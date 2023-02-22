Как в России отмечают буддийский Новый год Сагаалган (ФОТО)

Народы, исповедующие буддизм, отмечают Новый год по своему календарю. В Бурятии, Калмыкии и Тыве это официальный выходной день.

Помимо светского Нового года, который вся страна встречает в ночь с 31 декабря на 1 января, у многих народов России есть и свои традиционные даты этого праздника (о них мы подробно писали здесь). Для многих народов Сибири наступает важнейший праздник – буддийский Новый год. В 2023 году он выпадает на 21 февраля в Бурятии, Калмыкии и Тыве, а вот на Алтае – на 23 февраля.

Республика Тыва. Встреча Шагаа на площади Арата Кирилл Кухмарь/TASS Кирилл Кухмарь/TASS

В Бурятии этот праздник называется Сагаалган, в Калмыкии – Цаган Сар, у тувинцев – Шагаа, у алтайских народов – Чага Байрам. Эти названия переводятся как «белый месяц», так как отсчет идет по лунному календарю. Год Тигра сменит год Синеватого зайца. У этих названий есть и второй вариант перевода – «перешагнуть время».

Верующие в дацане «Дамба Брайбунлинг» перед началом обряда Дугжууба Евгений Епанчинцев/TASS Евгений Епанчинцев/TASS

В некоторых районах первый день буддийского Нового года считается официально выходным.

Обряд очищения

Готовятся к нему заранее, уделяя внимание прежде всего чистоте, и речь идет не только о домашней уборке, но и об особом обряде очищения, который называется Дугжууба.

Чита. Монах во время обряда Дугжууба в дацане «Дамба Брайбунлинг» Евгений Епанчинцев/TASS Евгений Епанчинцев/TASS

Как правило, он проходит на специальных площадках у дацанов. Для этого обряда изготавливают пирамиды «Соор» и торжественно сжигают под молитвы как символ духовного очищения. После чтения молитв от костра следует отвернуться, чтобы оставить все плохое в прошлом.

Верующие у священного костра во время обряда Дугжууба недалеко от санкт-петербургского буддийского храма «Дацан Гунзэчойнэй» Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Второй костер на площадке меньший по размеру. В него верующие кидают кусочки теста или ткани, которыми заранее провели обтирания. Считается, что таким образом они сжигают всю свою негативную энергию, болезни и беды. Правда, ламы говорят, что важнее отказаться от своих плохих мыслей и следовать благим делам.

Как празднуют буддийский Новый год

Как и светский Новый год, этот праздник считается семейным. В первый день Нового года желательно навестить старших родственников (остальных тоже не запрещается). Традиционным подарком считается шелковый шарф, но сегодня это может быть и что-то другое.

Утренний молебен и обряд преподношения белой пищи во время празднования буддийского Нового года в буддийском комплексе «Юндэн Шодон» в поселке Агинское Забайкальского края Евгений Епанчинцев/Sputnik Евгений Епанчинцев/Sputnik

И, конечно, праздничный стол! Если 1 января вся страна ест салаты оливье и мимозу, то 21 февраля – это время пончиков анималистической формы с пожеланиями удачи, а также буузов (или поз). Вообще на столе должна обязательно быть белая пища: молочные продукты, зефир, сливочное масло.

Девушки участвуют в конкурсе по поеданию поз во время празднования буддийского Нового года в Иркутской области Кирилл Шипицин/Sputnik Кирилл Шипицин/Sputnik

В городах нередко проходят ярмарки и концерты, где можно увидеть много людей в традиционных народных костюмах. В Бурятии на таких гуляньях танцуют хоровод ёхор, символизирующий движение жизни.

Участники празднования буддийского Нового года в поселке Могойтуй Забайкальского края Евгений Епанчинцев/Sputnik Евгений Епанчинцев/Sputnik

Торжества и службы в дацанах идут в течение нескольких недель. Это еще один из поводов пожелать друг другу счастья и проводить зиму.

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене