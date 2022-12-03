Как Прокудин-Горский создал первые в России ЦВЕТНЫЕ ФОТО

Сергей Прокудин-Горский (1863-1944) совершил настоящую революцию в фотографии - он первым в России сделал цветные фото. Плюс изобрел новые методы, которые позволили сделать снимки максимально живыми.
Прокудин-Горский происходил из древнего дворянского рода. До революции 1917 года он жил в Санкт-Петербурге, всерьез изучал и увлекался химией, физикой и живописью. В конце XIX века, когда в России был настоящий бум фотографии (одним из самых известных фотографов был Карл Булла), он начал проводить свои фотографические эксперименты. Некоторое время он обучался в Германии у одного из пионеров цветной фотографии, Адольфа Мите, но после этого создал собственную камеру для цветных фото.
Применил он и свои знания в химии - создал и запатентовал более светочувствительные пластины, которые позволили довольно быстро фотографировать с короткой выдержкой. К каждой фотографии у Прокудина-Горского было три негатива, которые для воспроизведения по очереди пропускались через три фильтра - синий, зеленый и красный (поэтому часто на фото видны цветные края - слои наложения фильтров).
Он оставил одно из самых больших фотографических наследий Российской империи. И ценно оно не только цветом, но и обширной географией съемок и широчайшим тематическим спектром. С 1903 по 1916 год фотограф без устали ездил по всей империи. Снимал Кавказ и Туркестан, Петербург и Урал, Русский Север и Поволжье. На его снимках – и древние церкви, и новейшие для своего времени промышленные объекты, и портреты знаменитостей, и бытовые сцены из жизни обычных людей, и многое другое.
Ему принадлежит и коллекция фотографий основных достопримечательностей Российской Империи. На его работу обратил внимание сам император Николай II и поручил всесторонне запечатлеть жизнь империи во всех ее проявлениях. По высочайшему указу фотографу был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон, на котором он путешествовал по России, там же проявлял фото и составлял альбомы. На реках ему предоставляли отдельные пароходы и моторные лодки, в других местах - даже редкие тогда автомобили.
Считается, что в общей сложности в его коллекции было около 3500 снимков, но до наших дней дошло лишь 1902. Часть коллекции была утеряна после революции, какие-то фото Прокудин-Горский смог забрать в эмиграцию во Францию, но большевики запретили к вывозу около тысячи снимков, имевших стратегическое значение. Еще около 400 негативов было утеряно уже во Франции. В 1948 году наследники фотографа продали коллекцию в США, и сейчас она хранится в Библиотеке Конгресса. В начале XXI века собрание было оцифровано и выложено в открытый доступ в интернет.
Вот лишь некоторые из его прославленных кадров.
Лев Толстой в Ясной Поляне, 1908
Крестьянские девушки в вологодской деревне
Девушка с земляникой
Команда парохода Шексна (на реке Вытегра)
Пильщики дерева на реке Свирь под Петербургом
Крестьянские дети в Белозерске
Крестьяне на жнитве
Обед на покосе (река Шексна)
Надсмотрщик на Староладожском канале близ Петербурга
Строители железной дороги
На дрезине у Петрозаводска
«Я с двумя». Прокудин-Горский и кавказцы-охранники на железной дороге
Сиротки
Эмир Бухарский
Торговец лепешками в Самарканде
Лезгин в Дагестане
Аварские женщины Дагестана
Караван с хлопком в Туркестане
Грузинки в праздничных нарядах
Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге
Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер
Деталь Дмитриевского собора во Владимире
Вход в церковь Иоанна Предтечи в Ярославле
Троицкий собор в Осташкове
Соловецкий монастырь
Иконостас в Бородинской церкви Московской области
Вход в церковь Воскресенья, Кострома
Ограда церкви Святого Георгия (в Староладожской крепости под Петербургом)
Бывший дворец великих князей, ныне Архиерейский дом в Рязани
Вид на Можайск
Уральская хижина
Некрополь Шахи Зинда в Самарканде
Паровоз «Компаунд» с пароперегревателем Шмидта, Пермь
Общий вид на Пермь
Сторожевые собаки на Урале
Тип шлюзовых ворот на Белозерском канале
Камень «Заплотный» на реке Чусовой (Урал)
Ночевка у камня на реке Чусовая
На Сайменском канале (между Россией и Финляндией)
Затон на реке Свирь
Шлюз на Староладожском канале близ Петербурга
Железнодорожный мост через реку Кама в Перми
В устье реки Кеми, Карелия
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