Невероятные современные кокошники от Серафимы Злобиной (ФОТО)

Эта девушка из Санкт-Петербурга создает не просто головные уборы в русском стиле, но настоящие произведения искусства. И скоро они снова войдут в моду!

Сколько себя помнит, Серафима всегда была творческой личностью, а рисование, аппликация, вышивка были ее любимыми занятиями. В этом году 22-летняя художница заканчивает художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица в Санкт-Петербурге.

Первые кокошники она сделала практически случайно. Серафима готовилась к фотосъемке (еще одно ее страстное хобби), а в задуманной сюрреалистической тематике требовался броский и объемный наряд. Девушка решила сделать кокошник. Всего за пару часов нарисовала его гуашью и украсила бусинами. Фотографии получились удачные, да и подписчики в соцсетях положительно оценили эксперимент.

Сначала кокошники и съемки были ее личной творческой инициативой, а потом подход Серафимы пришелся по вкусу брендам – она стала стилистом рекламных кампаний.

Кокошники Серафимы стали настоящей «фишкой» фолк-группы Узорица.

Сейчас девушка создает целые коллекции кокошников и сдает их в аренду. Они пользуются немалым спросом. «Самый популярный - большой кокошник с мухоморами, его обычно арендуют на выступления».

Также среди ее хитов – кокошник «Зимние лебеди», который был создан для бала ювелирного дома Петра Аксенова Axenoff Jewellery. Недавно он побывал и на ледовом шоу Евгения Плющенко.

Для создания такого кокошника потребовалось 40 часов ручной работы.

В среднем же на один кокошник уходит около двух дней, но бывают работы, которые занимают и пять и более дней, особенно когда требуется большая и кропотливая работа и много вышивки.

Основой для головных уборов служит фигурно вырезанный картон. Формы всегда разные - Серафима выбирает их под композицию каждого отдельного кокошника. Для декора она использует старые обрезки ткани, шелковые ленты, бархат, кружева, бусины, стразы и даже пластилин и фольгу. Много работает в технике вышивки бисером и аппликации.

На ее кокошниках можно увидеть и отсылки к Храму Василия Блаженного, и сказочных бабочек и птиц, и грибы, и растительные орнаменты. Ее работы выглядят современно, при этом отдают дань традиционным фольклорным мотивам.

«Стиль моим работам задают сказочные мотивы. Форма головного убора - это дань старине». При этом Серафима переосмысляет сказочные мотивы на современный лад, освободившись от каких-либо канонов. «Я бы назвала свои работы перформансом, так как они обычно действуют на зрителя так же, как и шоу», - признается девушка.

Все кокошники Серафимы очень большие и яркие - на них выпадает, конечно, основной акцент и центр внимания на фотосессиях. И уже под них подбираются наряды и аксессуары, а также фон и антураж.

Впрочем, на кокошниках девушка останавливаться не собирается - планирует заниматься и другими аксессуарами, например, делать платки в технике батик, роспись по ткани. В сказочном стиле она мечтает создать и коллекцию одежды.

«Кокошники уже вошли в повседневную моду, например, ободки с заостренным углом сверху. Их сейчас называют мини-кокошники. Я создаю такие маленькие головные уборы из эко кожи или бархата. Часто вижу подобные вещи на девушках в общественных местах. Моё пожелание на будущее-популяризация современных кокошников гигантских размеров!» - говорит Серафима.

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