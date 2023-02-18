20 главных шедевров Новой Третьяковки (КАРТИНЫ)

Третьяковская галерея известна как одно из крупнейших собраний русской живописи. А в ее отделении на Крымском Валу собраны лучшие и самые знаковые картины XX века от авангарда до концептуалистов.

1. Илья Машков. Фрукты на блюде, 1910

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Илью Машкова сравнивали с Матиссом. Он входил в объединение художников «Бубновый валет», изобретавшее новую живопись. Им была важна не реалистичность изображения и точная передача светотеней, а изобретение собственных методов изображения. Эта картина Машкова выставлялась в Париже на Осеннем салоне 1910 года.

2. Наталья Гончарова. Феникс, 1911

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Гончарова, одна из «амазонок авангарда», начинала свой живописный путь в стиле импрессионизма, потом увлеклась кубизмом и примитивизмом. Она часто использовала сказочных персонажей и народные мотивы в своем творчестве, также соединяла лубок и религиозную живопись, за что ее картины не раз подвергались цензуре и удалялись с выставок.

3. Владимир Татлин. Натурщица, 1913

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Этот художник более всего известен башней Татлина – проектом памятника III Интернационалу (1919–1920). Он был родоначальником советского конструктивизма. И до революции был ярким представителем русского авангарда. Его стиль сравнивали с Пикассо.

4. Василий Кандинский. Композиция VII, 1913

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Весь смысл Кандинского в акценте на беспредметность, на выразительность линий и цветового пятна. Он считал, что абстрактная форма может выразить то, что недоступно традиционным приемам. Именно эта картина считается примером обретения художником творческой зрелости.

5. Марк Шагал. Над городом, 1914–1918

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

У Шагала был свой неповторимый творческий стиль с отсылками к модерну, в своих картинах он создавал неповторимый мир, сотканный из личных пристрастий и воспоминаний. На одной из самых известных своих картин он изобразил самого себя вместе с женой Беллой, летящими над родным городом Витебском.

6. Казимир Малевич. Черный супрематический квадрат, 1915

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Одна из самых известных картин русской живописи и настоящий манифест авангарда. Сам Малевич определял свой стиль как супрематизм, по сути – кубизм, доведенный до высшей стадии отказа от предметности. На первой выставке, где появилась картина, ее повесили словно икону – в красном углу, что для Малевича было торжеством живописи. При ее создании он использовал множество красок, которые при смешении в итоге дали черный цвет.

Подробнее про «Черный квадрат» читайте тут.

7. Аристарх Лентулов. Звон. Колокольня Ивана Великого, 1915

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Лентулов использует уникальный живописный метод, части его картины будто рассыпаются и снова собираются неким пазлом из множества мелких деталей. Он отходит от плоскости и перспективы, вольно пересекает разные части архитектурного изображения. Лентулов создает ощущение сказочности в своей картине, при этом в ней есть динамика словно от раскачивания колокола.

8. Александр Дейнека. Перед спуском в шахту, 1925

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Дейнека – певец рабочих, солдат и нового советского взгляда на мир и человека, и эта картина – попытка сформулировать типовой облик пролетария. Он использует графическую манеру в живописи, а угольный цвет подчеркивает тематику.

9. Юрий Пименов. «Даешь тяжелую индустрию!», 1927

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Еще один живописный гимн советским пролетариям написал Юрий Пименов. Он совместил несколько углов зрения: мускулистые рабочие тянут трос на первом плане, а чуть в отдалении толкают вагонетку. И все это на фоне металлических конструкций завода. Эта работа написана под влиянием немецких экспрессионистов. Позже Пименов станет образцом соцреализма, живописи понятной и доступной каждому.

10. Павел Кузнецов. Пушбол, 1931

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Кузнецов начинал с модерна, пастельных натюрмортов, ярких восточных сюжетов и религиозной живописи. Но в советское время стал обращаться и к темам, на которые был запрос – труда, промышленности, сельского хозяйства. Или, как в данном случае, спорта, который активно пропагандировали в СССР.

11. Юрий Пименов. Новая Москва, 1937

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Работа – манифест жанра соцреализм (хотя в ней еще очевидно влияние импрессионизма). Художник прославляет социалистический строй и жизнь в новом советском государстве – и в новой (перестроенной Сталиным), советской Москве с ее широкими проспектами и монументальной архитектурой.

12. Александр Дейнека. Будущие летчики, 1938

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Беззаботные голые дети после купания сидят на солнце и внимательно следят за полетом гидроплана, обсуждая его траекторию и фантазируя, как они сами когда-то будут летать. Эта картина в жанре соцреализм – метафора прекрасного будущего.

13. Виктор Попков. Строители Братска, 1960–1961

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Попков – художник нового поколения, он уже дитя советского времени. Несмотря на то что эта послевоенная картина написана в период оттепели, «Строители Братска» – пример сурового стиля, характерного для советской живописи 1950–1960-х. На картине изображены строители Братской ГЭС (воспетые также в поэме Евгения Евтушенко 1965 года).

14. Дмитрий Жилинский. Семья у моря, 1964

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Жилинский – яркий художник, чья послевоенная живопись объединяет европейский Ренессанс и древнерусскую иконопись и пытается переложить ее на язык современности.

15. Гелий Коржев. Мать, 1964–1967

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

«Мы – поколение, пронизанное войной. Часть из нас воевали, часть нет. Но мы все воспитывались в этой атмосфере», – говорил Коржев. Это еще один представитель сурового стиля, чьи картины довольно минималистичны с точки зрения выразительных средств, при этом остры и проникнуты драматизмом.

16. Роберт Фальк. Красная мебель, 1920

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Долгие годы Фальк был в творческой командировке в Париже и всю жизнь искал свой оригинальный язык, жонглируя кубизмом, импрессионизмом, экспрессионизмом. Он считался первым русским авангардистом, который в СССР не ударился в соцреализм, а остался мостиком к свободе и экспериментальной мысли.

17. Павел Филонов. Композиция с шестью лицами, нач. 1930-х

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Загадочный мастер русского авангарда, создавший множество собственных микромиров. На полотне головы словно просвечивают изнутри мира, составленного из частиц.

18. Франциско Инфанте-Арана. Динамическая спираль. Возрастающая энергия красного пространства, 1964

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Сын испанского политэмигранта вдохновлялся Малевичем и Татлиным и создал свой абстрактный геометризм. У Инфанте-Араны есть целый цикл различных спиралей, которые можно отнести к оптическому искусству (оп-арт) – он создает такое изображение, которое заставляет совершать неосознанное движение. Считается, что он предвидел компьютерную живопись.

19. Иван Чуйков. Море. Полиптих. Левая нижняя часть, 1990

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Московский концептуалист Чуйков особенно известен своими коллажами, а также пейзажами в «окнах» (некоторые были написаны прямо на настоящих оконных рамах). Главной идеей многих картин художника было «взломать» живопись – используя вроде бы традиционные средства, получить при этом концептуально новое произведение. Метод фрагментации, как в данной картине, один из его любимых приемов.

20. Михаил Рогинский. Красная дверь, 1965 (1994)

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Михаил Рогинский – важный художник второй половины XX века, его даже называют отцом русского поп-арта. «Красная дверь» – одна из его самых знаковых работ. Написанная в 1965 году, она вызвала целую бурю эмоций у нескольких поколений зрителей. Это произведение искусства или это просто художник нарисовал дверь и выдал за произведение искусства? Сам Михаил Рогинский говорил: «Это не дверь – это энергия».

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене