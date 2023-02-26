Балтийская нерпа: морской хищник с глазами младенца

Обычно нерпы очень скрытные и предпочитают держаться подальше от людей, но в Петербурге живут совершенно удивительные особи этих животных. Они могут буквально выйти из канала к вам навстречу.

В середине июля 2022 года петербургские соцсети захватили видео нерпы, которая вышла к людям из воды и прилегла на ступеньки набережной, чтобы полюбоваться вечерним городом. «Плюшечка», «звезда» и даже «символ города» – такие комментарии оставляли жители Петербурга. Это балтийская нерпа – вид кольчатых нерп, которые живут в водах Финского залива. Они очень-очень редкие.

1. Нерпы из Красной книги

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В Финском заливе живут 200–300 балтийских нерп, причем большая часть – на территории России (несколько нерп также вблизи Эстонии и Финляндии). Их популяция начала резко сокращаться в конце XX века, и они занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга.

Точной причины до сих пор не установлено: одни ученые считают, что это из-за деятельности человека, другие – что из-за слишком теплых и малоснежных зим. Для рождения и выкармливания детенышей нерпе нужен прибрежный лед в течение по меньшей мере месяца, а из-за теплых зим он часто не успевает встать.

Крошечных истощенных нерпят то и дело находят на берегах Финского залива рыбаки и отдыхающие. Что с ними делать дальше, до недавнего времени никто не знал. Только в начале 2000-х появились волонтеры-зоологи Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, которые стали заниматься спасением и реабилитацией нерп. С 2014 года в Петербурге под их началом работает Фонд друзей балтийской нерпы. А городской водоканал выделил в поселке Репино площади под реабилитационный центр. Именно там потерянных малышей готовят к жизни в дикой природе. Сегодня на их счету более 130 спасенных нерп.

2. Попадают в Петербург по каналам

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Санкт-Петербург стоит на реке Неве (она соединяет Ладожское озеро и Финский залив) и весь изрезан каналами, за что и получил название «Северная Венеция». Именно благодаря этим каналам нерпы и оказываются в городе. Так, местная жительница записала на видео балтийскую нерпу, которая охотилась в речке у метро «Нарвская» в ноябре 2022 года.

Нерп видели и в центре города на канале Грибоедова, и у Петропавловской крепости, и на разных набережных. Сегодня многие петербуржцы знают, что если нерпа выглядит здоровой и упитанной, то не надо сразу паниковать. Животное просто может отдохнуть на берегу, полюбоваться закатом, а потом уйти по своим делам. А вот если ей плохо, то нужно обязательно сообщить о ней зоологам.

Но все же городских нерп не так много – обычно дикие звери сторонятся людей и уплывают немного западнее острова Котлин.

3. Тяжелые и округлые

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Нерпы в целом животные небольшие. Но вот балтийские – это одни из самых крупных представителей своего вида: при длине до полутора метров их вес достигает 120–130 кг. Им просто необходимо много подкожного жира, чтобы выжить в холодных водах Балтики.

Милейший вид им придают рисунок в виде светлых колец на темной шубе (отсюда и название – кольчатые) и огромные бездонные глаза, которые растопят любое сердце.

Такой выразительный взгляд у нерп появляется при долгом нахождении на воздухе – их организм выделяет специальный секрет, чтобы увлажнить слизистые.

4. Не забывайте, что это хищник

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Несмотря на очаровательную внешность, нерпы, как и все тюлени, прежде всего хищники. Они не дружат между собой, но периодически отдыхают недалеко друг от друга на камнях – ведь так легче заметить опасность.

В своих зубах нерпа способна удерживать скользкую и толстую рыбу, так что укусить может от души. Гладить нерпу, мягко говоря, не стоит.

5. У них есть распорядок дня

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В 2017 году российские зоологи провели мониторинг балтийских нерп с помощью фотоловушек и обнаружили, что у них, оказывается, есть четкий распорядок.

Они уходят на охоту в 7.30 утра и вновь возвращаются на свои любимые камни-лежанки после 15.30. Причем уходят они все вместе, а вот возвращаются поодиночке. Также ученые заметили, что вечером нерп становится больше, что значит, что некоторые из них уходили до рассвета.

6. Уживаются с людьми

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У балтийской нерпы есть ближайший родственник – ладожская кольчатая нерпа, которая живет в Ладожском озере. Она немного меньше балтийской, но такая же милая и дружелюбная. Именно к этому подвиду относятся самые известные тюлени Петербурга – Крошик и Шлиссик, которых местные жители спасли несколько лет назад и отвезли в Фонд друзей балтийской нерпы.

Их пытались неоднократно выпустить на природу, однако они, немного поплавав в «диких» водах, вновь выходили к людям. В итоге их решили оставить в бассейне реабилитационного центра, чему они оказались очень рады. Как потом говорили специалисты центра, возможно, это связано с тем, что они к ним попали в очень раннем возрасте.

Только посмотрите, как они бегут на завтрак!

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