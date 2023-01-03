5 фактов о русской голубой, самой аристократической кошке (ФОТО)

В прошлом эта кошка была хорошей компаньонкой для мореплавателей Русского Севера. А сегодня ее утонченная красота и деликатный характер подойдут, чтобы украсить жизнь любого котовладельца.

Родина русской голубой - далекий Архангельск, крупнейший морской и речной порт Русского Севера. Еще в конце XIX века, попав в Великобританию, она завоевала сердца европейцев. И до недавнего времени была за границей известнее, чем в России.

1. Попала в Великобританию на корабле

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Дымчато-серая кошка была самым обычным спутником человека на Русском Севере - ее основной миссией была охота на мышей. Кошки были (и остаются) самым эффективным средством против грызунов, и их часто брали с собой на борт моряки, причем как русские, так и европейские, прежде всего, английские, которые раньше были частыми гостями Русского Севера (подробнее мы писали об этом тут).

Во второй половине XIX века в Великобритании зарождается новая наука о кошках – фелинология, и серые кошки, которые ездили на кораблях из Архангельска, попадают под пристальный взгляд местных заводчиков. Впервые они упоминаются в британской прессе еще в 1860-х, и, начиная с 1870-х, уже принимают участие в выставках кошек как архангельская голубая. В 1890-х аборигенных котят Архангельска и его островов целенаправленно вывезли для разведения в английском питомнике. В 1912 году эта кошка, наконец, получила свой стандарт породы.

2. Порода была под угрозой исчезновения

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В начале XX века эта кошка выглядела немного не так, как современная: у нее был более плотный и жесткий мех (все-таки на севере России довольно холодно), а также мощные задние лапы. После распространения в Европе, она даже попала в США, где называлась то русской, то архангельской, то сибирской, то даже мальтийской («мальтийскими» фелинологи называют всех кошек с серо-голубой шерстью). После Второй мировой войны они оказались под угрозой исчезновения, однако уже в конце 1940-х заводчики снова возрождают эту старинную и красивую породу. Оставшихся кошек скрещивают с сиамскими, гаванскими и другими породами. В 1980-х, когда зарождается фелинологическое движение в СССР, эти кошки становятся известны и на родине.

3. У русской голубой изумрудные глаза

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В результате селекции в разных частях света, фелинологи вывели четыре типа русской голубой кошки – английский, скандинавский, европейский и североамериканский. У них есть небольшие отличия в форме ушей и пропорциях тела, но в любом случае эта порода предполагает короткую, плотную, серо-голубую шубку, изумрудные глаза и деликатный характер. Человек сразу понимает, что имеет дело с умной кошкой, которая любит поиграть, может составить компанию за просмотром вечернего кино, но уважает личные границы и не будет приставать.

4. Есть еще русская белая и русская черная

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На основе русской голубой иностранные заводчики вывели новые породы - русскую белую и черную. Селекция шла параллельно в Великобритании и Австралии. Так, австралийские заводчики скрестили сибирскую и русскую голубую. В результате родилась идеально белая кошка с изумрудными глазами, названная Белой розой. Ее потомки стали «бабушками» русских белых кошек в Австралии (там и сегодня есть питомник белых, черных и голубых кошек, который называет их Babushka Blue Russians). Новая порода была зарегистрирована в 1975 году в штате Новый Южный Уэльс. На сегодняшний день она признана, кроме Австралии, в Новой Зеландии, Южной Африке, США (с 2010) и Великобритании.

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А английские селекционеры скрестили русскую голубую с белой сиамской, и в третьем поколении у них почему-то родился черный котенок с зелеными глазами. Его назвали Арктической Ласкацией, и он стал «бабушкой» черных русских кошек.

5. Ходит как балерина

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В России походку русской голубой нередко сравнивают с танцем балерины. Это небольшая кошка (ее нормальная вес 3-5 кг), которая двигается очень плавно и элегантно, при этом у нее стройные и крепкие лапы. Как и все древние породы, русская голубая отличается хорошим здоровьем (живет 15-20 лет) и сообразительностью.

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