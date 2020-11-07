10 уникальных ФОТО дикой природы России

Редкие животные и невероятные виды самых красивых мест от лучших фотографов.
Каждый год фотографы-натуралисты со всей страны принимают участие в фестивале дикой природы «Первозданная Россия». Они представляют редчайшие фотографии природных памятников России, которые входят в состав наследия ЮНЕСКО, а также уникальных фото краснокнижных животных в их естественной среде обитания. Вот лучшие фото 2020 года.
1. Возвращение - самка белой совы летит обратно к гнезду после неудачной охоты, остров Врангеля
Алексей Безруков/Предоставлено РОСФОТО
2. Медведь в Долине гейзеров на Камчатке
Игорь Шпиленок/Предоставлено РОСФОТО
3. Начало миграции северных оленей на плато Путорана
Сергей Горшков/Предоставлено РОСФОТО
4. Нижние Ворота на реке Щугор, республика Коми
Елена Шубницина/Предоставлено РОСФОТО
5. Пеликаны Зауралья
Олег Пантелеев/Предоставлено РОСФОТО
6. Поющие скалы - Синские столбы в Якутии
Алексей Харитонов/Предоставлено РОСФОТО
7. Река Синяя, левый приток Лены. Памятник природы «Синские столбы» в Якутии
Сергей Газетов/Предоставлено РОСФОТО
8. «Там, где спит Дракон». Река раскалённой лавы от извержения вулкана Толбачик, Камчатка
Денис Будьков/Предоставлено РОСФОТО
9. «Хрустальные берега»: Телецкое озеро на Алтае
Андрей Грачев/Предоставлено РОСФОТО
10. «Байкальский смешарик» - байкальская нерпа, вид тюленя, который обитает только на Байкале
Андрей Сидоров/Предоставлено РОСФОТО
Выставка «Первозданная Россия» пройдет в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО с 9 ноября по 6 декабря 2020 года.