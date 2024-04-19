Марциальные воды: первый курорт Российской империи (ФОТО)

Среди карельских лесов и озер, в стороне от шумных дорог, находится бальнеологический и грязевой курорт Марциальные Воды.

Въезд в поселок Марциальные воды. Игорь Подгорный/Sputnik Игорь Подгорный/Sputnik

Здесь есть и питьевые источники, и купальни, и длинная курортная лестница, и прогулочные аллеи. Появился он здесь еще в 1719 году благодаря императору Петру I.

Дом смотрителя (дом-музей) в Марциальных Водах. Музей истории первого российского курорта «Марциальные Воды»

Император, побывав на европейских водных курортах, решил организовать такие и в России. Он издал указ о поиске минеральных вод в стране «на манер Европ», и такие нашлись в Карелии, вблизи месторождения железной руды.

Деревня Дворцы (сейчас — Марциальные Воды) в конце XIX века. Ярослав Пекарский Ярослав Пекарский

Незамерзающие минеральные источники, как показали химические анализы, содержали большое количество железа. Воды назвали Марциальными в честь бога Марса из древнеримской мифологии – покровителя железа и войны.

Павильоны на курорте. Legion Media Legion Media

Петр I посещал курорт 4 раза, провел здесь более 90 дней в общей сложности. Посещали воды и другие царственные особы и к ним приближенные.

Церковь святого Петра на Кочозере. Построена в 1721 году по чертежам Петра I. Поселок Марциальные воды. Игорь Подгорный/Sputnik Игорь Подгорный/Sputnik

Тем не менее, уже к середине XIX века интерес царей к курорту упал. Тогда уже построили курорты на юге страны, где были не только источники, но и мягкий климат.

Марциальные воды, церковь Святого Петра сверху. Красный (CC BY-SA) Красный (CC BY-SA)

Курорт восстановили только в 1964. Здесь открыли всесоюзный бальнеологический санаторий «Марциальные воды» на базе источников и целебных грязей Габозера. В 2003 году рядом построили и второй санаторий «Дворцы».

Габозеро. Валерий Кукин Валерий Кукин

Здесь лечат железодефицитную анемию, болезни органов пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистых болезней. Лечебные программы рассчитаны на две-три недели, но приезжают сюда и просто отдыхать от города.

Главный корпус санатория "Марциальные воды". Semenov.m7 (CC BY-SA) Semenov.m7 (CC BY-SA)

Егоров Валерий (CC BY-SA) Егоров Валерий (CC BY-SA)

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