Какие народы живут в Сибири?

Тувинцы известны как мастера горлового пения, якуты с размахом празднуют Новый год посреди лета, а ненцы – это главные кочевники Заполярья.

Сибирь – это огромный регион в Евразии. Он начинается за Уральскими горами и заканчивается примерно в районе Якутии и Чукотки, то есть там, где проходит водораздел бассейнов Северного Ледовитого и Тихого океанов. О географических границах Сибири ученые спорят до сих пор, то включая в нее часть Урала и Дальнего Востока России, то исключая. Тем не менее Сибирь занимает, по разным подсчетам, от половины до двух третей территории России. Несмотря на то что русские составляют там этническое большинство, здесь живут несколько десятков самых разных малых этносов народов.

1. Якуты

Открытие нового здания Нюрбинского театра в Якутске Андрей Сорокин/Sputnik Андрей Сорокин/Sputnik

Якутия – это географически самый большой регион России, внутри которого проходит целых три часовых пояса. Хотя он административно относится к Дальневосточному федеральному округу, географически Якутия находится в Сибири.

Коренные жители этой республики – якуты, или народ саха, самый многочисленный из сибирских народов. Согласно данным 2021 года, их численность составляет 478 тыс. человек (из которых 466 тыс. живут в Якутии и составляют примерно половину населения республики). У них есть свой язык, свой эпос, свои традиции и даже свой весьма развитый кинематограф. Их главный праздник – летний Новый год – Ысыах (подробнее о якутах мы писали здесь).

2. Буряты

Празднование бурятского Нового года Евгений Епанчинцев/TASS Евгений Епанчинцев/TASS

Буряты живут вблизи озера Байкал в Восточной Сибири. Их язык входит в монгольскую группу, исповедуют они по большей части буддизм. В Сибири очень популярна бурятская кухня, особенно пельмени-позы и традиционный чай с солью и маслом.

Всего в России 461 тыс. бурятов, и больше половины из них живут в Республике Бурятия. Также в соседней Иркутской области и Забайкалье живут еще по 73–77 тыс. человек.

3. Тувинцы

Туристический комплекс в урочище Алдын-Булак в Республике Тыва Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Из 300 тыс. тувинцев 250 тыс. живут в своей Республике Тыва в южной части Восточной Сибири. Здесь тувинский язык, который относится к тюркским, имеет статус государственного.

Тувинцы – известные мастера горлового пения, которое популярно до сих пор даже у молодых исполнителей.

4. Алтайцы

Сайлюгемский национальный парк Кирилл Кухмарь/TASS Кирилл Кухмарь/TASS

Коренные жители Алтайских гор живут сегодня преимущественно в Республике Алтай и Алтайском крае. Всего в России их насчитывается примерно 80 тыс. человек. Внутри алтайцев есть несколько субэтносов, к которым относятся теленгиты, телеуты, челканцы и другие. Некоторые ученые считают их другими народами.

5. Хакасы

Женщины Хакасии с детьми Общественное достояние Общественное достояние

Хакасы – это коренной тюркский народ Республики Хакасия на юге Сибири, их около 63 тыс. человек, причем у них тоже несколько субэтносов и диалектов языка. По культуре они наиболее близки алтайцам.

6. Ненцы

Женщина с ребенком в поселке Красное Антон Тайбарей/TASS Антон Тайбарей/TASS

Главные кочевники Сибири и Русской Арктики – ненцы (они же самоеды и самодийцы) живут от Кольского полуострова до Таймыра. Всего их порядка 50 тыс. человек, и большинство из них работает в тундре, занимаясь оленеводством.

7. Ханты

Женщина народа ханты за работой URA.RU/TASS URA.RU/TASS

Финно-угорский народ Западной Сибири, который можно встретить по большей части в Ханты-Мансийском автономном округе. Всего их чуть больше 30 тыс. человек, при этом у них целых три диалекта языка. Слово «хант» означает просто «человек».

8. Манси

Женщина с ребенком народа манси Алексей Щукин/TASS Алексей Щукин/TASS

Манси – это ближайший к хантам с лингвистической точки зрения народ, а также их соседи. И все же язык у них свой, хотя и входит также в финно-угорскую группу. Всего в России к манси себя относят более 12 тыс. человек.

9. Шорцы

Жительница одного из поселков в Горной Шории Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Так же порядка 12 тыс. человек на юге Кемеровской области называют себя шорцами. Это самобытный тюркоязычный народ с богатыми традициями эпоса и горлового пения. Часть шорцев проживает в горах (в районе Горной Шории на границе Кемерова и Алтая), а часть – в лесостепях.

10. Сибирские татары

Сибирские татары на народном фестивале Jaimerimummi (CC BY-SA) Jaimerimummi (CC BY-SA)

Численность сибирских татар ученые оценивают очень по-разному, от 10 тыс. человек до полумиллиона. Откуда такой разброс? Дело в том, что одни исследователи считают сибирских татар субэтносом татар, которые просто живут в Сибири (в основном в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях). А вот другие говорят, что сибирские татары – отдельный народ, а татарами русские раньше называли вообще любых тюркоязычных людей. Внутри самих сибирских татар тоже есть свои подгруппы с разными диалектами и традициями. Также есть небольшая группа сибирских татар-кряшен, которые исповедуют православие, а не ислам.

А еще в Сибири есть настоящие немецкие районы. Давайте заглянем и к ним в гости.