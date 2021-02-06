15 шедевров Роберта Фалька, одного из первых русских авангардистов

Роберт Фальк (1886–1958) - московский художник еврейского происхождения. Он начал свой творческий путь еще до революции 1917 года. Начинал с вариаций импрессионизма, чуть позже стал ярким представителем русского авангарда и членом его первого объединения - группы «Бубновый валет», в выставках которого участвовали и такие легендарные художники, как Казимир Малевич и Василий Кандинский.
Всю жизнь Фальк искал свой оригинальный язык - то уходил в кубизм, то возвращался в импрессионизм, экспериментировал с экспрессионизмом, отдавал дань старым мастерам в своих фактически фигуративных работах.
При советской власти он более 10 лет пребывал в творческой командировке в Париже. А после возвращения в конце 1930-х, на родине его обвинили в формализме. Он стал неугодным художником, работы перестали выставлять, но не писать он не мог, а показы для многочисленных поклонников и последователей устраивал прямо в мастерской. В царившем в искусстве СССР отшлифованном социалистическом реализме, Фальк для многим оставался «мостиком» к свободе и экспериментальной мысли.
Выставка работ Роберта Фалька пройдет в Новой Третьяковке до 23 мая 2021.