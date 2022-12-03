Как Прокудин-Горский создал первые в России ЦВЕТНЫЕ ФОТО

Этот фотограф объехал почти всю страну, запечатлев ее достопримечательности, природу и людей - в цвете.

Сергей Прокудин-Горский (1863-1944) совершил настоящую революцию в фотографии - он первым в России сделал цветные фото. Плюс изобрел новые методы, которые позволили сделать снимки максимально живыми.

Химик и фотограф

Прокудин-Горский происходил из древнего дворянского рода. До революции 1917 года он жил в Санкт-Петербурге, всерьез изучал и увлекался химией, физикой и живописью. В конце XIX века, когда в России был настоящий бум фотографии (одним из самых известных фотографов был Карл Булла), он начал проводить свои фотографические эксперименты. Некоторое время он обучался в Германии у одного из пионеров цветной фотографии, Адольфа Мите, но после этого создал собственную камеру для цветных фото.

Применил он и свои знания в химии - создал и запатентовал более светочувствительные пластины, которые позволили довольно быстро фотографировать с короткой выдержкой. К каждой фотографии у Прокудина-Горского было три негатива, которые для воспроизведения по очереди пропускались через три фильтра - синий, зеленый и красный (поэтому часто на фото видны цветные края - слои наложения фильтров).

Фотохроника целой империи

Он оставил одно из самых больших фотографических наследий Российской империи. И ценно оно не только цветом, но и обширной географией съемок и широчайшим тематическим спектром. С 1903 по 1916 год фотограф без устали ездил по всей империи. Снимал Кавказ и Туркестан, Петербург и Урал, Русский Север и Поволжье. На его снимках – и древние церкви, и новейшие для своего времени промышленные объекты, и портреты знаменитостей, и бытовые сцены из жизни обычных людей, и многое другое.

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Ему принадлежит и коллекция фотографий основных достопримечательностей Российской Империи. На его работу обратил внимание сам император Николай II и поручил всесторонне запечатлеть жизнь империи во всех ее проявлениях. По высочайшему указу фотографу был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон, на котором он путешествовал по России, там же проявлял фото и составлял альбомы. На реках ему предоставляли отдельные пароходы и моторные лодки, в других местах - даже редкие тогда автомобили.

Считается, что в общей сложности в его коллекции было около 3500 снимков, но до наших дней дошло лишь 1902. Часть коллекции была утеряна после революции, какие-то фото Прокудин-Горский смог забрать в эмиграцию во Францию, но большевики запретили к вывозу около тысячи снимков, имевших стратегическое значение. Еще около 400 негативов было утеряно уже во Франции. В 1948 году наследники фотографа продали коллекцию в США, и сейчас она хранится в Библиотеке Конгресса. В начале XXI века собрание было оцифровано и выложено в открытый доступ в интернет.

Вот лишь некоторые из его прославленных кадров.

Люди и народы Российской Империи

Лев Толстой в Ясной Поляне, 1908

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Крестьянские девушки в вологодской деревне

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Девушка с земляникой

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Команда парохода Шексна (на реке Вытегра)

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Пильщики дерева на реке Свирь под Петербургом

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Крестьянские дети в Белозерске

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Крестьяне на жнитве

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Обед на покосе (река Шексна)

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Надсмотрщик на Староладожском канале близ Петербурга

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Строители железной дороги

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

На дрезине у Петрозаводска

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

«Я с двумя». Прокудин-Горский и кавказцы-охранники на железной дороге

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Сиротки

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Эмир Бухарский

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Торговец лепешками в Самарканде

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Лезгин в Дагестане

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Аварские женщины Дагестана

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Караван с хлопком в Туркестане

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Грузинки в праздничных нарядах

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Церкви и монастыри

Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Деталь Дмитриевского собора во Владимире

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Вход в церковь Иоанна Предтечи в Ярославле

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Троицкий собор в Осташкове

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Соловецкий монастырь

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Иконостас в Бородинской церкви Московской области

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Вход в церковь Воскресенья, Кострома

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Ограда церкви Святого Георгия (в Староладожской крепости под Петербургом)

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Города и пейзажи

Бывший дворец великих князей, ныне Архиерейский дом в Рязани

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Вид на Можайск

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Уральская хижина

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Некрополь Шахи Зинда в Самарканде

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Паровоз «Компаунд» с пароперегревателем Шмидта, Пермь

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Общий вид на Пермь

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Сторожевые собаки на Урале

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Тип шлюзовых ворот на Белозерском канале

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Камень «Заплотный» на реке Чусовой (Урал)

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Ночевка у камня на реке Чусовая

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

На Сайменском канале (между Россией и Финляндией)

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Затон на реке Свирь

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Шлюз на Староладожском канале близ Петербурга

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Железнодорожный мост через реку Кама в Перми

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

В устье реки Кеми, Карелия

Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

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