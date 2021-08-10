Как в России спасают тевтонские замки

На самой западной территории России осталось множество развалин замков тевтонских рыцарей. Нашлись люди, которые спасают их от дальнейшего разрушения и надеются их когда-нибудь восстановить.

Самая западная часть России, Калининградская область - регион уникальный. Он вошел в состав России по итогам Второй Мировой войны после нескольких веков пребывания в составе Пруссии, а до того - государства Тевтонского ордена. О рыцарском прошлом Калининграда (до 1946 года - Кенигсберга) напоминают сегодня десятки руин старинных замков и кирх посреди жилых районов. Каждые выходные добровольцы приезжают на одно из этих мест, чтобы убрать мусор и ветки. Себя они называют «Хранителями руин».

Зачем спасать руины?

Волонтеры на руинах Кирхи Лихтенхагена в Яблоневке Анна-Гребер @struzhka_v_dome

«Все начиналось с нескольких человек, а сейчас на наши субботники приезжают, в среднем, 70-80 волонтеров», - говорит координатор «Хранителей» Светлана Назарова. Все эти люди из Калининграда и окрестностей, которые в течение недели работают на самой обыкновенной работе, а по субботам и воскресеньям занимаются спасением архитектуры.

Основал это движение житель Калининградской области Василий Плитин в начале 2020 года. В детстве он, как и многие здесь, проводил свободное время, играя на руинах тевтонских замков и заброшенных прусских церквей, а уже во взрослом возрасте стал собирать единомышленников на уборку территории, и разовые акции превратились в еженедельные, получая широкую огласку в соцсетях.

Василий Плитин и Светлана Назарова Дим Тулунгужин @demolution Дим Тулунгужин @demolution

В разное время эти здания использовались и как оборонительные сооружения, и как казармы, и для административных нужд, однако со временем стены и интерьеры обветшали. Многие пострадали во время войны. Сегодня от былого величия остались лишь развалины, которые для местных жителей стали привычным ландшафтом. У кого-то за окнами небоскребы, а у кого-то - разрушенная 600-летняя кирха.

«Бывает, что местные жители и сами присоединяются к нам, но не так часто, - говорит Светлана. - Как правило, им вообще не до этих развалин, к тому же, нередко руины стоят в депрессивных районах, и страдают от рук самих жителей».

Кирха Норденбурга в Крылово Алексей Филиппов @lexsmyliekoff

Так как все эти руины - это объекты культурного наследия (а с 2010 года они еще и находятся в ведении Русской православной церкви), их нельзя просто так не только отреставрировать, но даже законсервировать - для этого требуются и особые лицензии, и специалисты по архитектуре, и большие финансовые средства. Единственное, что могут волонтеры - это сделать территорию вокруг старинных стен немного чище. И даже такие акции «Хранители» обязательно согласовывают с местными властями, которые относятся к волонтерам очень лояльно и иногда выделяют инвентарь для уборки.

По примерным оценкам «хранителей», уже расчищено почти три десятка объектов, причем на некоторые они выезжают не один раз.

Волонтеры за работой в Храброво (бывшая кирха Повундена) Анна Гребер @struzhka_v_dome

«Наша главная задача - убрать растительность, мусор, сложить вывалившиеся куски кирпичей и черепицы аккуратно, - говорит Светлана. - Так, в поселке Ушаково под Калининградом мы были пять раз: вырубили лес, который вырос внутри стен, косили территорию вокруг, в том числе, у бывшего кладбища, чистили от грунта башню, убирали пни». Зато какая красота получилась!

Удивительно, но после того, как руины расчищены, они фактически перестают зарастать мусором - местные жители уже относятся к ним более сознательно, а не как к помойке. А если волонтеры видят, что крыша или стены вот-вот рухнут, они обязательно сообщают об этом администрации, надеясь, что они примут хоть какие-то меры по спасению памятника культуры от разрушения.

Шаакен (теперь это поселок Некрасовка) Алексей Филиппов @lexsmyliekoff

«Иногда мы выбираем для уборки объекты довольно далеко от Калининграда. Но дорога до них отнимает больше сил, поэтому в перспективе мы хотели бы найти активистов на местах, которые бы сами следили за этими объектами», - говорит Светлана.

Туризм на заброшках

«Хранители руин» говорят, что восстановить все объекты, пожалуй, невозможно, да и не нужно, но было бы здорово включить их в туристические маршруты даже в таком виде, но нужно следить за их состоянием, ведь они продолжают рассыпаться. Спасать руины необходимо, каждый год на счету, говорит Василий. «Нам нужно спасти их от полного разрушения и сделать их доступными, безопасными и привлекательными для туристов».

Свадьба на руинах Кирха Святой Барбары в Повундене (Храброво) Анастасия Калько @stasy.photograph

«Хранители» хотели бы, чтобы вокруг этих старых замков и церквей появилось что-то вроде исторических парков, куда можно было бы приехать, почитать информацию о здании, прогуляться по окрестностям.

В области уже есть примеры успешного туризма «по Средневековью», говорит Светлана: например, семья предпринимателей Надежда и Сергей Сорокины взяли в аренду замок Вальдау 1264 года постройки в 15 км от Калининграда и самостоятельно его восстанавливают. Раньше этот замок был резиденцией Великих магистров Тевтонского ордена. В советские годы здесь размещался сельскохозяйственный колледж, сегодня остался лишь краеведческий музей в одном из флигелей. Сорокины расчистили территорию, отремонтировали часть помещений, по которым можно водить туристов, и даже выращивают в парке местный сорт спаржи на продажу.

Кирха Святого Якоба в Велау (Знаменск) Общественное достояние Общественное достояние

Руины кирхи Велау в Знаменске (50 км от Калининграда) получили вторую жизнь - здесь уже проходят концерты и свадьбы.

Концерт группы Мгзавреби в руинах кирхи Знаменска Андрей Новожилов @peps39

А в самом центре города Немана (120 км от Калининграда) находится замок Рагнит. За семь с лишним столетий крепость пережила бесчисленные нападения и пожары, и каждый раз ее отстраивали заново. Значительные разрушения Рагнит получил во время Великой Отечественной войны, и до недавнего времени был заброшен.

Рагнитский замок в 1939 году Общественное достояние Общественное достояние

В 2019 году замок взял в аренду местный предприниматель Иван Артюх, который увлекается историей. Вместе с «Хранителями руин» и другими волонтерами они расчищают руины от камней и мусора, и уже проводят по замку экскурсии.

Волонтеры в Рагнитском замке Светлана Назарова @feilinn

Иван говорит, что он вместе с командой хотел бы восстановить замок. «Сейчас мы готовим документы, которые позволят нам принять участие в программе реставрации памятника через льготный кредит. Если повезет, мы получим ссуду и приступим к строительным работам», - рассказал Иван проекту Castles and Families.

Рагнитский замок Денис Штейн @stein_denis

По словам Ивана, это позволит его проекту стать заметным и для зарубежных культурных программ и сделать Рагнит международным достоянием истории.