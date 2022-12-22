Как немцы прорвались к Сталинграду (ФОТО)

Немецкая пехота перед атакой на советские позиции на окраине Сталинграда, 6 ноября 1942 года.

Наступление на юге летом 1942 года стало для советского командования полной неожиданностью. Возникла опасность потери не только Сталинграда, но и всей южной части страны.

После сокрушительного поражения под Москвой в конце 1941 года немцы были вынуждены пересмотреть принципы ведения войны против СССР. Об одновременном наступлении на всем протяжении советско-германского фронта, как это было на начальном этапе операции «Барбаросса», больше не могло быть и речи. Следовало выбрать одно приоритетное направление для удара, и им в итоге стало южное.

Карта битвы за Сталинград. Архивное фото Архивное фото

Согласно утвержденному Гитлером 5 апреля 1942 года плану «Блау», вермахт с территории восточной Украины должен был прорваться к богатейшим советским нефтяным месторождениям Кавказа (на них приходилось более 70 процентов общесоюзной добычи). Их захват позволил бы буквально обездвижить Красную Армию и полностью обеспечить потребности германской промышленности, которая к этому времени уже стала испытывать дефицит в этом ценном сырье.

Немецкая пехота над подступах к Майкопу. Общественное достояние Общественное достояние

Поход за нефтью нельзя было осуществить без надежного прикрытия флангов. Немецким войскам надлежало выйти к рекам Дон и Волга, где они могли бы выстроить сильную оборону. Сталинграду в этой оборонительной системе предстояло сыграть ключевую роль. Кроме того, захват этого крупного промышленного центра и транспортного узла позволил бы отрезать Кавказ от центральных районов СССР.

Немецкая пехота. Bundesarchiv Bundesarchiv

Советское руководство не располагало информацией, где и когда немцы нанесут следующий удар. «Сталин допускал различные варианты действий противника, но полагал, что во всех случаях целью операций вермахта и общим направлением его наступления будет Москва», — утверждал служивший в Оперативном управлении Генерального штаба генерал Сергей Штеменко. Немецкая разведка всячески подпитывала эту уверенность и даже успешно осуществила операцию «Кремль» по дезинформации руководства СССР о предстоящем наступлении.

Члены Военного совета Сталинградского фронта. Олег Кнорринг/Sputnik Олег Кнорринг/Sputnik

Обстановка на южном фланге советско-германского фронта для Красной Армии существенно осложнилась после провальной попытки советских войск освободить Харьков в мае 1942 года. Потери составили около 270 тысяч человек убитыми, ранеными и попавшими в плен.

Тем не менее, верховное командование в Москве все еще опасалось передислоцировать крупные резервы с Западного фронта на юг. Свое решение оно не изменило даже тогда, когда 19 июня силы ПВО сбили на линии фронта самолет начальника оперативного отделения немецкой 23-й танковой дивизии майора Иоахима Рейхеля, и в руки советских военнослужащих попала детальная часть плана «Блау».

Пленные красноармейцы. Общественное достояние Общественное достояние

В итоге 28 июня после массированной авиационной и артиллерийской подготовки немецкая армейская группа «Вейхс» внезапно для советских войск ударила по стыку двух армий Брянского фронта и, прорвав их оборону, устремилась в направлении Старого Оскола и Воронежа.

Спустя два дня 6-я армия генерала Фридриха Паулюса успешно пробилась через позиции Юго-Западного фронта. «Наступление развивается вполне удовлетворительно», — отметил в дневнике начальник Генерального штаба Сухопутных войск Германии Франц Гальдер: «Силы противника на фронте количественно слабы, но на отдельных участках — глубоко эшелонированы».

Горящий Сталинград. Bundesarchiv Bundesarchiv

В результате неожиданного наступления вермахта управление войсками нескольких советских фронтов было частично потеряно, отсутствовала связь с рядом воинских формирований.

Предпринятая советским командованием спешная передислокация резервов на юг проходила с опозданием, что не позволило нанести по вермахту мощный контрудар.

Прибывающие в районы боевых действий танковые корпуса вводились в бой разрозненно и несогласованно. Неэффективность их действий привела к тому, что в один момент маршал Семен Тимошенко был вынужден приказать им «прекратить перемалывать свои танки, идя в лоб на сильно укрепленные пункты противника».

Наступление советских войск. Владимир Иванов/Sputnik Владимир Иванов/Sputnik

К 6 июля немцы уже захватили большую часть Воронежа. Бои за город потребовали от них куда больше времени и сил, чем они рассчитывали. Упорное сопротивление защитников не позволило 48-му танковому корпусу вовремя повернуть на юг и принять участие в окружении отступающих советских войск. Воронеж так и не был полностью захвачен противником, и атаки со стороны Красной Армии предпринимались здесь на всем протяжении Сталинградской битвы.

Немецкие войска в Воронеже. Общественное достояние Общественное достояние

Две группы армий вермахта продвигались вперед по направлениям к Кавказу и Сталинграду, стремительно преодолевая сотни километров и отрезая десятки тысяч советских солдат от основных сил. Получивший вторую жизнь немецкий «блицкриг» на юге Советского Союза шокировал руководство страны.

В итоге 28 июля 1942 года Сталин подписал приказ номер 227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», широко известный как приказ «Ни шагу назад!».

Согласно ему, в войсках предполагалось сформировать штрафные части для провинившихся в нарушении дисциплины военнослужащих, а также поставить заградительные отряды «в непосредственном тылу неустойчивых дивизий».

Военнослужащий Красной Армии. Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

Ведя тяжелые оборонительные бои, советские войска отступали к реке Дон, за которой до Сталинграда было уже рукой подать. «Бойцы и командиры героически расчищали дорогу на восток, испытывая острейший недостаток и хлеба, и боеприпасов», — вспоминал командующий 28-й армией генерал Дмитрий Рябышев. — «В непрерывных многодневных боях с превосходящими силами пехоты, танков и авиации соединения армии понесли очень большие потери. К берегам Дона они пришли совершенно обескровленными».

Бои в Сталинграде. Общественное достояние Общественное достояние

В ходе боев в районе большой и малой излучин Дона в июле-августе 1942 года 6-я армия Паулюса и 4-я танковая армия Германа Гота преодолели ожесточенное сопротивление советских войск и устремились к Волге.

В начале сентября истерзанная постоянными контратаками Красной Армии и заметно растерявшая свой наступательный пыл, но все еще мощная немецкая группировка втянулась в кровопролитные уличные бои в Сталинграде, в ходе которых за каждый захваченный метр немцам пришлось платить высокую цену. Здесь и начался ключевой этап важнейшей битвы Великой Отечественной войны.