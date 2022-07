Какова на ощупь вечная мерзлота в Якутии?

Если вы приедете в Якутск летом, то вам покажется, что вы в пустыне: палящее солнце, сухой воздух, ветер гоняет по улице песок. А теперь потрогайте землю! Она абсолютно холодная: не успевая прогреться днем, земля сразу же остывает, как только солнце клонится к закату. Все из-за вечной мерзлоты (правда, ученые считают, что ничего вечного в природе нет, и предпочитают термин «многолетняя»).

Летний Якутск: все коммуникации находятся над землей. В этом дворе их скрыли панелями с северными узорами. Анна Сорокина Анна Сорокина

Мерзлота занимает две трети территории России: дома в таких населенных пунктах приходится строить на сваях, а коммуникации проводить над землей, чтобы тепло не растопило грунты, и здания не просели. Якутск - это самый большой в мире город (350 тысяч человек), построенный на мерзлотных грунтах. Климат в Якутске - резко континентальный: зимой минус 50, а летом - 30-35. А еще здесь есть места, где круглый год легкий мороз, причем прямо в городе.

Лаборатория вечной мерзлоты

Мамонт у входа в Институт мерзлотоведения. Анна Сорокина Анна Сорокина

Место, где всегда мороз, это вовсе не музей, а действующая подземная лаборатория Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН (его местные жители нежно зовут «Мерзлоткой», да и находится он на Мерзлотной улице).

Внутренние интерьеры института выглядят обычно до заурядности: двери, комнаты, коридоры. Но это до тех пор, пока ты не оказываешься перед дверью, на которой изображен мамонт и из-под которой подозрительно тянет холодом. За ней выдают шубы и зимние куртки - все-таки сейчас предстоит встреча с зимой, а экскурсии проводят ученые-мерзлотоведы. Наверху плюс 33, а под ногами - самый настоящий лед, и это естественный лед, никто специально его не морозит.

В подземной лаборатории. Анна Сорокина Анна Сорокина

«У нас есть такое понятие как сезонно-талый слой, то есть когда солнце светит, и эта тепловая волна доходит за лето до глубины от полуметра до 3-3,5 метров - это по всей Якутии, а в Якутске около 3 метров. А дальше все равно мерзлота», - объясняет научный сотрудник института Нюргун Баишев.

Лаборатория состоит из двух уровней и представляет собой коридоры с отдельными комнатами. Верхний уровень находится на глубине 5 метров под землей, здесь около 6 градусов ниже нуля. Второй уровень - 12 метров, и здесь минус 8. Стены коридора затянуты наледью, на потолке выросли пушистые кристаллы снежинок, а вот пол представляет собой замерзший грунт с песком.

Льдинки на потолке. Анна Сорокина Анна Сорокина

В некоторых местах особенно хорошо видно, что вечная мерзлота - это ни что иное как ледяной песок, и когда к нему прикасаешься, он крошится в руках. Кое-где в стенах поставили деревянные столбы, чтобы потолок не осыпался, и на этих столбах тоже наморозило снежинок.

Исследуют в лаборатории самые разные артефакты: образцы земли, семена, сохранившиеся с советских времен, замороженные во льдах цветы и даже прошлогодний снег. «Мы собираем снег из разных районов Якутска, а затем отдаем в лабораторию, чтобы проверить меняется ли химический состав, - говорит Баишев. - Мне лично ничего аномального не попадалось, вода в городе в целом чистая, а у нас есть данные с 1972 года».

Замороженный снег. Анна Сорокина Анна Сорокина

В подтверждение своих слов ученый снимает с потолка снежинки и кладет в рот. «Якутское мороженое», - шутит он, и вдохновляет посетителей также снять пробу. По вкусу и правда самый обычный лед безо всяких примесей.

Ледяное царство

В коридорах музея "Царство вечной мерзлоты" в Якутии. Андрей Зима/Sputnik Андрей Зима/Sputnik

Чтобы прикоснуться к вечной мерзлоте, иногда даже не нужно спускаться под землю. Внутри горы Чочур-Муран (примерно в 5 км от города) в 1980-х годах прорубили комбайном ледник, чтобы сделать там продуктовый склад. Несмотря на то, что этот ледник находится на поверхности земли, внутри в любое время года температура держится на уровне минус 4-минус 10 градусов. В 2005 году здесь открыли туристическую достопримечательность «Царство вечной мерзлоты». Это сеть залов-пещер, в каждой из которых установлены тематические скульптуры.

Йети-бар и трон Чысхаана. Анна Сорокина Анна Сорокина

Вот Ice Hotel с огромной ледяной кроватью в центре, чуть дальше - Йети-бар, где посетителей встречает «Чучуна» - так здесь называют снежного человека, тронный зал якутского Деда Мороза Чысхаана, романтичный диванчик с розовыми сердечками и цитатой The Beatles, вечной, как сама мерзлота - «All you need is love». Кстати, здесь есть традиция приклеивать монетки к ледяным скульптурам - говорят, что это на счастье.

Анна Сорокина Анна Сорокина

Мерзлотный контроль

Серьезно изучать мерзлоту в России начали только в 1930-х годах. Сначала в Институте мерзлотоведения в Москве, а в 1960 научная база переехала в Якутск - к мерзлоте поближе. В самом городе она уходит вниз на глубину от 250 до 450 метров, а максимальная глубина мерзлоты в регионе 1,5 км (в верховье реки Мархи, примерно в 1000 км на северо-запад от Якутска).

Шахта Шергина. DNikon (CC BY-SA 4.0) DNikon (CC BY-SA 4.0)

В состав института входят 10 лабораторий (шесть в Якутске и четыре в других регионах), а также шахта Шергина в центре Якутска глубиной почти 117 метров. Она появилась в 1828 году, когда под вечной мерзлотой люди искали воду. До нее так и не докопали, зато шахта стала настоящим кладезем для исследований и дала рождение науке геокриологии, то есть мерзлотоведению.

Ученые в Якутске изучают не только процессы, происходящие в вечной мерзлоте, но и то, как она взаимодействует с рукотворной инфраструктурой. Иными словами - как жить на мерзлоте, чтобы ее не разрушить. Без таких изысканий невозможно дальнейшее строительство зданий, дорог и заводов.

Летний Якутск. Legion Media Legion Media

Большое внимание уделяется изменению климата: с каждым годом в Якутии становится теплее. «Мы сравниваем среднегодовые температуры в тридцатилетние периоды: 1961-1990 и 1991-2020, - говорит ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения и Арктического инновационного центра Северо-Восточного Федерального университета Никита Тананаев. - Пока мы видим, что в среднем по Якутии температура выросла на 1,3 градуса. Сильнее всего - в Нижнеколымском районе (на северо-востоке региона), чуть больше чем на 2 градуса». На температуру влияют разные факторы, в том числе, лесные пожары, которые происходят каждое лето.

«В прошлом году, когда Якутия очень сильно горела, только с территории республики в виде прямой эмиссии от парниковых газов от пожара вылетело CO2 (углекислого газа) в количестве, равном половине годовой индустриальной эмиссии России, это по разным оценкам от 1,5 до 2 млн тонн СО2», - говорит ученый.

Зимний Якутск. Dean Conger/Getty Images Dean Conger/Getty Images

При этом резко континентальный климат был здесь всегда, только вот лет 20 назад 30-градусная жара была в середине июля, а сейчас - уже в конце июня. И зимы мягче, около минус 35, лишь периодами опускаясь до минус 50.

«Это значит, что вечная мерзлота будет чуть-чуть подтаивать, но как именно, еще только предстоит подсчитать, - говорит Тананаев. - Пока результаты моделирования говорят, что 2100 году первые 20-25 метров в центральной Якутии оттают полностью».