15 шедевров Роберта Фалька, одного из первых русских авангардистов

За годы творчества он не раз менял стиль. Был на подъеме и в опале, но всегда оставался самобытным и преданным искусству.

Роберт Фальк (1886–1958) - московский художник еврейского происхождения. Он начал свой творческий путь еще до революции 1917 года. Начинал с вариаций импрессионизма, чуть позже стал ярким представителем русского авангарда и членом его первого объединения - группы «Бубновый валет», в выставках которого участвовали и такие легендарные художники, как Казимир Малевич и Василий Кандинский.

Всю жизнь Фальк искал свой оригинальный язык - то уходил в кубизм, то возвращался в импрессионизм, экспериментировал с экспрессионизмом, отдавал дань старым мастерам в своих фактически фигуративных работах.

При советской власти он более 10 лет пребывал в творческой командировке в Париже. А после возвращения в конце 1930-х, на родине его обвинили в формализме. Он стал неугодным художником, работы перестали выставлять, но не писать он не мог, а показы для многочисленных поклонников и последователей устраивал прямо в мастерской. В царившем в искусстве СССР отшлифованном социалистическом реализме, Фальк для многим оставался «мостиком» к свободе и экспериментальной мысли.

1. Пристань. Серый день. 1911

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

2. Церковь в лиловом. 1911–1912

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

3. Солнце. Крым. Козы. 1916

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

4. Обнаженная. Крым. 1916

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

5. Дама в красном. 1918

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

6. Портрет К.К. Алексеевой. 1919

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

7. Красная мебель. 1920

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

8. Автопортрет с завязанным ухом. 1921

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

9. Обнаженная в кресле. 1922–1923

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

10. Бухта в Балаклаве. 1927

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

11. Воспоминание. 1929

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

12. Портрет женщины в красном свитере. Париж. 1930-е

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

13. Место под застройку. 1934

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

14. Золотой пустырь. Самарканд. 1943

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

15. Роберт Фальк. Автопортрет в красной феске. 1957

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Выставка работ Роберта Фалька пройдет в Новой Третьяковке до 23 мая 2021.