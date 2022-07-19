Якуты: как живут эти современные язычники?

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Анна Сорокина

Polina Skrybykina / EyeEm/Getty Images
Коренной народ Якутии - люди образованные и прогрессивные. Однако многие из них сохранили свою традиционную языческую веру.

Якуты (или саха, как они себя называют) - это уникальный народ России, который живет в самом большом и холодном регионе страны - Якутии. Они составляют примерно половину населения республики (466 тысяч человек из 990 тысяч жителей, остальные - это русские, более 350 тысяч человек, и другие коренные народы Севера) и на протяжение веков сохраняют свою самобытность.

Якутская молодежь на празднике Ысыах под Якутском.

Якутская молодежь на празднике Ысыах под Якутском.

Андрей Сорокин

Якутия - это регион с высоким уровнем зарплат, так как здесь находятся крупнейшие алмазодобывающие компании, крупные научные центры, а также первый на Дальнем Востоке IT-парк, где работают разработчики игр и приложений (хотя на севере, конечно, есть и кочевники-оленеводы). Здесь ездят на японских праворульных автомобилях, едят китайский рамен, молодежь одевается в стиле k-pop. 

На городском пляже в Якутске.

На городском пляже в Якутске.

Андрей Зима/Sputnik

Но при этом якуты создают и современную якутскую культуру: музыку, украшения, стилизованные под старинные обереги, национальные спортивные игры вроде перетягивания палки («мас-реслинг») или таскания 115-килограммового камня. А еще якуты до сих пор остаются язычниками.

На что похож якутский язык?

Девушка в якутских украшениях.

Девушка в якутских украшениях.

Андрей Сорокин

Якуты - это тюркский народ, и их язык, с одной стороны, близок к татарскому и башкирскому («один» по-татарски «бер», а по-якутски - «биир»), а с другой - имеет большое количество конструкций из палеоазиатских языков. 

В якутском есть и слова, близкие к русским. Например, слово «кастрюля» будет «көстүрүүҥкэ».

Якутский язык - это наряду с русским официальный язык Республики Саха. Он используется и для общения между собой, и в делопроизводстве, и в СМИ наравне с русским. В школах и университетах также преподают два языка. Родным языком владеет более 450 тысяч якутов, то есть около 90% от всего народа. Но при этом также 90% якутов владеют и русским, причем две трети из них - свободно говорят на обоих языках, согласно Всероссийской переписи 2010 года. 

Еще интересная особенность якутского языка - это то, что несмотря на сильную удаленность населенных пунктов друг от друга, говоры северных, южных и центральных якутов отличаются не очень сильно. Например, фраза «просто так» в Якутске будет звучать как «мээнэ», а на севере - «мээле». 

Главный литературный эпос якутов называется «Олонхо» и состоит из длинных (до 30 тысяч знаков) поэм, которые исполняются сказителями. 

Как якуты одеваются?

А так выглядит

А так выглядит "махалка".

Андрей Сорокин

У якутов есть летние и зимние варианты народной одежды. Зимой носили пальто до пят из замши, украшенное мехом, а также высокие пушистые шапки. 

Летом мужчины надевали рубашки с поясом или кафтаны черного цвета, а женщины - разноцветные длинные платья из сатина или шелка. От палящего солнца защищали шляпы из конского волоса. 

Традиционные женские украшения выполнены из серебра с разными узорами. Включают они в себя украшения на голову, на спину, на косу; серьги, ожерелья, широкие браслеты и кольца. Представляете, какая тяжесть, если надеть все сразу? 

На празднике Ысыахе.

На празднике Ысыахе.

Андрей Сорокин

И у мужчин, и у женщин есть необычный аксессуар - это деревянная махалка из конского волоса. Он может быть разных размеров и форм, ее рукоятка может быть украшена даже серебром. А смысл ее в том, чтобы отгонять комаров - летом это настоящее бедствие.

В отличие от многих других народов, национальные одежды есть у многих якутов, хотя носят ее крайне редко. Чаще всего - на своем главном празднике Ысыахе, приуроченному ко дню летнего солнцестояния.

Во что верят якуты?

Участники церемонии зажжения огня Международных спортивных игр

Участники церемонии зажжения огня Международных спортивных игр "Дети Азии" Якутск на священной горе Кисилях.

Андрей Голованов/TASS

Современные язычники - именно так можно описать большую часть якутского народа. У якутов сохранилась традиционная вера, несмотря на крещение в XVII веке, когда Якутия вошла в состав России. Их религия называется Аар Айыы, и она зарегистрирована в реестре конфессий республики наряду с православием. 

Согласно этой вере, мир состоит из трех частей: Верхнего мира, где живут прародители якутов айыы, Подземного мира, где живут злые духи, и Срединного мира, где обитают люди. Символ этого триединства - «Великое гигантское дерево». 

Якуты считают, что духи айыы не принимают кровавые жертвоприношения, а потому задабривают их чем-нибудь вкусным, пекут в их честь оладьи и пьют кумыс. 

Обрядами очищения от злых духов занимается алгысчыт (от слова «алгыс» - «обряд») - его еще называют заклинателем добрых сил. 

А вот шаманом может стать далеко не каждый заклинатель - якуты считают, что здесь нужен особенный дар, и процесс обращения связан с нечеловеческими болями. Шаманов в Якутии всего несколько человек, и они редко показываются на публике. 

Традиционные верования почитают даже православные якуты, которых более 40%.  

Сколько имен у якутов?

Сотрудник

Сотрудник "Сахатранснефтегаза" в Якутске.

Евгений Софронеев/TASS

Якуты носят самые разные имена. Есть обычные русские - Евгений, Михаил, Наталья, Анна. Есть традиционные якутские - Сардаана, Айсен, Арылхай. 

Популярны и «двойные» имена, состоящие из русского и якутского. Николай- Сэргэ, Алексей — Хомустаан, Елизавета – Туйаарыма. 

А еще у якутов часто встречаются латинские имена: например, Розалия или Диана.  Бывает и так, что в паспорте пишут русское или латинское имя, а между собой представляются «якутизированным». Например, Диана - это Дайаана, Мария - Маарыйа, Федор - Сүөдэр. 

Что едят якуты?

Рынок в Якутске, где торгуют рыбой. На улице примерно минус 30.

Рынок в Якутске, где торгуют рыбой. На улице примерно минус 30.

Светлана Павлова/TASS

Национальная еда якутов - это мясо, рыба и молоко. В-общем, еда должна помогать выживать в этих суровых краях. Из мяса популярна жеребятина (не конина). Как объясняют сами местные жители, это из-за того, что в старину многие жеребята просто не могли пережить зиму. Мясо и субпродукты используют и для приготовления колбас. 

Из рыбы, свежей или замороженной обычно делают нарезку или жарят ее. Здесь очень много рек и озер: водится чир, омуль, муксун. 

Очень популярны напитки из молока коровы и кобылицы. 

А вот чего в якутской кухне не найти, так это овощей и фруктов, так как здесь они практически не растут. Главный десерт - это взбитые сливки с замороженными ягодами или вареньем. 

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