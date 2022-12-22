Самые красивые дома с «деревянным кружевом» из Томска (ФОТО)

Здесь сохранилось наибольшее в России число деревянных зданий, украшенных искусной резьбой. Во многих из них до сих пор живут люди.

Томск — один из старейших городов Сибири, который был основан в 1604 году. Еще полтора столетия назад это был крупный транзитный и торговый центр, сюда массово приезжали купцы, архитекторы, ученые, врачи. В городе хорошо сохранилась регулярная планировка улиц и деревянные усадьбы XIX – начала XX веков.

Сколько сохранилось домов?

Купеческий дом в центре Томска. Legion Media Legion Media

Исторически Томск застраивался зданиями именно из дерева, благо, в Сибири его хватало. Местные мастера умело трансформировали актуальные стили разного времени в деревянную архитектуру. В моде неоготика, классицизм, модерн? Пожалуйста – в Томске можно найти и такие дома. Только из дерева.

"Кружевные" наличники. Legion Media Legion Media

Даже местные богачи предпочитали заказывать особняки не из камня, а из дерева. Их дома украшены резными фронтонами, наличниками, высокими шпилями и башенками, за что они получили эпитет «кружевных». Кроме того, они выделяются и яркими цветами: среди них есть и желтые, и красные, и розовые, и синие.

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Сегодня в городе, где живет чуть более 550 тысяч человек, сохранилось порядка 2100 деревянных домов, построенных до советского периода. Из них 701 находится под охраной государства.

Дом с жар-птицами

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Одно из самых примечательных зданий Томска - так называемый дом с жар-птицами. В русских сказках она считается волшебной, и ее образ часто используется в народных промыслах. Здесь же жар-птицы украшают крышу.

Эта усадьба на улице Красноармейской была построена в 1903 году и принадлежала купцу Леонтию Желябо. Он заказал ее для своей дочери в качестве свадебного подарка. Несколько птиц с этого дома находятся в местном музее деревянного зодчества. Дом сейчас поделен на квартиры, там живет несколько семей.

Изумрудный особняк

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Этот дом на улице Белинского выглядит как сказочный замок. Построил его в 1904 году архитектор Станислав Хомич для своей семьи, а также для сдачи аренду. Резные балконы, эркеры, яркий изумрудный цвет - выглядит как настоящий дворец.

Дом признан памятником архитектуры еще в 1974 году. Сейчас здесь находится Лицензионная палата Томской области.

Дом с шатром

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Еще один необычный деревянный дом Станислава Хомича. «Дом с шатром» на улице Красноармейской в 1902 году был построен для купца Георгия Голованова. Шпили, шатры, башни — все украшено резными деревянными деталями. С 1995 года его занимает Российско-немецкий дом, вход открыт для всех.

Дом со шпилем

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Немного деревянной неоготики можно увидеть на улице Кузнецова. В этом доме 1908 года постройки жил доктор Валериан Васильков с семьей.

В то время врачи работали не только в учреждениях (Васильков, например, был врачом на железной дороге), но и имели практику на дому. В данном случае первый этаж нужен был для приема пациентов, а вот на втором уже размещались жилые комнаты.

После революции 1917 года дом стал многоквартирным.

Дом в Татарской слободе

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На улице Татарской в Томске селились татары из разных регионов России. Этот особняк 1902 года принадлежал московскому татарину Ахмедулле Ахметову.

Здесь каменный цокольный этаж, а верхние выполнены из дерева. Окна украшены искусными наличниками.

В 2007 году дом отреставрировали, вернули утраченные массивные ворота. Сегодня это жилой дом.