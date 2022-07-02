Кокошники в русской живописи (КАРТИНЫ)

Самый известный головной убор из России имел огромное количество форм и видов. Потому и вдохновлял многих художников.

Иван Аргунов. Портрет крестьянки, 1784

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Петр Дроджин. Портрет купчихи в кокошнике, 1796

Тверская областная картинная галерея Тверская областная картинная галерея

Неизвестный художник. Портрет девочки из купеческой семьи Глафиры Зиминой, пер. пол. ХIХ в.

Эрмитаж Эрмитаж

Алексей Венецианов. Портрет жены художника Марфы Афанасьевны Венециановой, 1828

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Алексей Венецианов. Кормилица с ребёнком, 1830-е

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Карл Брюллов. Гадающая Светлана, 1836

Нижегородский государственный художественный музей Нижегородский государственный художественный музей

Неизвестный художник. Крестьянка в кокошнике, XIX век

Частное собрание Частное собрание

Абрам Клюквин. Женщина в торопецком жемчужном кокошнике и платке, начало XIX века

Public Domain Public Domain

Пимен Орлов. Портрет неизвестной в придворном русском платье, около 1835

Эрмитаж Эрмитаж

Александр Малюков. Портрет императрицы Александры Федоровны, 1836

Эрмитаж Эрмитаж

Иван Крамской. Портрет императрицы Марии Федоровны, 1881

Эрмитаж Эрмитаж

Виктор Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой, 1884

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Виктор Васнецов. Портрет женщины в кокошнике, 1920

Алупкинский государственный дворцово-парковый музей-заповедник Алупкинский государственный дворцово-парковый музей-заповедник

Константин Маковский. Русская красавица. 1880-е

Частное собрание Частное собрание

Константин Маковский. Боярышня у окна, 1890

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Константин Маковский. Боярышня

Public domain Public domain

Константин Маковский. У околицы

Public domain Public domain

Константин Маковский. Чарка меда

Public domain Public domain

Константин Маковский. Портрет З.Н. Юсуповой в русском костюме, около 1895

Государственный исторический музей Государственный исторический музей

Константин Маковский. Молодая боярыня

Частное собрание Частное собрание

Константин Маковский. Портрет девушки в русском костюме, 1910

Public domain Public domain

Михаил Нестеров. Девушка в кокошнике. Портрет М.И.Нестеровой. 1885

Частное собрание Частное собрание

Василий Суриков. Портрет молодой женщины в кокошнике. 1892

Частное собрание Частное собрание

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