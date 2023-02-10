10 главных КАРТИН Константина Богаевского

Он родился и почти всю жизнь прожил на берегу Черного моря, создавая свои сказочные прекрасные миры из морской пены и древних преданий Крыма.

Максимилиан Волошин писал, что никто так не почувствовал древности этой земли, как Богаевский*.

1. «Старый Крым», 1902

Константин Богаевский Константин Богаевский

Свои первые шаги в живописи Богаевский сделал в родной Феодосии. Там он учился у великого мариниста Ивана Айвазовского. Талант заметил и Архип Куинджи, в мастерской которого он обучался в Петербургской академии художеств. Вместе с остальными студентами, Богаевский ездил на этюды на Волгу, в Крым, а затем отправился в Европу, где познакомился с художниками венского Сецессиона и творчеством Арнольда Беклина. Уже тогда его влекли крымские пейзажи.

2. «В Коктебеле. Дом Волошина», 1905

Константин Богаевский Константин Богаевский

Вернувшись в Феодосию, Богаевский много путешествовал по Крыму. В Коктебеле он познакомился с поэтом Максимилианом Волошиным. Их объединила любовь к восточному Крыму – Киммерии, как называли эти земли в античные времена. Поэт много писал о Богаевском, тот иллюстрировал его книги. Их дружба продлилась всю жизнь.

3. «Генуэзская крепость», 1907

Константин Богаевский Константин Богаевский

Волошин не зря называл художника «живописцем земли». Обустроив в Феодосии мастерскую, Богаевский создавал картины, в которых передавал особый, печальный образ древних холмов и гор Крыма. Так появился «Киммерийский цикл» – воспоминания о давно ушедшей эпохе. Как будто многовековая история была сконцентрирована в этих ярких, сложных полотнах, где из нагромождения суровых камней под палящим солнцем вдруг складывалась бегущая линия Генуэзской крепости. Художник прорабатывал картины до малейших деталей: сначала рисовал с натуры, делал этюды, и лишь потом создавал образ будущей картины.

4. «Корабли», 1912

Константин Богаевский Константин Богаевский

В 1909-1910 годах он снова путешествовал по Европе, был впечатлен творчеством Клода Лоррена – его влияние отразилось и на картинах. Некоторые темы французского живописца Богаевский перерабатывал – и тогда в классических пейзажах проступали черты «другого» мира – как будто это были не привычные крымские виды, а мечты о них.

5. Панно для особняка Михаила Рябушинского,1912

Константин Богаевский Константин Богаевский

Среди тех, кто ценил его искусство, был меценат и промышленник Михаил Рябушинский – он купил четыре картины и несколько акварелей Богаевского. А в 1912-м заказал ему панно для большой гостиной в доме на Малой Никитской в Москве. Богаевский создал триптих – «Даль», «Скала», «Солнце». Кто как не он, смог бы зарифмовать их с произведениями знаменитого Михаила Врубеля, что находились там же.

6. «Феодосия» 1926

Константин Богаевский Константин Богаевский

После революции художник работал в Крымской организации по охране памятников истории и старины. Он был в своей стихии: зарисовывал исторические памятники Ялты, Алупки, Бахчисарая. Результатом стали альбомы графики с видами полуострова. Эта работа как будто примиряла в его творчестве прошлое и настоящее.

7. «Днепрострой», 1930

Константин Богаевский Константин Богаевский

В 1930-е он переключился на индустриальные пейзажи - побывал на крупных стройках Советского Союза. Огромные здания, нефтедобывающие вышки, строящиеся дамбы и электростанции – художник не просто фиксировал гигантские стройки, сколько писал города будущего, где все поставлено на службу человеку. Впрочем, результатом он был не совсем доволен и говорил, что написал «древние мексиканские города».

8. «Тавроскифия», 1937

Константин Богаевский Константин Богаевский

Художник писал, что виды Крыма будят его воображение. Даже работая над «прозаическими» вещами, вроде панно для сельскохозяйственной выставки в Москве, он вновь и вновь обращался к пейзажам горных массивов и живописных заливов. Вслед за античной Киммерией на его полотнах стала появляться и Тавроскифия.

9. «Воспоминания о Мантенье», 1942

Константин Богаевский Константин Богаевский

Одним из любимых мастеров Богаевского был Андреа Мантенья. Художник не раз обращался к его творчеству и еще в 1910-м сделал набросок пейзажа, который первоначально назвал «Подражание Мантенье». В годы Второй мировой войны он вернулся к нему. Вдохновляясь «Молением о чаше» мастера, Богаевский написал «Воспоминания о Мантенье».

10. «Феодосия зимой», 1943

Константин Богаевский Константин Богаевский

Во время войны художник не уехал в эвакуацию. Было тяжело: дом и мастерскую не раз грабили, но каким-то чудом Богаевскому удалось защитить от немцев городскую картинную галерею. Но себя спасти не смог: во время авианалета он не стал падать не землю, а так и остался стоять. Осколок бомбы буквально лишил его головы. Незадолго до гибели он написал нетипичный зимний пейзаж Феодосии с клубящимися низкими облаками и почти лишенными цвета стенами.

*Выставка к 150-летию Константина Богаевского проходит в Русском музее в Санкт-Петербурге с 10 февраля по 22 мая 2023 года.