20 главных шедевров Новой Третьяковки (КАРТИНЫ)

Илью Машкова сравнивали с Матиссом. Он входил в объединение художников «Бубновый валет», изобретавшее новую живопись. Им была важна не реалистичность изображения и точная передача светотеней, а изобретение собственных методов изображения. Эта картина Машкова выставлялась в Париже на Осеннем салоне 1910 года.
Гончарова, одна из «амазонок авангарда», начинала свой живописный путь в стиле импрессионизма, потом увлеклась кубизмом и примитивизмом. Она часто использовала сказочных персонажей и народные мотивы в своем творчестве, также соединяла лубок и религиозную живопись, за что ее картины не раз подвергались цензуре и удалялись с выставок.
Этот художник более всего известен башней Татлина – проектом памятника III Интернационалу (1919–1920). Он был родоначальником советского конструктивизма. И до революции был ярким представителем русского авангарда. Его стиль сравнивали с Пикассо.
Весь смысл Кандинского в акценте на беспредметность, на выразительность линий и цветового пятна. Он считал, что абстрактная форма может выразить то, что недоступно традиционным приемам. Именно эта картина считается примером обретения художником творческой зрелости.
У Шагала был свой неповторимый творческий стиль с отсылками к модерну, в своих картинах он создавал неповторимый мир, сотканный из личных пристрастий и воспоминаний. На одной из самых известных своих картин он изобразил самого себя вместе с женой Беллой, летящими над родным городом Витебском.
Одна из самых известных картин русской живописи и настоящий манифест авангарда. Сам Малевич определял свой стиль как супрематизм, по сути – кубизм, доведенный до высшей стадии отказа от предметности. На первой выставке, где появилась картина, ее повесили словно икону – в красном углу, что для Малевича было торжеством живописи. При ее создании он использовал множество красок, которые при смешении в итоге дали черный цвет.
Подробнее про «Черный квадрат» читайте тут.
Лентулов использует уникальный живописный метод, части его картины будто рассыпаются и снова собираются неким пазлом из множества мелких деталей. Он отходит от плоскости и перспективы, вольно пересекает разные части архитектурного изображения. Лентулов создает ощущение сказочности в своей картине, при этом в ней есть динамика словно от раскачивания колокола.
Дейнека – певец рабочих, солдат и нового советского взгляда на мир и человека, и эта картина – попытка сформулировать типовой облик пролетария. Он использует графическую манеру в живописи, а угольный цвет подчеркивает тематику.
Еще один живописный гимн советским пролетариям написал Юрий Пименов. Он совместил несколько углов зрения: мускулистые рабочие тянут трос на первом плане, а чуть в отдалении толкают вагонетку. И все это на фоне металлических конструкций завода. Эта работа написана под влиянием немецких экспрессионистов. Позже Пименов станет образцом соцреализма, живописи понятной и доступной каждому.
Кузнецов начинал с модерна, пастельных натюрмортов, ярких восточных сюжетов и религиозной живописи. Но в советское время стал обращаться и к темам, на которые был запрос – труда, промышленности, сельского хозяйства. Или, как в данном случае, спорта, который активно пропагандировали в СССР.
Работа – манифест жанра соцреализм (хотя в ней еще очевидно влияние импрессионизма). Художник прославляет социалистический строй и жизнь в новом советском государстве – и в новой (перестроенной Сталиным), советской Москве с ее широкими проспектами и монументальной архитектурой.
Беззаботные голые дети после купания сидят на солнце и внимательно следят за полетом гидроплана, обсуждая его траекторию и фантазируя, как они сами когда-то будут летать. Эта картина в жанре соцреализм – метафора прекрасного будущего.
Попков – художник нового поколения, он уже дитя советского времени. Несмотря на то что эта послевоенная картина написана в период оттепели, «Строители Братска» – пример сурового стиля, характерного для советской живописи 1950–1960-х. На картине изображены строители Братской ГЭС (воспетые также в поэме Евгения Евтушенко 1965 года).
Жилинский – яркий художник, чья послевоенная живопись объединяет европейский Ренессанс и древнерусскую иконопись и пытается переложить ее на язык современности.
«Мы – поколение, пронизанное войной. Часть из нас воевали, часть нет. Но мы все воспитывались в этой атмосфере», – говорил Коржев. Это еще один представитель сурового стиля, чьи картины довольно минималистичны с точки зрения выразительных средств, при этом остры и проникнуты драматизмом.
Долгие годы Фальк был в творческой командировке в Париже и всю жизнь искал свой оригинальный язык, жонглируя кубизмом, импрессионизмом, экспрессионизмом. Он считался первым русским авангардистом, который в СССР не ударился в соцреализм, а остался мостиком к свободе и экспериментальной мысли.
Загадочный мастер русского авангарда, создавший множество собственных микромиров. На полотне головы словно просвечивают изнутри мира, составленного из частиц.
Сын испанского политэмигранта вдохновлялся Малевичем и Татлиным и создал свой абстрактный геометризм. У Инфанте-Араны есть целый цикл различных спиралей, которые можно отнести к оптическому искусству (оп-арт) – он создает такое изображение, которое заставляет совершать неосознанное движение. Считается, что он предвидел компьютерную живопись.
Московский концептуалист Чуйков особенно известен своими коллажами, а также пейзажами в «окнах» (некоторые были написаны прямо на настоящих оконных рамах). Главной идеей многих картин художника было «взломать» живопись – используя вроде бы традиционные средства, получить при этом концептуально новое произведение. Метод фрагментации, как в данной картине, один из его любимых приемов.
Михаил Рогинский – важный художник второй половины XX века, его даже называют отцом русского поп-арта. «Красная дверь» – одна из его самых знаковых работ. Написанная в 1965 году, она вызвала целую бурю эмоций у нескольких поколений зрителей. Это произведение искусства или это просто художник нарисовал дверь и выдал за произведение искусства? Сам Михаил Рогинский говорил: «Это не дверь – это энергия».
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