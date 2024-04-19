Марциальные воды: первый курорт Российской империи (ФОТО)

Въезд в поселок Марциальные воды.Игорь Подгорный/Sputnik
Здесь есть и питьевые источники, и купальни, и длинная курортная лестница, и прогулочные аллеи. Появился он здесь еще в 1719 году благодаря императору Петру I.
Дом смотрителя (дом-музей) в Марциальных Водах.Музей истории первого российского курорта «Марциальные Воды»
Император, побывав на европейских водных курортах, решил организовать такие и в России. Он издал указ о поиске минеральных вод в стране «на манер Европ», и такие нашлись в Карелии, вблизи месторождения железной руды.
Деревня Дворцы (сейчас — Марциальные Воды) в конце XIX века.Ярослав Пекарский
Незамерзающие минеральные источники, как показали химические анализы, содержали большое количество железа. Воды назвали Марциальными в честь бога Марса из древнеримской мифологии – покровителя железа и войны.
Павильоны на курорте.Legion Media
Петр I посещал курорт 4 раза, провел здесь более 90 дней в общей сложности. Посещали воды и другие царственные особы и к ним приближенные.
Церковь святого Петра на Кочозере. Построена в 1721 году по чертежам Петра I. Поселок Марциальные воды.Игорь Подгорный/Sputnik
Тем не менее, уже к середине XIX века интерес царей к курорту упал. Тогда уже построили курорты на юге страны, где были не только источники, но и мягкий климат.
Марциальные воды, церковь Святого Петра сверху.Красный (CC BY-SA)
Курорт восстановили только в 1964. Здесь открыли всесоюзный бальнеологический санаторий «Марциальные воды» на базе источников и целебных грязей Габозера. В 2003 году рядом построили и второй санаторий «Дворцы».
Габозеро.Валерий Кукин
Здесь лечат железодефицитную анемию, болезни органов пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистых болезней. Лечебные программы рассчитаны на две-три недели, но приезжают сюда и просто отдыхать от города.
Главный корпус санатория "Марциальные воды".Semenov.m7 (CC BY-SA)
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