Как живут современные поморы на Белом море

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Анна Сорокина
Потомственные рыбаки-поморы: Владимир, Евгений, Вадим и Павел.

Потомственные рыбаки-поморы: Владимир, Евгений, Вадим и Павел.

Павел Кузьмичев
Поморы - это обычные русские люди, которые еще в XIV веке поселились вблизи Северного Ледовитого океана, чтобы ловить рыбу. Мы побывали в одном из последних сел, которое и сегодня сохраняет традиционный уклад жизни и промысел.
Село Колежма находится примерно в 80 км от Беломорска.

Село Колежма находится примерно в 80 км от Беломорска.

Александр Кислов

«Встают рыбаки зимой рано, затемно, едут на море на снегоходах и работают до самого вечера, - рассказывает председатель рыболовецкого колхоза «Заря Севера» Иван Егоров по пути в Колежму, старинное поморское село на берегу Белого моря. -  И так каждый день, с декабря по март».

Суровая красота Белого моря. Так оно выглядит во время отлива.

Суровая красота Белого моря. Так оно выглядит во время отлива.

Павел Кузьмичев

Именно это сезон наваги, основной промысловой рыбой в этих местах. Работа тяжелая, морозы и ветра здесь в это время года нешуточные. Бывает и минус 30, и минус 40, а при местной влажности это радикально холодно.

Председатель Иван Егоров на море.

Председатель Иван Егоров на море.

Павел Кузьмичев

В наши дни рыбаки колхоза почти не ходят в море на кораблях. Зимой оно замерзает, и до поставленных на навагу мережей (сетей-ловушек на кольцах) они добираются на снегоходах. Весной, когда идет селедка и корюшка, ее тоже ловят на приливе-отливе расставленными заколами (заграждениями из сетей и прутьев), и лишь летом рыбакам приходится на своих небольших лодках идти далеко в море, к островам, чтобы косить там водоросли (из них делают удобрения и пищевые добавки). На маленькой лодке в суровом Белом море страшно, и поморы поколениями хранят правила поведения на воде. 

А это тот самый фукус, который собирают летом. Очень скользкий, кстати.

А это тот самый фукус, который собирают летом. Очень скользкий, кстати.

Павел Кузьмичев

«На море нельзя свистеть - будем шторм. Если свистишь, обязательно раздуется ветер, и поднимется большая волна, - говорит молодой рыбак Павел. - Еще мусор нельзя выкидывать в море». 

Молодая бригада колхоза. Вадим, Павел и их бригадир Евгений.

Молодая бригада колхоза. Вадим, Павел и их бригадир Евгений.

Павел Кузьмичев

«На море нельзя матюгаться и водку пить, чтобы домой вернуться», - добавляет Владимир. 

Чем кормится Колежма

Дома в Колежме крепкие и монументальные.

Дома в Колежме крепкие и монументальные.

Павел Кузьмичев

Село Колежма известно с 1548 года, в давние времена здесь стояли солеварни и оружейный завод Соловецкого монастыря. Но главным занятием местных жителей всегда был рыбный промысел. Веками здесь обитали поморы: потомственные рыбаки, судостроители и мореплаватели (подробнее о них мы писали здесь). 

Старое здание колхоза.

Старое здание колхоза.

Павел Кузьмичев

Таких сел на Белом море раньше были десятки, а сейчас - по пальцам пересчитать. Это одно из последних поселений, где сохранился традиционный поморский уклад жизни и промысел.

Рыбаки перебирают мерёжи.

Рыбаки перебирают мерёжи.

Павел Кузьмичев

Большинство поморских деревень угасает сегодня, туда приезжают теперь лишь летом в отпуск. Там нет работы и условия жизни тяжелые, поэтому все перебираются на постоянное житье в города. На этом фоне Колежма резко выделяется своей жизнеспособностью: большая часть местных жителей работает в колхозе, основанном еще в 1930 году.

Отлив на Белом море.

Отлив на Белом море.

Павел Кузьмичев

«Наш колхоз сдает 100-110 тонн наваги за один зимний сезон, это половина всей рыбы по району», - говорит председатель. Такие высокие показатели объясняются удачностью места, где находится село, рыбе нравится мелководье у моря. 

Мерёжи на доме.

Мерёжи на доме.

Павел Кузьмичев

«Одна мерёжа ставится на прибылую воду, другая на убылую, вода в море прибывает и убывает, а рыба остается в сетях», - говорит Кочин. Так и несколько столетий назад предки нынешних колежемцев занимались зимним ловом, только по льду им приходилось ездить на лошадях, а не на снегоходах.

Вот как выглядит промысел на мерёжах зимой.

Сейчас осень, бригады готовятся к сезону: осматривают мерёжи, если есть где дыры, их нужно залатать, камни-грузики проверяют. На подготовку мерёж выходят строго в субботу - такая старая примета, суббота считается «благословенным днем». Если выйдешь в любой другой день - все, рыбалки не будет, говорят местные. 

Лодки тоже делают здесь

Лодки повсюду.

Лодки повсюду.

Павел Кузьмичев

Идешь по селу - все дома как с картинки, хоть сейчас в музей северной архитектуры. Есть, конечно, и заброшенные, но тоже деревянные, монументальные, в два этажа и с «лоджией» - застекленной светлицей. И у многих из них рядом стоят карбасы, традиционные поморские лодки.

Одна из первых лодок Сергея.

Одна из первых лодок Сергея.

Павел Кузьмичев

«В советское время деревянная лодка была у каждого, плюс еще на бригаду выдавалась большая, а в 1990-х мастеров не стало», - говорит Сергей Лёгкий, «потомственный помор, лодочных дел мастер», как представляет его председатель. 

Сергей около своего дома.

Сергей около своего дома.

Павел Кузьмичев

Сергей почти всю взрослую жизнь проработал в Петрозаводске на судостроительном заводе, а после развала СССР они они с братом Василием решили возродить в Колежме шитье карбасов. «Лодка получилась, как сама родилась», - вспоминает он. 

Сколько лодок они сделали за эти года, не сосчитать. В колхозе сейчас ходят на пластиковых, тоже местных, сделанных в Петрозаводске, но они получаются дешевле и менее требовательны к уходу, чем деревянные, но лодки братьев Лёгких сегодня известны на всю Россию. Чаще всего их заказывают для туристических водных прогулок - и если вы когда-нибудь катались в подобной лодке, то скорее всего, она была сделана поморскими мастерами.

Кто живет в Колежме

Александр на море.

Александр на море.

Павел Кузьмичев

Многие жители Колежмы в тяжелые 90-е из нее уехали, но затем все равно вернулись, потому что жизнь здесь начала налаживаться.

В селе сегодня зарегистрировано 130 человек. Но зимой остается не больше половины из них. Многие уезжают в города, хотя в колхозе зарплаты на треть выше, чем в Беломорске.

Проблема в отсутствии необходимой инфраструктуры: семьям с детьми здесь сложно. «Здесь нет ни школы, ни садика, только интернат в Сумском Посаде», - говорит рыбак Александр. Сам он в колхозе уже 12 лет, но все еще холост. 

Августа Михайловна.

Августа Михайловна.

Павел Кузьмичев

А вот другая жительница Колежмы никогда ее не покидала и стала буквально местной достопримечательностью. Августа Михайловна, баба Гуся, как ее ласково называют соседи, - старейшая жительница деревни. Она родилась в 1928 году и почти всю свою жизнь отдала колхозу. Работала и на почте, и в яслях, и сено готовила, и даже ходила на судне в Баренцевом море поваром. «Страсти хватало. В Териберке, не знаю, в какую сторону шли, но туман далеко в море раскинулся, и мотор сломался. Я вышла на палубу посмотреть, вижу, капитан, Иван Васильевич, еле держит на море судно. Хорошо, мимо шел пароход пассажирский и услышал наши аварийные сигналы, зацепил нас на трос и спас».

А это - старая церковь в Колежме, которая стала домом культуры.

А это - старая церковь в Колежме, которая стала домом культуры.

Павел Кузьмичев

Баба Гуся ясно помнит и как ходила ребенком в старую церковь, еще до того как она стала домом культуры. Помнит и Великую Отечественную войну, когда в Колежму эвакуировали детей подальше от линии фронта. Помнит она и отцов, и дедушек нынешних рыбаков - со многими успела поработать.

Поморы говорят, что у них «уши в трубочку сворачиваются», если они не поели рыбы. В нашем следующем материале мы расскажем о традиционной и современной гастрономии жителей Белого моря. Подписывайтесь на наши соцсети (в TelegramVKОдноклассниках и Яндекс Дзен), чтобы не пропустить!

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