10 уникальных ФОТО дикой природы России

Каждый год фотографы-натуралисты со всей страны принимают участие в фестивале дикой природы «Первозданная Россия». Они представляют редчайшие фотографии природных памятников России, которые входят в состав наследия ЮНЕСКО, а также уникальных фото краснокнижных животных в их естественной среде обитания. Вот лучшие фото 2020 года.

1. Возвращение - самка белой совы летит обратно к гнезду после неудачной охоты, остров Врангеля

Алексей Безруков/Предоставлено РОСФОТО Алексей Безруков/Предоставлено РОСФОТО

2. Медведь в Долине гейзеров на Камчатке

Игорь Шпиленок/Предоставлено РОСФОТО Игорь Шпиленок/Предоставлено РОСФОТО

3. Начало миграции северных оленей на плато Путорана

Сергей Горшков/Предоставлено РОСФОТО Сергей Горшков/Предоставлено РОСФОТО

4. Нижние Ворота на реке Щугор, республика Коми

Елена Шубницина/Предоставлено РОСФОТО Елена Шубницина/Предоставлено РОСФОТО

5. Пеликаны Зауралья

Олег Пантелеев/Предоставлено РОСФОТО Олег Пантелеев/Предоставлено РОСФОТО

6. Поющие скалы - Синские столбы в Якутии

Алексей Харитонов/Предоставлено РОСФОТО Алексей Харитонов/Предоставлено РОСФОТО

7. Река Синяя, левый приток Лены. Памятник природы «Синские столбы» в Якутии

Сергей Газетов/Предоставлено РОСФОТО Сергей Газетов/Предоставлено РОСФОТО

8. «Там, где спит Дракон». Река раскалённой лавы от извержения вулкана Толбачик, Камчатка

Денис Будьков/Предоставлено РОСФОТО Денис Будьков/Предоставлено РОСФОТО

9. «Хрустальные берега»: Телецкое озеро на Алтае

Андрей Грачев/Предоставлено РОСФОТО Андрей Грачев/Предоставлено РОСФОТО

10. «Байкальский смешарик» - байкальская нерпа, вид тюленя, который обитает только на Байкале

Андрей Сидоров/Предоставлено РОСФОТО Андрей Сидоров/Предоставлено РОСФОТО

Выставка «Первозданная Россия» пройдет в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО с 9 ноября по 6 декабря 2020 года.