Сколько раз празднуют Новый год в России?

Девушки в национальных костюмах на праздновании Сагаалган по случаю буддийского Нового года в Чите.

Все россияне празднуют Новый Год 1 января, потом второй раз – 14 января, по старому стилю. И затем разные этносы отмечают его отдельно как минимум еще 6 раз…

Поморы: 14 сентября

Традицию праздновать Новый год 1 января принес Петр I, а до того его отмечали 1 сентября - или 14 сентября по старому стилю. Поморский народ, живущий на берегах Белого и Баренцева морей, а также Северной Двины, скептически нововведение и продолжил встречать Новый год по старинке. В наши дни это единственный этнос в России, который продолжает отмечать “новолетие” 14 сентября.

В этот день в Архангельске проводится ярмарка, устраиваются концерты и фестивали поморской культуры. Главная традиция этого праздника - спуск на воду зажженного маяка под колокольный звон. В прошлом, видя свет такого маяка на воде, поморы узнавали, что пришло время Нового года. Кстати, по поморскому календарю, 14 сентября 2022 года наступит 7531 год.

Эвенки: первая неделя июня

Новый год у этого сибирского народа (живут в Якутии, Красноярском крае, Бурятии) называется Мучун и отмечается в начале июня. «Мучун» означается «время, когда земля обновляется». Именно в это время кочевые эвенки собирались в одном месте и обсуждали планы на будущий год.

Празднование начинается с обряда очищения «Икэнипкэ», состоящего из 6 этапов, и заканчивается хороводом «Ёхарьё». В этих широтах новый год как раз выпадает на время белых ночей, а потому празднование продолжается несколько дней.

Интересно, что на Колыме, в Магаданской области (Дальний Восток) эвенки отмечают новый год в день летнего солнцестояния и называют его Хэбденек «веселье». Начинается он уже в 5 утра!

Чукчи: 22 декабря

Пэгытти / centr.obrazovaniya.kanchalan Пэгытти / centr.obrazovaniya.kanchalan

Коренные жители Чукотки празднуют наступление Нового года в самую длинную ночь в году, с 21 на 22 декабря, зимнее солнцестояние. Чукотский Новый год называется Пэгытти, «пестрое скопление». Название связано с восхождением одноименной ритуальной звезды, известной в современной астрономии как Альтаир.

Во время праздника люди поют и танцуют в яркой одежде вокруг костра. Встречать Пэгытти нужно обязательно с хорошими мыслями, тогда и весь следующий год принесет только радость.

Буряты, калмыки, тувинцы: февраль, но это не точно

Маски артистов национального государственного театра "Амар сайн" на праздновании Сагаалган по случаю буддийского Нового года в Чите. Евгений Епанчинцев/Sputnik Евгений Епанчинцев/Sputnik

Народы России, которые исповедуют буддизм, отмечают наступление Нового Года по своему календарю. Цаган Сар (или Сагаалган, у алтайских народов Чага Байрам) переводится как «белый месяц» и приходится на конце января-начало марта в разные годы. В некоторых районах, где традиционно проживают эти народы, первый день буддистского Нового года считается официально выходным.

Во время празднования национального праздника Цаган Сар, символизирующего начало новый года и приход весны, в Элисте. Дмитрий Рогулин /TASS Дмитрий Рогулин /TASS

Праздник считается семейным, и в эти дни полагается навещать родственников с гостинцами. Главное угощение - пончики «борцоки», вылепленные в форме животных, с пожеланием удачи.

У тувинцев, которые также исповедуют буддизм, Новый год называется Шагаа, что значит «обновление». Смысл праздника примерно такой же. Так как дата высчитывается по лунному календарю, то у разных народов она может не совпадать из-за разницы в часовых поясах. Например, в 2022 году Шагаа выпал на 1 февраля, а Цаган Сар - на 2 февраля.

Башкиры, татары, народы Дагестана: 21 марта

Навруз (Нооруз) в Казани. Егор Алеев /TASS Егор Алеев /TASS

Многие тюркоязычные народы России отмечают Навруз - день весеннего равноденствия, восточный Новый год. Считается, что в этот день рождается новое солнце. Перед праздником принято убирать дом и готовить много (очень много!) вкусной еды, которой гостеприимные народы угощают любого человека. Плов, шурпа, сладости - все готовится в огромных количествах.

Праздник «Навруз-2018» на ВДНХ. Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Празднование Навруза всегда проходит в России широко, это веселое мероприятие с танцами, песнями и восточным колоритом. Отмечают его не только в национальных республиках, но и практически во всех больших городах, где живут тюркоязычные народы.

Ненцы: 7 января

Нарьян-Мар, Солнце нового года. Центр арктического туризма

Ненцы - это кочевой народ, живущий за Полярным кругом. Многие до сих пор занимаются оленеводством и сохраняют традиции своих предков. Для них Новый год наступает не 1 января, а 7 января. Именно в этот день, как правило, заканчивалась полярная ночь и появлялось солнце. И вот этот конце «большой темноты», как они его называют, и считается началом следующего года. Отмечают его молитвой и поздравлениями.