказывать в интервью западной прессе, что в собственной стране у него неравные возможности, и это противоречит принципам честной борьбы.

Он считал, что советская власть сама выбирает фаворитов и оказывает им всяческую поддержку. «Власти избрали Карпова фаворитом, потому что он идеально вписался в формат чемпиона: русский, из глубинки, молодой и исключительно лояльный к режиму. По ходу матча Карпов пользовался беспрецедентной поддержкой, его окружали первоклассные гроссмейстеры и хвалили в прессе», - вспоминал Корчной об Анатолии Карпове, одном из главных своих соперников.

За такую критику Корчному однажды уменьшили размер стипендии и запретили выезд из СССР, но уже через год запрет сняли (кстати, благодаря поручительству Карпова). В 1974 году он принял решение эмигрировать, но никому об этом не сказал - даже собственной жене и сыну. Во время выездов из страны на турниры он постепенно перевозил в Западную Европу важные документы, фотографии и книги, а в 1976 году, во время турнира в Амстердаме, дал очередное резкое интервью и понял, что на этот раз ему это так не оставят. На следующее утро он пошел в ближайший полицейский участок и попросил политического убежища.

Вице-чемпион мира Виктор Корчной - участник международного шахматного матча в Казани. Михаил Медведев/TASS Михаил Медведев/TASS

Убежища Корчной не получил, только вид на жительство. Поэтому за статусом беженца он отправился в Швейцарию - на этот раз удачно. В Союзе его родным после этого пришлось пережить множество лишений и трудностей, что Корчной осознавал еще до побега. «Можно было легко вычислить, что для сына все сложится печально. Но опытные люди говорили мне, что когда принимаешь подобные решения, совесть не должна участвовать», - говорил он.

Сына Игоря исключили из института и призвали в армию, чтобы не при каких условиях не выпускать из страны под предлогом доступа к «военным секретам». Понимая это, Игорь на призыв не откликнулся, из-за чего был осужден и отсидел два года в лагере на Урале. Жена Белла не могла даже беспрепятственно продать машину: та была оформлен на мужа, а доверенность постоянно «терялась» при пересылке из Швейцарии. Корчной лично просил выпустить семью у Леонида Брежнева, обращался к президенту США Джимми Картеру и даже к Папе Римскому. Смягчились власти только в 1982-м, выдав разрешение на выезд.

Людмила Белоусова и Олег Протопов: скрывались в швейцарских отелях

Побег: сентябрь 1979 года, во время гастролей в Швейцарии

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию в Инсбруке Людмила Белоусова и Олег Протопопов с золотыми медалями. Sputnik Sputnik

Звездная супружеская пара в 1964-м завоевала первое в истории золото советского фигурного катания на Олимпийских играх - и повторила успел на следующих Играх в Гренобле. Между Олимпиадами они успели собрать все возможные титулы на чемпионатах мира и Европы. Известие об их побеге ошарашило даже Запад, ведь пара состояла в компартии, на родине считалась «образцово-патриотичной», была обласкана вниманием, народной любовью, имела трехкомнатную квартиру.

Белоусова и Протопов обратились в швейцарскую полицию во время гастролей в составе Ленинградского балета на льду, находясь в городе Цуг неподалеку от Цюриха. По их словам, в тот же момент у них забрали советские паспорта, и в дальнейшем перевозили из одного отеля в другой. О том, где именно они находятся, вплоть до получения убежища не знали даже сами беглецы.

Экс-чемпионы мира и олимпийские чемпионы в парном катании на коньках Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

На такой отчаянный шаг они пошли после того, как с 1970-х в Министерство спорта сдвинуло фокус внимания на молодых воспитанников, а легенды фигурного катания попали в категорию возрастных и, соответственно, менее перспективных спортсменов. Фигуристы жаловались, что их фактически отправляют на пенсию или на тренерскую работу, когда они еще готовы и хотят выступать. Олег Протопопов видел и другой мотив «грубо обрывать» их карьеру: «Боялись, что если мы выиграем третьи Олимпийские Игры, то останемся за границей. Подлый удар ниже пояса». Не устраивал пару и финансовый вопрос: гастролируя по всему миру, почти весь гонорар уходил организатору их турне - советскому Госконцерту. Из 10 тысяч за шоу в Нью-Йорке фигуристами отдали всего 53 доллара.

Швейцарских паспортов супруги ждали 16 лет и получили их уже после развала СССР, в 1995-м. Когда обоим было за 60, они хотели представлять Швейцарию на Олимпиаде-98 в Нагано - но, предсказуемо, не прошли квалификацию.

Александр Могильный: сбежал, потому что был нищим

Побег: май 1989 года, на чемпионате мира в Швеции.

Александр Могильный Фред Гринберг/Sputnik Фред Гринберг/Sputnik

Олимпийскому чемпиону по хоккею и чемпиону мира было всего лишь 20 лет, когда он сделал звонок агентам нью-йоркского клуба «Баффало Сейбрз» и попросил вывезти его из Швеции, где советская хоккейная команда только что выиграла чемпионат мира. Те примчались в Швецию первым же рейсом и на следующий день забрали в Америку «лучшего в мире 20-летнего игрока».

Свой поступок Могильный объяснил сначала государственной политикой в спорте: «Я видел, какое здесь отношение к старшим товарищам, понимал, что со мной будет, когда дойду до этого возраста. Заканчивая карьеру, они оставались ни с чем. Меня это не устраивало». Позже он рассказал, что дома был нищим человеком: «Я был натуральный нищий! Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь?».

Игорь Уткин/TASS Игорь Уткин/TASS

Советская сторона объяснила все банальной жадностью Могильного. Сбежав в США, он подписал контракт на 630 тыс. долларов, купил себе дом, «Роллс-Ройс» и жил как суперзвезда. В НХЛ он получил прозвище Александр Великий, стал самым результативным нападающим сезона 1992/1993 и первым российским хоккеистом, который стал капитаном НХЛ.

Сергей Немцанов: неудачно бежал из-за девушки

Побег: июль 1976 года, во время Олимпиады в Монреале.

Чемпион СССР по прыжкам в воду Сергей Немцанов. В.Кутыров/TASS В.Кутыров/TASS

Однако не все беглецы из СССР имели понятные мотивы. Скандальным стал случай с 17-летним чемпионом Советского Союза по прыжкам в воду Сергеем Немцановым в 1976-м. Находясь на Олимпиаде в Монреале, он обратился в канадский иммиграционный офис в олимпийской деревне с просьбой об убежище.

По версии Союза, спортсмен неудачно выступил на Играх и не прошел отбор в национальную сборную на грядущие соревнования в США. В расстроенных чувствах он пал жертвой западной пропаганды и соблазнился предложением остаться. Тогда Советы даже обвинили Канаду и США в «промывке мозгов» и похищении. После встречи с Немцановым под надзором канадских адвокатов советская сторона утверждала, что он был бледен и со стеклянными глазами твердил фразу «я выбрал свободу», как робот. Кстати, во время тех же Игр бежали еще и четверо румынских атлетов, но все внимание было приковано только к «златокудрому русскому Аполону».

Западная пресса распространяла другие слухи: что Немцанов влюбился в прыгунью Кэрол Линднер из сборной США и решил бежать.

Чемпион СССР в двоеборье, чемпион СССР по прыжкам в воду с вышки Сергей Немцанов на соревнованиях. В.Кутыров/TASS В.Кутыров/TASS

Но проблема была в том, что он все еще был несовершеннолетним и не мог претендовать на статус политического беженца. Понимая, что время еще есть, Советы развернули кампанию «Сергей, вернись домой!», уговаривая его вернуться. Одним из способов воздействия стала аудиозапись с посланием вырастившей его бабушки Немцанова, которая умолял внука вернуться и не бросать ее одну. Это сработало, Сергей решил вернуться, канадцы выдали его с одним условием - не применять никаких репрессий.

Условие было выполненным, но карьера Немцанова на этом закончилась. Его больше не выпускали за границу, а соотечественники начали воспринимать его как «предателя».