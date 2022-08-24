Эти кокошники ручной работы – настоящее произведение искусства (ФОТО)

Анна Пестова в своем кокошнике Haneda Anka

Анна Пестова работает школьным учителем в городе Ульяновске. А в свободное время занимается любимым хобби - делает авторские кокошники.

Анна Пестова в своем кокошнике Haneda Anka

Среди ее работ - царевны и княжны в русском стиле, нежные весенние кокошники с цветами, а также яркие и дерзкие сказочные образы, как например эта «Огненная Агафена».

Кокошник «Огненная Агафена» Haneda Anka

Самую первую работу Анна сделала для университетского костюма Снегурочки. Она блестела пайетками, но самой девушке показалось, что этот кокошник далек от идеала. Только через три года Анна стала уже плотно заниматься своим новым хобби - и у нее стало получаться!

Кокошник по мотивам российского фэнтези фильма «Он - дракон» Haneda Anka

Настоящим толчком и поворотным моментом стал 2015 год. Тогда Анна решила повторить кокошник с картины Михаила Врубеля «Царевна-Лебедь».

Слева - кокошник «Царевна-лебедь», справа - одноименная картина Михаила Врубеля Haneda Anka

На его изготовление, как и на почти все последующие, у девушки ушло около трех месяцев. Всего с 2015 года она сделала около 12 уборов. Кокошниками она занимается в свободное время, ведь у нее есть основная работа. Творчество для нее - отдых, при этом она еще находит время для семьи и мужа.

Анна в кокошнике «Юпитер» Haneda Anka

Часто Анна вдохновляется работами художников - и старинных, и современных, и непременно спрашивает разрешение использовать их живописную работу и интерпретировать ее в виде настоящего кокошника. Иногда специально для нее художники высылают даже эскизы-референсы.

Кокошник, вдохновленные работами российского художника-иллюстратора Евгения Кузмича Haneda Anka

Одна из самых любимых работ самой Анны - кокошник «Фрина», вдохновленный фарфоровыми куклами Мариной Бычковой. Три лика, установленные на кокошнике, друзья Анны сделали для нее на 3D принтере.

Кокошник «Фрина» - личный фаворит самой Анны Haneda Anka

Самым сложным и долгим этапом работы Анна называет создание каркаса для будущего кокошника. Продумать его так, чтобы на нем держались все многочисленные и тяжелые украшения. Кокошники Анны весят до 750 грамм.

Цветочный сиреневый венец Haneda Anka

Каждое ее произведение - уникально. Она признается, что покупают ее работы редко, они довольно дорогие, так что в основном это коллекционеры или любители искусств. Зато кокошники часто арендуют для красочных фотосессий.

Кокошник, вдохновленный работами мексиканской художницы Карлы Родригез Haneda Anka

Кокошник на фото ниже Анна делала более полугода - и он особенно полюбился ее подписчикам, стал абсолютным чемпионом по количеству аренд и фотосессий.

Специально под некоторые кокошники Анна шьет еще и костюмы Haneda Anka

В своих работах она использует ткань, пластик, стразы, бисер. Практически все девушка покупает в родном Ульяновске или заказывает в магазине.

Кокошник вдохновлен портретом княжны Александры Павловны Романовой Haneda Anka

Новыми работами Анна всегда делится в социальных сетях, а также часто прикрепляет визуальные образы, которыми вдохновлялась. Также девушка снимает видео, показывает промежуточные этапы работы.

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