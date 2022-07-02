Кокошники в русской живописи (КАРТИНЫ)

Russia Beyond (Фото в общественном достоянии)
Самый известный головной убор из России имел огромное количество форм и видов. Потому и вдохновлял многих художников.
Иван Аргунов. Портрет крестьянки, 1784
Петр Дроджин. Портрет купчихи в кокошнике, 1796
Тверская областная картинная галерея
Неизвестный художник. Портрет девочки из купеческой семьи Глафиры Зиминой, пер. пол. ХIХ в.
Алексей Венецианов. Портрет жены художника Марфы Афанасьевны Венециановой, 1828
Алексей Венецианов. Кормилица с ребёнком, 1830-е
Карл Брюллов. Гадающая Светлана, 1836
Нижегородский государственный художественный музей
Неизвестный художник. Крестьянка в кокошнике, XIX век
Абрам Клюквин. Женщина в торопецком жемчужном кокошнике и платке, начало XIX века
Пимен Орлов. Портрет неизвестной в придворном русском платье, около 1835
Александр Малюков. Портрет императрицы Александры Федоровны, 1836
Иван Крамской. Портрет императрицы Марии Федоровны, 1881
Виктор Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой, 1884
Виктор Васнецов. Портрет женщины в кокошнике, 1920
Алупкинский государственный дворцово-парковый музей-заповедник
Константин Маковский. Русская красавица. 1880-е
Константин Маковский. Боярышня у окна, 1890
Константин Маковский. Боярышня
Константин Маковский. У околицы
Константин Маковский. Чарка меда
Константин Маковский. Портрет З.Н. Юсуповой в русском костюме, около 1895
Государственный исторический музей
Константин Маковский. Молодая боярыня
Константин Маковский. Портрет девушки в русском костюме, 1910
Михаил Нестеров. Девушка в кокошнике. Портрет М.И.Нестеровой. 1885
Василий Суриков. Портрет молодой женщины в кокошнике. 1892
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