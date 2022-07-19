Якуты: как живут эти современные язычники?

Коренной народ Якутии - люди образованные и прогрессивные. Однако многие из них сохранили свою традиционную языческую веру.

Якуты (или саха, как они себя называют) - это уникальный народ России, который живет в самом большом и холодном регионе страны - Якутии. Они составляют примерно половину населения республики (466 тысяч человек из 990 тысяч жителей, остальные - это русские, более 350 тысяч человек, и другие коренные народы Севера) и на протяжение веков сохраняют свою самобытность.

Якутская молодежь на празднике Ысыах под Якутском. Андрей Сорокин Андрей Сорокин

Якутия - это регион с высоким уровнем зарплат, так как здесь находятся крупнейшие алмазодобывающие компании, крупные научные центры, а также первый на Дальнем Востоке IT-парк, где работают разработчики игр и приложений (хотя на севере, конечно, есть и кочевники-оленеводы). Здесь ездят на японских праворульных автомобилях, едят китайский рамен, молодежь одевается в стиле k-pop.

На городском пляже в Якутске. Андрей Зима/Sputnik Андрей Зима/Sputnik

Но при этом якуты создают и современную якутскую культуру: музыку, украшения, стилизованные под старинные обереги, национальные спортивные игры вроде перетягивания палки («мас-реслинг») или таскания 115-килограммового камня. А еще якуты до сих пор остаются язычниками.

На что похож якутский язык?

Девушка в якутских украшениях. Андрей Сорокин Андрей Сорокин

Якуты - это тюркский народ, и их язык, с одной стороны, близок к татарскому и башкирскому («один» по-татарски «бер», а по-якутски - «биир»), а с другой - имеет большое количество конструкций из палеоазиатских языков.

В якутском есть и слова, близкие к русским. Например, слово «кастрюля» будет «көстүрүүҥкэ».

Якутский язык - это наряду с русским официальный язык Республики Саха. Он используется и для общения между собой, и в делопроизводстве, и в СМИ наравне с русским. В школах и университетах также преподают два языка. Родным языком владеет более 450 тысяч якутов, то есть около 90% от всего народа. Но при этом также 90% якутов владеют и русским, причем две трети из них - свободно говорят на обоих языках, согласно Всероссийской переписи 2010 года.

Еще интересная особенность якутского языка - это то, что несмотря на сильную удаленность населенных пунктов друг от друга, говоры северных, южных и центральных якутов отличаются не очень сильно. Например, фраза «просто так» в Якутске будет звучать как «мээнэ», а на севере - «мээле».

Главный литературный эпос якутов называется «Олонхо» и состоит из длинных (до 30 тысяч знаков) поэм, которые исполняются сказителями.

Как якуты одеваются?

А так выглядит "махалка". Андрей Сорокин Андрей Сорокин

У якутов есть летние и зимние варианты народной одежды. Зимой носили пальто до пят из замши, украшенное мехом, а также высокие пушистые шапки.

Летом мужчины надевали рубашки с поясом или кафтаны черного цвета, а женщины - разноцветные длинные платья из сатина или шелка. От палящего солнца защищали шляпы из конского волоса.

Традиционные женские украшения выполнены из серебра с разными узорами. Включают они в себя украшения на голову, на спину, на косу; серьги, ожерелья, широкие браслеты и кольца. Представляете, какая тяжесть, если надеть все сразу?

На празднике Ысыахе. Андрей Сорокин Андрей Сорокин

И у мужчин, и у женщин есть необычный аксессуар - это деревянная махалка из конского волоса. Он может быть разных размеров и форм, ее рукоятка может быть украшена даже серебром. А смысл ее в том, чтобы отгонять комаров - летом это настоящее бедствие.

В отличие от многих других народов, национальные одежды есть у многих якутов, хотя носят ее крайне редко. Чаще всего - на своем главном празднике Ысыахе, приуроченному ко дню летнего солнцестояния.

Во что верят якуты?

Участники церемонии зажжения огня Международных спортивных игр "Дети Азии" Якутск на священной горе Кисилях. Андрей Голованов/TASS Андрей Голованов/TASS

Современные язычники - именно так можно описать большую часть якутского народа. У якутов сохранилась традиционная вера, несмотря на крещение в XVII веке, когда Якутия вошла в состав России. Их религия называется Аар Айыы, и она зарегистрирована в реестре конфессий республики наряду с православием.

Согласно этой вере, мир состоит из трех частей: Верхнего мира, где живут прародители якутов айыы, Подземного мира, где живут злые духи, и Срединного мира, где обитают люди. Символ этого триединства - «Великое гигантское дерево».

Якуты считают, что духи айыы не принимают кровавые жертвоприношения, а потому задабривают их чем-нибудь вкусным, пекут в их честь оладьи и пьют кумыс.

Обрядами очищения от злых духов занимается алгысчыт (от слова «алгыс» - «обряд») - его еще называют заклинателем добрых сил.

А вот шаманом может стать далеко не каждый заклинатель - якуты считают, что здесь нужен особенный дар, и процесс обращения связан с нечеловеческими болями. Шаманов в Якутии всего несколько человек, и они редко показываются на публике.

Традиционные верования почитают даже православные якуты, которых более 40%.

Сколько имен у якутов?

Сотрудник "Сахатранснефтегаза" в Якутске. Евгений Софронеев/TASS Евгений Софронеев/TASS

Якуты носят самые разные имена. Есть обычные русские - Евгений, Михаил, Наталья, Анна. Есть традиционные якутские - Сардаана, Айсен, Арылхай.

Популярны и «двойные» имена, состоящие из русского и якутского. Николай- Сэргэ, Алексей — Хомустаан, Елизавета – Туйаарыма.

А еще у якутов часто встречаются латинские имена: например, Розалия или Диана. Бывает и так, что в паспорте пишут русское или латинское имя, а между собой представляются «якутизированным». Например, Диана - это Дайаана, Мария - Маарыйа, Федор - Сүөдэр.

Что едят якуты?

Рынок в Якутске, где торгуют рыбой. На улице примерно минус 30. Светлана Павлова/TASS Светлана Павлова/TASS

Национальная еда якутов - это мясо, рыба и молоко. В-общем, еда должна помогать выживать в этих суровых краях. Из мяса популярна жеребятина (не конина). Как объясняют сами местные жители, это из-за того, что в старину многие жеребята просто не могли пережить зиму. Мясо и субпродукты используют и для приготовления колбас.

Из рыбы, свежей или замороженной обычно делают нарезку или жарят ее. Здесь очень много рек и озер: водится чир, омуль, муксун.

Очень популярны напитки из молока коровы и кобылицы.

А вот чего в якутской кухне не найти, так это овощей и фруктов, так как здесь они практически не растут. Главный десерт - это взбитые сливки с замороженными ягодами или вареньем.

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